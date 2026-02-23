¿“El Caballero de los Siete Reinos” tendrá segunda temporada?

HBO confirma la renovación de "El caballero de los Siete Reinos" para una segunda temporada antes del debut de la primera entrega (HBO)

La continuidad de El caballero de los Siete Reinos ya está asegurada: HBO confirmó la renovación para una segunda temporada incluso antes del estreno de la primera entrega, reforzando su apuesta por el universo creado por George R. R. Martin.

La serie, centrada en las aventuras de Dunk y su joven escudero Egg, se distinguió por alejarse de la grandilocuencia política de Game of Thrones y House of the Dragon.

La historia funciona como un respiro dentro del género, al optar por un tono más humano y episodios de media hora que conquistaron a la audiencia gracias a su sencillez y cercanía.

Ira Parker, showrunner de la serie, confirmó a Esquire que el rodaje de la segunda temporada ya está en marcha: “Llevamos dos semanas grabando [la segunda temporada] todos los días”.

Posteriormente, en diálogo con el medio estadounidense AV Club, amplió detalles sobre el proceso.

La serie basada en el universo de George R. R. Martin apuesta por una narrativa más íntima y cercana en Westeros (HBO)

“Estamos montando algunas escenas ahora, y los directores ya están viendo parte del material, así que es emocionante ver cómo [la segunda temporada] va tomando forma poco a poco”, sostuvo.

Este ritmo de trabajo, según el propio Parker, les permitió enfocarse en narrar la historia paso a paso, “poniendo un pie delante del otro”, al igual que hizo el protagonista.

El equipo de producción avanzó rápidamente, con el rodaje en Belfast y la postproducción ya en curso.

El estreno de la segunda temporada está previsto para enero de 2027, siguiendo el mismo calendario que la primera.

La próxima temporada adaptará la segunda novela corta de Martin, La espada leal (The Sworn Sword), una historia que, de acuerdo a Parker, supuso un cambio de tono respecto a la primera entrega.

El caballero Dunk y su escudero Egg protagonizan la nueva producción, alejándose de la política épica de "Game of Thrones" y "House of the Dragon" (HBO)

“Nos metemos ahora en La espada leal, que es mi novela favorita en muchos sentidos, con Rohanne Webber, la Viuda Roja, Ser Bennis y Ser Eustace, personajes clásicos”, adelantó. “No puedo decir mucho, pero tenemos tres actores absolutamente brillantes para estos papeles. Estoy entusiasmado”.

La trama se sitúa un año y medio después de los acontecimientos iniciales, presentando nuevos conflictos y sumando detalles al trasfondo de la familia Targaryen y la reciente Rebelión Blackfyre.

El entusiasmo de Parker por el proyecto se extendió más allá de una o dos temporadas.

En diálogo con Esquire, expresó su deseo de disponer del tiempo suficiente para acompañar a los personajes a lo largo de sus vidas.

“La verdad es que—y esto lo he propuesto en HBO, aunque con alguna que otra sonrisa escéptica—me gustaría hacer cuatro o cinco temporadas con Egg de niño”, explicó.

El rodaje de la segunda temporada de "El caballero de los Siete Reinos" avanza en Belfast, con la postproducción ya en marcha (HBO)

Y continuó en su declaración: “Luego, volver en diez años y rodar otras cuatro o cinco con Egg como príncipe. Y, después de otros diez años, hacer la etapa adulta. Así, cubriríamos toda su vida. Y la mía también”.

Aunque reconoce que se trató de una apuesta ambiciosa, “no estoy seguro de que nadie me lo permita”, sostuvo sobre el ambicioso proyecto.

Cabe destacar que la riqueza del material y el respaldo del propio George R. R. Martin abrieron la puerta a un recorrido mucho más extenso.

Parker detalló a The Hollywood Reporter que Martin le compartió “los grandes hitos de Dunk y Egg a lo largo de sus vidas”, así como esquemas para 12 relatos adicionales.

“Aunque no tenemos todos los detalles de cada historia, sí conocemos los grandes hitos de Dunk y Egg a lo largo de sus vidas. No tendríamos necesariamente los mismos problemas de falta de material que la serie principal”, señaló.

La segunda temporada, cuyo estreno está previsto para enero de 2027, adaptará la novela "La espada leal" de Martin (HBO)

La segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos sumará varias incorporaciones al elenco, en sintonía con los nuevos escenarios y desafíos para Dunk y Egg.

Ira Parker sintetizó el sentimiento del equipo: “Me encantan estos personajes y estas historias”.