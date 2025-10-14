España Cultura

George R.R. Martin asegura que la serie de ‘El caballero de los Siete Reinos’ será fiel a su obra: “Es lo mejor que he escrito jamás”

El escritor autor del universo también reconoció su demora en la finalización de la siguiente novela

David Pardillos

Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. #ElCaballeroDeLosSieteReinos, la nueva serie del universo de #GameOfThrones, estrena el 18 de enero. (HBO Max)

Aun faltan unos meses para su estreno, pero desde ya es una de las series más esperadas para el año que viene. Hablamos, por supuesto, de El caballero de los Siete Reinos, la nueva serie de HBO ambientada en el mismo universo que Juego de tronos o La casa del dragón, que llegará a la plataforma a partir del próximo 19 de enero. No obstante, antes se ha podido ver un gran adelanto, y junto a él la promesa de que será una serie de lo más fiel a su material original. Al menos, eso es lo que asegura su propio autor, George R.R. Martin.

“Lo que vais a ver en la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos es extremadamente similar a lo que he escrito, El caballero errante, el primer cuento de Dunk y Egg. Que es una de las mejores cosas que jamás he escrito", revelaba el escritor durante la Comic Con de Nueva York, en la que se presentó la serie y se mostró el tráiler en exclusiva. Martin ya había expresado con anterioridad su predilección por este proyecto, en contraste con las últimas temporadas de Juego de tronos -que se desligaron de los libros al tiempo que sobrepasaban la historia de estos- o con La Casa del Dragón, cuyas diferencias le han generado más de un dolor de cabeza.

“De camino a la grabación, estaba tan ansioso como excitado. El caballero de los Siete Reinos es una serie más pequeña que Juego de Tronos o La Casa del Dragón, con un presupuesto mucho menor…pero quería que fuera genial. El 90% de la historia tiene lugar en un campo, rodeado de tiendas, no necesitaríamos los grandes sets de otras serie, pero no podía parecer falso tampoco, o cutre, y los vestuarios y la heráldica y las luchas tenían que ser todas espléndidas y... Fui tan feliz cuando llegué y vi lo que Ira y su equipo habían construido", reconocía Martin en su propio blog hace algunos meses, cuando visitó el rodaje de la serie.

George R.R. Martin posa junto
George R.R. Martin posa junto al actor Peter Claffey y el showrunner de la serie, Ira Parker

Demora en ‘Vientos de invierno’

El caballero de los Siete Reinos está basada en Los cuentos de Dunk y Egg, una serie de historietas de George R.R. Martin centradas en el caballero Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, un joven misterioso de ascendencia noble. Es una historia ambientada 100 años antes de los eventos de Juego de tronos, en la que Poniente ya había olvidado por completo la magia y los dragones, y estaba mucho más centrada en las peleas de caballeros y especialmente las justas, la competición en torno a la cual giran las aventuras de sus dos protagonistas.

Además de prometer grandes cosas de la nueva serie, Martin no pasaba de dar nuevos detalles sobre su esperada próxima novela, Vientos de invierno. La que está llamada a ser la penúltima entrega de la saga Canción de Hielo y Fuego aun está en desarrollo y, tal y como asegura, Martin, seguirá así durante un tiempo. “Sé que hay mucha controversia sobre Vientos de invierno y lo mucho que se está retrasando, pero siempre he tenido problemas con los plazos. Y no me siento bien incumpliendo contratos o incumpliendo plazos o cosas por el estilo", confesaba el escritor, quien de momento ha encontrado una nueva ilusión con la serie que todos podrán ver a partir del año que viene.

