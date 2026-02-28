España Cultura

Si te gustó ‘Los domingos’, puedes ver gratis la película con la que Alauda Ruiz de Azúa ganó su primer Goya: “Simplemente conmovedora”

La cineasta vasca, convertida en una de las directoras más reconocidas del cine español tras el éxito de ‘Los Domingos’, logró el premio a la Mejor Dirección Novel con su primer largometraje

Imagen de 'Cinco lobitos', la
Imagen de 'Cinco lobitos', la película de Alauda Ruíz de Azúa con la que la directora ganó su primer Goya. (RTVE Play)

Si algo permanecerá igual antes de la gala de los Premios Goya de 2026 es que Los domingos será una de las películas del año en el cine español. La película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que quiere convertirse en monja de clausura ha sido una de las grandes sensaciones del séptimo arte nacional, recogiendo todo tipo de premios, logrando una más que aceptable recaudación en taquilla (más de 3,9 millones) y también siendo el foco de todo tipo de opiniones.

Gracias a este éxito, la directora vasca se ha consagrado como una de las grandes cineastas de nuestro país, si bien la gala celebrada en el Edificio Fórum de Barcelona no ha sido la primera vez en los Goya para ella. Al contrario, a pesar de contar únicamente con tres largometrajes, Alauda Ruiz de Azúa puede presumir de contar ya con un cabezón al margen de lo que ocurra esta noche en las trece categorías en las que Los domingos está nominada.

El Goya con el que ya cuenta la directora no es otro que el de Mejor dirección novel que recibió en 2023 por la película Cinco lobitos, título que supuso una de las grandes revelaciones del año anterior gracias a una emotiva historia sobre la maternidad que también saldría ganadora en las categorías de Mejor actriz principal (para Laia Costa) y Mejor actriz de reparto (para Susi Sánchez).

Una historia inspirada en su propia experiencia

En Cinco lobitos, seguimos de cerca a Amaia, una joven que acaba de ser madre y que, después de que su pareja se haya ido en un viaje de trabajo que durará varias semanas, decide marcharse a casa de sus padresx en un pequeño pueblo costero del País Vasco. Será allí donde se enfrente a sus propias dudas y limitaciones en su recién estrenada maternidad, pero también donde descubra ese gran contraste (o imborrable relación) entre tener un hijo y seguir siéndolo.

La historia no nace exclusivcamente de la ficción, sino que Alauda Ruiz de Azúa escribió el guion inspirándose en su propia experiencia como madre. De hecho, cuando recibió el Goya a la Mejor Dirección Novel le dedicó el premio a su hijo Daniel, “por enseñarme que nunca es tarde para ser entusiasta”.

Dónde ver ‘Cinco lobitos’

Para cuando la película recibió estos tres premios Goya, ya había recibido el cariño tras su estreno tanto por parte de la crítica como de los espectadores que la habían visto, algunos de ellos especialmente entusiasmados frente a una historia “simplemente conmovedora”, tal y como escribe uno de ellos en una reseña de la plataforma Imdb. “Animo a todos los que aman a su madre a verla”, añade el mismo justo a continuación.

Tráiler de 'Querer', miniserie de Alauda Ruíz de Azúa.

De este modo, quienes hayan disfrutado ya de Los domingos o de otras producciones de la directora vasca (responsable de la aplaudida miniserie Querer y también del largometraje Eres tú), pueden disfrutar de Cinco lobitos en la plataforma de RTVE Play, donde se encuentra accesible de forma completamente gratuita en castellano, pero también con subtítulos y audiodescripción para quienes necesiten alguno de estos recursos.

