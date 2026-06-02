España

El look elegido por Mariló Montero para encontrarse con la reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela

La presentadora ha acudido como miembro de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE)

Guardar
Google icon
Mariló Montero durante la audiencia a una de la FEDEPE, La Zarzuela, junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).
Mariló Montero durante la audiencia a una de la FEDEPE, La Zarzuela, junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

Mariló Montero regresaba a España hace unas horas, solo unos días después de haber vivido uno de los acontecimientos más importantes de su vida: la boda de su hija, Rocío Crusset, celebrada en Nueva York. Tras ese viaje, la periodista ha retomado sus compromisos profesionales con una visita al Palacio de la Zarzuela, donde ha coincidido con la reina Letizia en una jornada dedicada al liderazgo y al talento femenino.

La presentadora ha formado parte de la representación de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), una entidad que este año ha celebrado el 35 aniversario de unos premios que reconocen la trayectoria de mujeres destacadas en sectores como la empresa, la investigación, la tecnología o la comunicación.

PUBLICIDAD

Aunque el acto ha estado centrado en el trabajo desarrollado por estas organizaciones, la presencia de Mariló Montero no ha pasado desapercibida. La periodista ha vuelto a demostrar su gusto por una elegancia discreta y atemporal con una elección estilística que se ha alejado de las fórmulas más habituales en este tipo de citas institucionales.

Mariló Montero durante la audiencia a una de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). (José Oliva / Europa Press).
Mariló Montero durante la audiencia a una de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). (José Oliva / Europa Press).

En lugar de apostar por un vestido, opción frecuente en encuentros celebrados durante el día, ha recurrido a un conjunto de dos piezas en color blanco que ha destacado por su sencillez y sofisticación. El estilismo ha estado compuesto por una blusa de líneas fluidas y un pantalón amplio de inspiración palazzo, una combinación que ha conjugado comodidad y refinamiento.

PUBLICIDAD

La elección ha reflejado una tendencia cada vez más visible entre las mujeres que buscan alternativas a los diseños tradicionales para eventos formales. Los conjuntos coordinados han ganado protagonismo en los últimos años gracias a su capacidad para ofrecer una imagen elegante sin renunciar a la funcionalidad.

El blanco absoluto ha sido otro de los grandes protagonistas del look. Este tono ha aportado luminosidad y frescura al conjunto, además de reforzar una estética limpia y serena. La ausencia de estampados o adornos llamativos ha permitido que el protagonismo recaiga en la calidad de los tejidos y en la caída natural de las prendas.

La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

Un estilismo muy estudiado

La periodista también ha apostado por complementos discretos que han seguido la misma línea de sobriedad. Unos zapatos en tono nude han completado el estilismo, aportando equilibrio visual y contribuyendo a estilizar la silueta. Asimismo, ha incorporado algunas joyas de inspiración minimalista en tonos cálidos que han añadido un toque sofisticado sin restar protagonismo al conjunto.

La cita en Zarzuela ha formado parte de una intensa mañana para la reina Letizia, que ha recibido a representantes de varias organizaciones vinculadas al desarrollo profesional de las mujeres. Entre ellas se han encontrado Mamis Digitales, FEDEPE y el Club de Ejecutivas Españolas en el Exterior, tres entidades que trabajan para impulsar la presencia femenina en distintos ámbitos laborales y empresariales.

Con estos encuentros, la monarca ha vuelto a poner el foco en cuestiones como la conciliación, el emprendimiento, la innovación y el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. En ese escenario, la asistencia de Mariló Montero ha cobrado especial relevancia al formar parte de una organización que lleva décadas visibilizando el talento femenino y premiando trayectorias profesionales de referencia.

Temas Relacionados

Reina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Bistroteca, el restaurante de hamburguesas que conquistó a Michael Jordan en Madrid: un banquete de croquetas, guacamole y vaca gallega madurada

La leyenda de la NBA ha aprovechado su visita a Madrid, con motivo de los conciertos de Bad Bunny, para probar una de las hamburguesas mejor valorada de la capital

La Bistroteca, el restaurante de hamburguesas que conquistó a Michael Jordan en Madrid: un banquete de croquetas, guacamole y vaca gallega madurada

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La situación económica internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Un informe muestra que sus proyectos de negocio resisten más, aunque buena parte nace de la necesidad económica y de la falta de oportunidades laborales

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

Un tribunal suizo consideró que el embotellamiento supuso un peligro para el conductor, sus pasajeros y el resto de usuarios de la autopista, en un tramo sin carril de emergencia

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 2 junio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 2 junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

El largo silencio de Yolanda Díaz cuando le han preguntado en RNE si “tiene previsto dimitir”: “¿Pero usted ha leído mi carta?”

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Terminan en Melilla con una de las principales redes de tráfico de hachís que utilizaba coches con dobles fondos y un inhibidor de frecuencias

Una candidata al puesto que acabó ocupando David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue avisada por ‘Whatsapp’ de que la plaza ya estaba adjudicada días antes de su entrevista

ECONOMÍA

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

El Gobierno recomienda el teletrabajo en Madrid, Cataluña y Canarias durante la visita del Papa

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”