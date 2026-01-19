La escena escatológica de ‘El caballero de los Siete Reinos’ que marca la diferencia de tono con ‘Juego de Tronos’: “Todo es artesanal, el culo es real”

Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. #ElCaballeroDeLosSieteReinos, la nueva serie del universo de #GameOfThrones, estrena el 18 de enero. (HBO Max)

El estreno de El caballero de los Siete Reinos en HBO Max ha supuesto un giro llamativo en el universo de Juego de Tronos. Ambientada un siglo antes de la serie original y alrededor de 80 años posterior a los eventos de La Casa del Dragón, la nueva ficción ha decidido dejar a un lado las luchas entre Targaryens y Starks para poner el foco en un insólito dúo protagonista: el caballero Duncan el Alto, conocido como Dunk e interpretado por Peter Claffey, y su joven escudero Egg, al que da vida Dexter Sol Ansell, de nueve años.

El caballero de los Siete Reinos adapta la novela corta El caballero errante de George R. R. Martin, publicada en 1998, y sus responsables han optado por un tono que se aparta de las intrigas políticas y los dragones, centrando la acción en el viaje personal de Dunk en un torneo plagado de rivales temibles.

Cada episodio de la primera temporada, de seis entregas y menos de una hora de duración, ha potenciado la comedia y las situaciones insólitas, incorporando más abundancia de chistes visuales y gags que las entregas predecesoras de la franquicia.

Un arranque insólito y un héroe poco convencional

El punto de partida de la serie es el luto de Dunk por la muerte de su mentor, el anciano caballero Ser Arlan de Pennytree, encarnado por Danny Webb. Sin embargo, Ira Parker, uno de los showrunners de la serie, ha explicado a Variety que uno de los elementos más sorprendentes aparece justo después de ese homenaje, cuando Dunk, en un giro abrupto, sufre un malestar estomacal y defeca de forma explosiva tras recoger la espada de su maestro bajo el sol.

Este contraste deliberado entre el momento heroico y el aterrizaje en la realidad, ha confesado Parker, tiene la intención de situar al espectador en el punto de vista de Dunk: “Queríamos que la audiencia sintiera lo mismo que él en ese instante. Es uno de los primeros chistes que mostramos: toma la espada de su antiguo maestro y piensa: ‘Quizá pueda ser el hombre, quizá pueda ser caballero’. Pero, en realidad, no es un héroe. Ninguno de nosotros lo es realmente. De repente, tiene dolor de estómago y defeca porque oye la música y la llamada, pero todavía no está listo. Decide ir de todos modos”.

La narrativa de Dunk, según el showrunner, ha sido diseñada como una suerte de paralelismo con la experiencia de quien abandona su ciudad natal para probar suerte en Nueva York o Los Ángeles: “Vas con grandes sueños, acabas gastando todo tu dinero en un coche destartalado, sin poder pagar el alquiler, durmiendo en el coche y buscando audiciones”.

Para Parker, esto traduce la esencia de Dunk, que carece de formación, apellido, recursos económicos y no puede permitirse fallar en su empeño de ser caballero. Las escenas, que evitan un título inicial habitual y apuestan por pequeñas pinceladas musicales, refuerzan este contraste entre el anhelo heroico y la caída inmediata a la realidad.

Parker ha remarcado que el equipo ha optado por buscar el efecto icónico adecuado para la música de estos instantes, alineándola con el subidón y el desplome emocional de Dunk.

Realismo artesanal y detalles de producción

La decisión de mantener la acción lo más realista posible ha sido central durante la producción. Al ser preguntado por la famosa y provocadora escena escatológica del primer episodio, Parker ha dejado claro que la serie no recurre a efectos falsos para estos momentos: “No tenemos presupuesto para cosas falsas en este programa. Casi nada es falso. No estamos locos. Lo que aparece en pantalla no es un trasero falso, es el suyo propio”.

En la serie, Dunk, que acaba durmiendo al raso, se cuela en una fiesta organizada por el estruendoso Ser Lyonel Baratheon, donde trata de conseguir algo de comida y se cruza con la titiritera Tanselle, personaje interpretado por Tanzyn Crawford.

También queda subrayada la minuciosidad detrás de las representaciones artesanas en la trama, especialmente el espectáculo de marionetas al que asiste Dunk. Según Parker, el propósito ha sido mostrar un auténtico grupo de artesanos ambulantes que utilizan marionetas de gran tamaño y mecanismos manuales. La puesta en escena ha buscado impresionar y descolocar al protagonista, acentuando su sensación de pequeñez en un mundo de talentos abrumadores: “Incluso el fuego del espectáculo se realizó de una forma que podría haber existido en el siglo XIV, usando licopodio, un polvo creado a partir de polen seco que puede encenderse con una antorcha. No hemos usado efectos especiales, sino que intentamos mantenernos fieles a lo posible”.

Los planes de George R. R. Martin

La participación de Dexter Sol Ansell, que encarna a Egg, ha sido destacada por Parker, quien ha augurado una carrera notable para el joven actor y ha confirmado que este ya ha trabajado en la segunda temporada con la seguridad y experiencia de un profesional curtido: “Es el mejor actor infantil del mundo, no hay duda”.

El showrunner ha compartido su interés en prolongar la narración y seguir el crecimiento de Egg y Dunk a largo plazo, haciendo referencia a que los libros planeados por George R. R. Martin cubren toda la vida de estos personajes. Parker no ha ocultado su aspiración de rodar varias temporadas en diferentes momentos de la vida de los protagonistas, a semejanza del método Linklater en Boyhood, retomando la historia cinco o diez años después para reflejar el paso del tiempo: “Me ilusiona ver envejecer a Dexter y a su personaje. Deberá crecer con el papel, y está pensado así”.

En cuanto al futuro narrativo, Parker ha confirmado que tiene acceso a abundante material inédito de Martin: “Existe un documento que pocas personas han leído. Martin trabaja siempre sin conexión a internet, por lo que todo debe imprimirse y circular en papel. He podido ver el plan para doce, trece, catorce, quizá quince de estas novelas cortas”. Sin embargo, el responsable de la serie ha advertido que, aunque el material es amplio, todo dependerá de la acogida del público: “Sería fantástico, pero no quiero dejarme llevar. Habrá que esperar y ver si la serie tiene seguidores para continuar, pero lo cierto es que resulta muy divertido escribir en este universo”.