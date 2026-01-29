Si eres fan del universo de ‘Juego de Tronos’, no te pierdas la nueva película basada en otra historia de George R. R. Martin que arrasa en Prime Video

Imágenes de 'Tierras perdidas'. (Prime Video)

A pesar de la espera que mantienen los seguidores de George R. R. Martin por la ansiada continuación de la saga Canción de hielo y fuego, el autor de fantasía más famoso de nuestros días vive una etapa dulce en el mundo del streaming. El éxito de La casa del dragón ha consolidado su presencia en HBO, mientras que el reciente estreno de El caballero de los siete reinos, también ambientada en Poniente, refuerza el dominio de sus historias en la pantalla.

Sin embargo, el universo del novelista no se limita a fieros dragones y tronos de hierro. El escritor ha conquistado ahora a los suscriptores de Prime Video con una propuesta muy distinta: Tierras perdidas. Esta película, dirigida por Paul W. S. Anderson y basada en un relato breve suyo publicado originalmente en 1982.

Tráiler de 'Tierras perdidas', película de aventuras basada en un relato corto de George R.R. Martin.

Un viaje lleno de peligros a través del desierto

Tierras perdidas pasó por los cines sin grandes cifras, acumulando apenas 6,2 millones de dólares frente a un presupuesto de 55 millones invertidos. Sin embargo, al fracaso comercial y las malas críticas no han impedido que ahora la cinta haya encontrado su público en el streaming y se haya convertido en una de las favoritas de los usuarios de Prime Video.

La trama se desmarca de los paisajes de Poniente para explorar territorios más cercanos al western y a los escenarios postapocalípticos. Una reina, interpretada por Amara Okereke, obsesionada con hallar la felicidad amorosa, solicita la ayuda de la poderosa bruja Gray Alys, encarnada por Milla Jovovich. La misión: adentrarse en las desérticas Tierras Perdidas en busca de un poder que permite a una persona transformarse en hombre lobo. Junto al enigmático cazador Boyce, a quien da vida Dave Bautista, Gray se enfrenta a criaturas oscuras y escenarios llenos de peligro. Solo ella conoce el precio de cada deseo concedido.

El reparto de Tierras perdidas incluye también a Arly Jover (de quien muchos críticos sí destacaron su trabajo), Fraser James, Simon Loof, Deirdre Mullins, Sebastian Stankiewicz, Tue Lunding, Jacek Dzisiewicz, Ian Hanmore, Eveline Hall y Kamila Klamut, entre otros.

Dave Bautista y Milla Jovovich en 'Tierras perdidas'. (Prime Video)

George R. R. Martin habla sobre cómo se siente cuando adaptan sus textos

Para el creador de Juego de Tronos, la relación entre el mundo que imagina y sus adaptaciones es compleja. “El escritor, en cierto modo, es el que más difícil lo tiene. Yo no tengo hijos, pero como muchos escritores, estos relatos que creo son mis hijos”, reconocía el autor en una entrevista reciente con el medio estadounidense Collider. “Tienes dos opciones cuando vendes tus obras para adaptaciones: puedes intentar implicarte o puedes decir: ‘He escrito el libro. Ellos hacen la película. Es otra cosa’. A veces es mejor una, a veces la otra”.

George R. R. Martin recordaba que hay ocasiones en las que el resultado no se parece al original: “Conozco escritores que han ido al estreno de su película y se han levantado y se han marchado. No lo soportan porque la relación es muy personal”. Eso sí, a pesar de esos riesgos, el escritor admitió que cuando la adaptación es fiel, la experiencia es inigualable: “Si está bien hecha y es fiel a lo que escribiste, es como si tus sueños cobraran vida. Esos hijos de ficción, ahí están en la pantalla, y no puedo describir lo grande que se siente, lo emocionante que es”.