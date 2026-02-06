España Cultura

Los mejores estrenos de la semana en cines: de la terrorífica ‘Primate’ a la trágica historia real de ‘La fiera’

Terror con simios o la emocionante historia de un grupo de amigos del salto BASE, estas son las grandes propuestas que llegan a salas

Tráiler subtitulado de 'Primate'

El mes de febrero da comienzo y atrás quedan esos grandes estrenos que abrieron el año y que de algún modo precedían la temporada de premios. Con competencia de sobra en cartelera como Marty Supreme, Hamnet o el fenómeno Aída y revuelta, esta semana toca cambiar de tercio y buscar propuestas algo más diferentes y no tan apegadas a los premios o, directamente, a una de las grandes series cómicas de la historia de este país.

Es por ello que la semana viene encabezada por dos platos fuertes, el de la nueva propuesta de terror animal, Primate, y el de la película inspirada en la trágica historia real de un grupo de saltadores BASE, La fiera. Terror y riesgo, pero con también espacio para historias humanas de amistad y libertad, como las de Tres adioses o sobre todo la simpática La tarta del presidente.

Primate

Imagen de 'Primate'
Imagen de 'Primate'

El creador de uno de los grandes terrores marinos de los últimos años, Johannes Roberts (A 47 metros) se lleva los miedos a tierra con esta nueva propuesta animal. En Primate se nos cuenta la historia de Lucy (Johnny Sequoyah), una joven que vuelve a casa de la universidad para reunirse con su familia y con su pequeño chimpancé, Ben. Sin embargo, durante una fiesta en la piscina el primate contrae la rabia y comienza a comportarse de forma violenta, poniendo en peligro a Lucy y todas sus amigas, quienes tendrán que idear un plan de contención frente a a la nueva amenaza.

Tres adioses

Imagen de 'Tres adioses'
Imagen de 'Tres adioses'

La directora Isabel Coixet vuelve y lo hace con acento italiano, acompañada de Francesco Carril y de la actriz florentina Alba Rohrwacher. Tras lo que parecía una discusión sin importancia, Marta (Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano) se separan. Él, un chef prometedor, se refugia en sus fogones; ella, en su silencio, empieza a notar algo más que tristeza: ha perdido el apetito… y no solo por desamor. Cuando descubre que detrás hay un problema de salud, todo da un giro inesperado: la comida sabe mejor, la música le llega como nunca y el deseo despierta sus ganas de vivir sin miedo.

Hellboy: El hombre retorcido

Imagen de 'Hellboy: el hombre
Imagen de 'Hellboy: el hombre retorcido'

Ha tardado en llegar, pero por fin el gigante rojo está aquí. Hellboy vuelve al cine y lo hace en nuestro país casi dos años después de su estreno original en el resto del mundo. Lejos quedan Ron Perlman o David Harbour como el demonio de DC, sino que esta vez toma el relevo Jack Kesy, esta vez para afrontar una terrorífica aventura en los Apalaches de los años 50, donde ha sembrado el pánico una leyenda conocida como el Hombre Torcido.

La tarta del presidente

Imagen de 'La tarta del
Imagen de 'La tarta del presidente'

De Irak llega La tarta del presidente, ambientada en el Irak bajo el mandato de Sadam Hussein, y donde se desarrolla la historia de una pequeña niña. Lamia tiene nueve años e, ignorante de la situación que vive su país y su familia, su única preocupación es encontrar los ingredientes para su gran trabajo del colegio, cocinar la obligatoria tarta de cumpleaños para el presidente Sadam. Pero el juego poco a poco se convierte en algo mucho más serio: si no lleva la tarta se enfrentará a la cárcel o directamente la muerte.

La fiera

Tráiler de 'La fiera', la película basada en la historia real de los saltadores BASE.

Basada en la historia real de un grupo de amigos que se dedicaban al salto BASE, uno de los deportes más peligrosos del mundo, La fiera llega a los cines de la mano del ganador del Goya Salvador Calvo (Adú, Los últimos de Filipinas) junto a un trío insuperable: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre. Los tres se ponen en la piel de tres de estos saltadores históricos, de los cuales solo sobrevivió uno, Armando del Rey. La película narra con emoción la historia de estos amigos desde que se conocen hasta que van afrontando las consecuencias en su vida y en las de su familia de practicar un deporte en el que cada salto te juegas la vida.

