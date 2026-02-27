España Cultura

Jim Carrey recibe el Cesar de honor y desvela sus raíces francesas con un discurso en inglés: “Tengo la lengua cansada”

El mítico actor de películas como ‘El show de Truman’ o ‘Dos tontos muy tontos’ ha sido homenajeado en los premios de la Academia francesa

El actor Jim Carrey recibe
El actor Jim Carrey recibe el Cesar de Honor mientras cuenta uno de sus chistes durante la ceremonia REUTERS/Sarah Meyssonnier

El actor de origen canadiense Jim Carrey ha emocionado al público del cine francés en la 51ª edición de los Premios César, al recibir el galardón honorífico de este año y pronunciar un discurso íntegramente en francés.

Esta distinción, que recae tradicionalmente en figuras internacionales (el año anterior la recibió Julia Roberts), ha reconocido la trayectoria del intérprete, conocido popularmente por películas como La máscara, Dos tontos muy tontos o El Grinch, que ha viajado hasta París acompañado de su hija Jane, su nieto Jackson y su pareja, Mina.

Recordemos que, aunque no ha sido nominado nunca a los Oscar, sí que tiene dos Globos de Oro por dos de sus interpretaciones inolvidables, de la de El show de Truman y Man on the Moon.

Jim Carrey y Cameron Díaz
Jim Carrey y Cameron Díaz en 'La máscara'.

La ceremonia ha contado con la intervención previa de Michel Gondry, quien ha presentado a Carrey sobre el escenario. Ambos compartieron rodaje hace veintidós años en la película ¡Olvídate de mí!, que se convirtió en un éxito de culto.

Al tomar la palabra, Carrey ha declarado en francés: “Como actor, cada personaje que interpretas es como arcilla en las manos de un escultor, al que das forma según tus deseos. Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que, de verdad, han abierto su corazón a mí”, dijo.

Una herencia francesa reconocida

Durante su intervención, el propio actor ha compartido un detalle personal de sus raíces: ha explicado que “hace aproximadamente 300 años, mi ‘tataratataratataratatarabuelo’, Marc-François Carré, sí, Carré, nació en Francia, en Saint-Malo antes de emigrar a Canadá”.

Carrey ha añadido un juego de palabras en alusión a su nombre y al reconocimiento recibido: “Esta noche, con este magnífico honor, este ‘carré’ ha cerrado el círculo”.

Trailer de Sonic 2, una de las últimas franquicias en las que Jim Carrey ha participado

El intérprete ha querido dedicar el premio a sus familiares presentes en la ceremonia, pronunciando unas palabras de afecto: “Gracias a mi maravillosa familia, mi hija Jane y mi nieto Jackson. Os quiero ahora y para siempre. Gracias a mi sublime compañera, Mina. Te quiero, Mina. Y, por último, gracias al hombre más divertido que he conocido: mi padre. Percy Joseph Carrey, que me enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa”.

Un discurso lleno de humor y cercanía

Al finalizar su intervención, Carrey ha querido quitar hierro a las dificultades idiomáticas bromeando con los asistentes: “¿Entonces, qué tal mi francés? Casi mediocre, ¿verdad? Perdonadme, no hablaba francés, pero lo estoy aprendiendo. Mi lengua está cansada”.

Jim Carrey, feliz con su
Jim Carrey, feliz con su Cesar de Honor 2026 REUTERS/Benoit Tessier

En la gala de los Premios Cesar, la máxima galardonada ha sido la película Nouvelle Vague, en la que el cineasta Richard Linklater homenajea el rodaje de Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard. Sin embargo, el premio a la mejor película ha ido a parar a Los lazos que nos unen, un drama protagonizado por Valeria Bruni Tedeschi. El premio al mejor film extranjero, categoría en la que estaba nominado Oliver Laxe por Sirat, ha ido a parar a Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, que no para de recibir premios en todas las entregas de galardones.

