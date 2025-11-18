España Cultura

El extraño reencuentro de dos protagonistas de ‘Juego de tronos’ con beso incómodo incluido: “Me resultó bastante raro”

Dos de los hermanos Stark se han vuelto a ver las caras en una película de terror gótico

Sophie Turner, Isaac Hempstead-Wright, Kit
Sophie Turner, Isaac Hempstead-Wright, Kit Harington y Maisie Williams como los hermanos Stark en 'Juego de tronos'

A los seguidores de Juego de tronos les sorprenderá la noticia: Kit Harington y Sophie Turner volverán a compartir pantalla, pero esta vez no como hermanos, sino como pareja en la próxima película de terror gótico The Dreadful. Según información publicada por The Independent, ambos actores reflexionaron sobre la transformación de su relación ficticia y las singulares incomodidades de su nuevo papel conjunto, bajo la dirección de Natasha Kermani. El anuncio de The Dreadful ha genearado revuelo desde el primer momento; no solo reúne a dos de los protagonistas más recordados del fenómeno televisivo de HBO, sino que los coloca en una dinámica completamente diferente.

En la cinta, Turner encarna a Anne, una mujer que vive con su suegra en los márgenes de la sociedad británica del siglo XIX, cuya rutina se ve alterada por la llegada de un hombre (interpretado por Harington) procedente de su pasado. La directora Natasha Kermani sitúa la narración en la tradición gótica, donde el aislamiento, el conflicto familiar y el misterio cobran protagonismo. El proceso de transición de los actores, de interpretar lazos fraternales a encarnar una relación romántica, no estuvo exento de momentos incómodos y risas nerviosas, tal como lo relataron ambos ante diferentes medios.

“Fue ligeramente embarazoso tener que subirme a una caja para besarla porque ella es casi una cabeza más alta que yo”, confesó Harington en E! News, restando gravedad al asunto con humor. El actor, de 38 años, recordó que Turner fue quien inicialmente le sugirió el guion de la película, aunque ella no había reparado en el detalle de que sus personajes debían ser amantes: “Yo pensé, ‘Estos personajes son amantes, ¿no?’ Me resultó bastante raro”. Esta extrañeza fue compartida por Turner. Durante una visita a Late Night with Seth Meyers, la actriz británica relató que, tras enviarle el guion a Harington, recibió de él un mensaje de sorpresa: “Sí, me encantaría, pero esto va a ser realmente raro, Soph”. Al revisar de nuevo el libreto, comprobó que el carácter romántico de la relación era mucho más explícito de lo que había notado inicialmente: “Y entonces me doy cuenta: ‘Oh, demonios, ese es mi hermano’”. Turner añadió que el rodaje de la primera escena de beso fue un auténtico reto para ambos: “Llegó la primera escena de beso y los dos estábamos con arcadas. Fue lo peor”, comentó entre risas.

Sophie Turner y Kit Harington
Sophie Turner y Kit Harington se reúnen una vez más tras el final de "Juego de Tronos" para protagonizar "The Dreadful" (Créditos: HBO Max)

Una relación cordial a pesar de todo

Pese a las dificultades iniciales, la experiencia resultó enriquecedora. Harington destacó la oportunidad de reencontrarse con Turner en el set, subrayando la química y la confianza forjadas durante años de trabajo conjunto en Juego de tronos. “Fue una buena ocasión para estar juntos otra vez y trabajar codo a codo. Apenas llegamos al set, nuestra amistad se encendió de nuevo. Se sintió como estar con la familia”, señaló el actor según The Independent, reforzando el sentido de camaradería que los une.

El elenco de The Dreadful se completa con nombres como Marcia Gay Harden, Jonathan Howard y Laurence O’Fuarain, aunque todavía no se ha anunciado la fecha oficial de estreno. La expectativa crece entre los aficionados tanto del género gótico como de quienes siguieron la historia de los Stark durante ocho temporadas. El cruce de identidades entre hermanos y amantes dentro de la ficción suma una capa de curiosidad para el público, expectante ante el estreno. Mientras tanto, la carrera profesional de Kit Harington continúa su curso con su participación en Plan en familia 2, continuación de la comedia de acción de 2023 encabezada por Mark Wahlberg. En ella, Harington asume otro papel desafiante, alejado del universo fantástico y del drama gótico por el que ha sido conocido más recientemente. La fecha de lanzamiento de The Dreadful permanece indeterminada, manteniendo en vilo a quienes esperan ver cómo dos de los actores más identificables del universo Stark asumen ahora el reto de transformarse en amantes bajo el aura opresiva y oscura del género gótico.

