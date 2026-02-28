España Cultura

La razón por la que Rosalía no ha estado en la gala de los Premios Goya: la cantante actuará esta noche por primera vez en otros premios

La artista coincide en la gran noche del cine español con otros grandes nombres de la industria musical para cantar en una de las galas más seguidas del año

Fotografía de archivo del 29
Fotografía de archivo del 29 de enero de 2026 que muestra a la cantante española Rosalía. EFE/ Marta Pérez

La gala de los Premios Goya 2026 contará, como cada año, con todo tipo de actuaciones musicales que acompañarán a los ganadores sobre el escenario del Edificio Fórum de Barcelona. Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández o La Casa Azul son algunos de los artistas más destacados que aparecerán durante el evento, si bien no son pocos los aficionados al mundo del cine y de la música quienes han señalado una ausencia destacada, tanto en el programa de actuaciones como en la alfombra roja de la ciudad condal.

No es descabellado imaginar que Rosalía habrá sido invitada a los Goya de 2026. Antes de los premios ya se ha podido ver que una de las asistentes a la gala será Pili Vila, hermana y una de las grandes artífices del apartado creativo de la cantante catalana. Por si esto fuera poco, cabe recordar que una de las actuaciones que dio a conocer a la artista fue, precisamente, en los Goya, cuando sorprendió a propios y extraños con su singularísima interpretación de Me Quedo Contigo junto al coro de la Escolanía de Montserrat.

Sin embargo, quienes consideraban que estaba cantado que Rosalía cantara alguno de los temas de LUX en esta cuadragésima edición de los Goya o que sorprendiera con alguna nueva adaptación, se quedarán con las ganas: la cantante catalana no ha asistido a la ceremonia de los grandes premios del cine español y, de hecho, ni siquiera se encuentra en España. Al contrario, la artista se ha desplazado para actuar en otra gala distinta, y más concretamente, en uno de los eventos más importantes del mundo dentro de la industria musical.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Dónde y cuándo actuará Rosalía

La ciudad en la que actualmente se encuentra la responsable de discos como Lux, Motomami o El mal querer es Manchester. Será en esta ciudad inglesa donde actúe esta noche del 28 de febrero en la gala de los BRIT Awards, premios de la Industria Fonográfica Británica que reconocen lo mejor de la música británica e internacional de todo el año.

La relevancia de este evento se refleja en el resto de artistas que actuarán en vivo: Wolf Alice, Olivia Dean, Harry Styles y el trío de voces de Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, conocidas por interpretar a Las guerreras k-pop. Junto a ellos, Rosalía se ha presentado ya en la alfombra roja de los BRIT Awards, donde ha sorprendido con un diseño de plumas en tono marfil firmado por Channel.

Rosalia posa en la alfombra
Rosalia posa en la alfombra roja de los BRIT Awards. (REUTERS/Temilade Adelaja)

Eso sí, la cantante no está en Manchester solamente para amenizar la velada. Al contrario, Rosalía se encuentra allí también como la primera artista española de la historia en ser nominada en la categoría de Mejor Artista Internacional en los BRIT, categoría en la que compite contra Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift y Tyler the Creator. Así, no es de extrañar que la catalana haya optado, en esta ocasión, por no asistir a la gala de los Premios Goya y hacer acto de presencia en una de las citas musicales del año.

