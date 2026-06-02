El look elegido por Mariló Montero para encontrarse con la reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela

Mariló Montero durante la audiencia a una de la FEDEPE, La Zarzuela, junio de 2026, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

Mariló Montero regresaba a España hace unas horas, solo unos días después de haber vivido uno de los acontecimientos más importantes de su vida: la boda de su hija, Rocío Crusset, celebrada en Nueva York. Tras ese viaje, la periodista ha retomado sus compromisos profesionales con una visita al Palacio de la Zarzuela, donde ha coincidido con la reina Letizia en una jornada dedicada al liderazgo y al talento femenino.

La presentadora ha formado parte de la representación de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), una entidad que este año ha celebrado el 35 aniversario de unos premios que reconocen la trayectoria de mujeres destacadas en sectores como la empresa, la investigación, la tecnología o la comunicación.

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Aunque el acto ha estado centrado en el trabajo desarrollado por estas organizaciones, la presencia de Mariló Montero no ha pasado desapercibida. La periodista ha vuelto a demostrar su gusto por una elegancia discreta y atemporal con una elección estilística que se ha alejado de las fórmulas más habituales en este tipo de citas institucionales.

Mariló Montero durante la audiencia a una de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). (José Oliva / Europa Press).

En lugar de apostar por un vestido, opción frecuente en encuentros celebrados durante el día, ha recurrido a un conjunto de dos piezas en color blanco que ha destacado por su sencillez y sofisticación. El estilismo ha estado compuesto por una blusa de líneas fluidas y un pantalón amplio de inspiración palazzo, una combinación que ha conjugado comodidad y refinamiento.

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La elección ha reflejado una tendencia cada vez más visible entre las mujeres que buscan alternativas a los diseños tradicionales para eventos formales. Los conjuntos coordinados han ganado protagonismo en los últimos años gracias a su capacidad para ofrecer una imagen elegante sin renunciar a la funcionalidad.

El blanco absoluto ha sido otro de los grandes protagonistas del look. Este tono ha aportado luminosidad y frescura al conjunto, además de reforzar una estética limpia y serena. La ausencia de estampados o adornos llamativos ha permitido que el protagonismo recaiga en la calidad de los tejidos y en la caída natural de las prendas.

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La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

Un estilismo muy estudiado

La periodista también ha apostado por complementos discretos que han seguido la misma línea de sobriedad. Unos zapatos en tono nude han completado el estilismo, aportando equilibrio visual y contribuyendo a estilizar la silueta. Asimismo, ha incorporado algunas joyas de inspiración minimalista en tonos cálidos que han añadido un toque sofisticado sin restar protagonismo al conjunto.

La cita en Zarzuela ha formado parte de una intensa mañana para la reina Letizia, que ha recibido a representantes de varias organizaciones vinculadas al desarrollo profesional de las mujeres. Entre ellas se han encontrado Mamis Digitales, FEDEPE y el Club de Ejecutivas Españolas en el Exterior, tres entidades que trabajan para impulsar la presencia femenina en distintos ámbitos laborales y empresariales.

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Con estos encuentros, la monarca ha vuelto a poner el foco en cuestiones como la conciliación, el emprendimiento, la innovación y el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. En ese escenario, la asistencia de Mariló Montero ha cobrado especial relevancia al formar parte de una organización que lleva décadas visibilizando el talento femenino y premiando trayectorias profesionales de referencia.