Se recupera la última novela del padre del ‘ciberpunk’: una distopía apocalíptica en la que Hillary Clinton es presidenta de Estados Unidos y no existe el Brexit

'Agency', de William Gibson, el padre del cyberpunk

El impacto de William Gibson en la historia reciente de la ciencia ficción quedó consolidado cuando, en 1984, publicó El Neuromante y situó el concepto de “ciberespacio“ en el centro del imaginario colectivo, conectando literatura y surgimiento de la revolución digital.

Su novela, Agency, que ahora edita Minotauro, representa una pieza central dentro de la serie conocida como Trilogía del Jackpot. Publicada originalmente en 2020, Agency es la segunda entrega tras The Peripheral; faltaría una tercera parte para completar la trilogía.

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El libro sitúa su trama en una línea temporal alternativa donde Hillary Clinton ganó las elecciones en Estados Unidos y el Reino Unido permaneció en la Unión Europea, saltando entre un presente de 2017, dominado por la inteligencia artificial y grandes corporaciones tecnológicas, y un futuro apocalíptico situado en el siglo XXII.

En Agency, la protagonista Verity Jane, especialista en tecnología en San Francisco, es seleccionada para probar un asistente digital llamado Eunice, una inteligencia artificial avanzada desarrollada por una ‘start up’. Verity descubre pronto que Eunice posee capacidades inesperadas y, mientras ambas evolucionan, son observadas desde el Londres del siglo XXII por Wilf Netherton y su jefa Ainsley Lowbeer, personajes ya introducidos en The Peripheral. Ese futuro, marcado por el cataclismo denominado “el Jackpot”, muestra a los protagonistas intentando comprender el papel que Verity y Eunice podrían desempeñar para evitar el colapso global.

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La influencia de Gibson se compara con la de George Orwell y su novela 1984, publicada en 1948, orientando el desarrollo de la corriente ‘distópica’ y el nacimiento del ciberpunk. El propio Gibson nació en 1948, un nexo temporal que relaciona ambas trayectorias literarias de forma simbólica.

Cuando William Gibson acuñó el término “ciberespacio” en El Neuromante hace 40 años, instauró un concepto que transformaría la ficción en predicción social: un universo donde los hackers accedían a redes informáticas por conexión directa al cerebro, las corporaciones tecnológicas superaban a los estados en el ejercicio del poder y las inteligencias artificiales empezaban a frustrar a la misma sociedad humana.

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Un autor revolucionario para la ciencia ficción

El término ha pasado a ser utilizado como sinónimo de Internet en el discurso cotidiano. Además, El Neuromante dio inicio a la denominada Trilogía del Sprawl, consolidando el subgénero ciberpunk. En cuanto a su relevancia, El Neuromante fue la primera novela en ganar simultáneamente los tres grandes galardones de la ciencia ficción: el Premio Hugo, el Premio Nebula y el Premio Philip K. Dick.

William Gibson (Jason Redmond)

El éxito de El Neuromante no surgió de un conocimiento profético sobre el futuro tecnológico, sino de la atención de Gibson hacia las señales de su propio presente. En distintas ocasiones, Gibson ha explicado que el germen de sus ideas se encontraba en una observación aparentemente banal: la concentración de un niño jugando a un videojuego arcade.

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Este episodio, recogido por Francesco Guglieri en el epílogo de la antología Ciberpunk, ilustraba la fusión del individuo con la máquina, desconectándose del entorno inmediato mientras las imágenes y sonidos lo sumergían en un ámbito alternativo.

El ciberpunk ha experimentado un renacimiento en la última década a través de expresiones culturales como las series Black Mirror y Westworld, películas como Blade Runner 2049 y obras literarias como las de Neal Stephenson, creador del término “metaverso” en Snow Crash.

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Ve el nuevo avance de "La periferia: conexión al futuro", protagonizada por Chloë Grace Moretz y basada en la novela de William Gibson.

El recorrido vital de William Gibson hasta consolidarse como novelista fue particular. Nació en Carolina del Sur y, tras la muerte de su padre a los seis años, Gibson migró con su madre a Virginia. La sensación de exilio repentino marcó su aproximación a la ciencia ficción. También perdió a su madre durante la adolescencia y dejó la escuela, migrando a Canadá para evitar el reclutamiento militar en la guerra de Vietnam.

Su vida se relacionó entonces con intereses artísticos, como la pintura y el cine, y círculos ligados a la cultura hippie en Toronto. El nacimiento de su hijo y la tarea cotidiana de cuidarle lo llevaron a escribir relatos de ciencia ficción durante los ratos en que el bebé dormía, según relató el propio Gibson al diario británico The Guardian.

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Una imagen de juventud del escritor de ciencia ficción William Gibson

Sus primeros relatos fueron adquiridos por editoriales y, en 1982, publicó la primera antología de cuentos ciberpunk bajo el título The Night We Burned Chrome, donde apareció por primera vez el término “ciberespacio”. Poco después, consolidó el género con la mencionada Trilogía del Sprawl. El estilo literario de Gibson, inspirado en el noir estadounidense de autores como Raymond Chandler, sumaba la presencia de alta tecnología, drogas psicodélicas y escenarios urbanos degradados.

La última etapa de la producción de William Gibson ha estado marcada por la exploración de escenarios contemporáneos y por un análisis sobre la inteligencia artificial y la manipulación geopolítica.

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Crítica de la novela ‘Agency’

'Agency', de William Gibson (Minotauro)

La crítica del diario británico The Guardian destaca que Gibson no pretende predecir el futuro, sino analizar el presente. En el universo de Agency, la manipulación de la política y la economía se realiza a distancia y de manera opaca, a través de una élite llamada “the klept”: una oligarquía que, gracias al control cuántico y la acumulación de riqueza, interviene en realidades alternativas como si fueran juegos virtuales. El desarrollo narrativo conserva la densidad de detalles sensoriales, marcas comerciales y paisajes urbanos.

En Agency, la capacidad de tomar decisiones (la “agencia” que da título a la novela) constituye el eje temático. Los personajes como Verity Jane o Wilf Netherton se encuentran atrapados en redes de intereses personales, algoritmos y operadores ocultos, hasta el punto de no distinguir quién dirige los acontecimientos.

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El libro mantiene los elementos característicos del ciberpunk y los traslada a una sociedad donde los datos, el poder de los monopolios tecnológicos y la precariedad del trabajo digital plantean dudas sobre la verdadera autonomía individual.

Con esta novela se reafirma la vigencia del cyberpunk como lente para examinar las relaciones entre poder, tecnología y destino humano. De su trabajo se ha adaptado al cine Johnny Mnemonic (1995), protagonizad por Keanu Reeves, New Rose Hotel (1998), por parte de Abel Ferrara y la serie de Prime Video, Peripheal. En la actualidad, se está desarrollando su obra magna, Neuromancer, que contaría con Callum Turner como protagonista y sería una serie para Apple TV.