HBO Max renueva por una segunda temporada sus dos series de moda a la espera de confirmar una cuarta de ‘La casa del dragón’

Después de ser estrenadas hace tan solo unas semanas, estas producciones han obtenido luz verde para continuar

Task presenta su nuevo tráiler.

En un año donde la competencia por captar la atención del público en el streaming y la televisión tradicional se intensifica, HBO refuerza su estrategia apostando tanto por la continuidad de grandes éxitos como por la consolidación de nuevos títulos. Según información de THR y Deadline, la señal ha decidido renovar varias de sus producciones originales tras observar sus cifras de audiencia, críticas y el impacto cultural alcanzado en sus primeras entregas. El anuncio llega tras una presentación en Nueva York protagonizada por Casey Bloys, presidente de contenido de la compañía, y perfila el futuro de algunas de las series más observadas de la actualidad.

En la lista de series renovadas figuran Task, The Chair Company, I Love LA y La Casa del dragón, cada una reflejando una faceta distinta de la apuesta de HBO por la ficción contemporánea. La noticia incluyó también la confirmación de una segunda temporada de A Knight Of The Seven Kingdoms aún antes de su estreno oficial, evidenciando la confianza del canal en sus próximos proyectos derivados de franquicias reconocidas.

El caso más destacado entre las novedades es el de Task, una miniserie creada por Brad Ingelsby y concebida originalmente como una historia autoconclusiva. Contra todo pronóstico, la serie ganó popularidad de manera acelerada y, tras el episodio final emitido el 19 de octubre, sumó 4 millones de espectadores solo en su desenlace y acumula ya más de 11 millones de visualizaciones según THR. El fervor del público y la reconocimiento de la crítica inclinaron a los ejecutivos a transformar la ficción en una saga abierta, dejando la puerta entreabierta para potenciar el universo construido por Ingelsby. Las especulaciones crecen sobre un posible cruce narrativo con Mare Of Easttown, la anterior serie del creador, y la posibilidad de reunir en pantalla a Mark Ruffalo y Kate Winslet mantiene expectante a la audiencia.

Rachel Sennott escribe y protagoniza
Hay dragones para rato

I Love LA sorprendió al asegurar su renovación cuando apenas lleva tres episodios emitidos. La comedia de Rachel Sennott promedia ya 2 millones de espectadores por capítulo, según datos de Deadline, y el interés por la proyección de su creadora ante nuevos estrenos fue un factor clave en la decisión. Aunque la recepción por parte de la crítica es más bien mixta y The Playlist calificó la serie con una “C”, la respuesta de la audiencia joven resulta significativa.

Distinto es el caso de The Chair Company, escrita por Tim Robinson y Zach Kanin, que conserva unanimidad en Rotten Tomatoes y logra una media de 3,3 millones de espectadores por episodio acorde a Variety. Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de HBO, manifestó en una declaración recogida por Deadline su entusiasmo ante la continuidad de ambas comedias y el modo en que reflejan la tradición de producciones originales del canal.

En paralelo, House Of The Dragon fue renovada para una cuarta temporada antes de estrenar la tercera, prevista para el verano próximo. Si bien el plan original, divulgado por el showrunner Ryan Condal, era concluir la serie tras esa cuarta entrega, fuentes citadas por Deadline indican que los detalles finales están sujetos al desarrollo del guion y que no se descarta una extensión adicional según los resultados. Dentro del mismo universo, A Knight Of The Seven Kingdoms recibió luz verde para una segunda temporada de manera anticipada —su debut está programado para enero de 2026— reforzando así la expansión de las sagas derivadas de Game Of Thrones.

