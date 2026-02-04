La tragedia real detrás de ‘La fiera’, la nueva película de Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre: cinco amigos y un solo superviviente

Tráiler de 'La fiera', la película basada en la historia real de los saltadores BASE.

Cinco amigos, una gran familia y una tragedia que llega hasta nuestros días. Este viernes llega a cines una película española de lo más singular, no solo por retratar un deporte de riesgo tan inédito como el salto BASE, sino por hacerlo con la historia real de una serie de personas que entraña su propia tragedia. El filme, protagonizado por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, está inspirado en la vida de cinco amigos españoles apasionados por uno de los deportes más peligrosos del mundo: el salto BASE con traje de alas. De aquel grupo original, solo uno ha sobrevivido. La película, dirigida por Salvador Calvo, se estrena ahora en la gran pantalla para, más allá de lo espectacular, retratar la amistad, la búsqueda de libertad y el precio inevitable del riesgo de este grupo.

La verdadera historia que da forma a La fiera comienza en la década de los noventa, cuando un grupo unido por la pasión por los deportes extremos se convierte en pionero del salto BASE en España. Carlos Suárez, alpinista; Álvaro Bultó, aventurero y presentador de televisión; Darío Barrio, chef reconocido; Manuel Chana, hostelero; y Armando del Rey, campeón mundial de saltos con BMX, forman un vínculo inquebrantable en torno a una afición que los lleva a saltar desde acantilados, antenas y edificios por todo el mundo. El salto BASE —acrónimo de Building, Antenna, Span y Earth— consiste en lanzarse desde estructuras fijas con un paracaídas especial o un traje de alas, ofreciendo la experiencia más cercana a volar, pero también exponiendo a sus practicantes a un riesgo mortal.

La vida de estos cinco amigos estuvo marcada por el vértigo y la camaradería, pero también por la fatalidad. El primero en perder la vida fue Manuel Chana. En 2010, tras un salto desde una avioneta en el aeropuerto de Lillo (Toledo), su paracaídas no se abrió correctamente y el accidente resultó mortal. Chana, entonces de 45 años, era uno de los miembros fundadores de la cuadrilla de saltadores que, según se relata en círculos cercanos, sumaban juntos más de 10.000 saltos desde el aire, primero como paracaidistas y luego como especialistas en salto BASE.

Tres años después, la tragedia golpeó de nuevo al grupo. Álvaro Bultó, de 51 años, conocido por su faceta televisiva y por ser tío del expiloto Sete Gibernau, falleció en los Alpes suizos mientras practicaba wingfly, una variante del salto con traje de alas. La noticia conmocionó tanto al entorno deportivo como al mediático. Según un comunicado, Bultó murió “haciendo lo que más le gustaba”. Su carisma y espíritu aventurero dejaron huella en quienes lo conocieron.

Imagen de 'La fiera'

El rodaje de la película, el golpe más duro

El siguiente golpe llegó en 2014, durante un homenaje a Bultó en el Festival Internacional del Aire El Yelmo, en Segura de la Sierra (Jaén). Darío Barrio, chef mediático y figura apreciada en la gastronomía española, perdió la vida en un salto BASE desde un paramotor al no abrirse su paracaídas. Su familia expresó en aquellos días que “se ha marchado un genio de la cocina y una gran persona, pero nos deja sus únicos y particulares sabores para el recuerdo”. Barrio solía referirse a sus compañeros de salto como “hermanos”, subrayando la profundidad del lazo que los unía.

Pese a la sucesión de tragedias, el espíritu del grupo persistió. Carlos Suárez continuó practicando el salto BASE, al igual que Armando del Rey. Pero el destino reservaba un último capítulo inesperado durante el propio rodaje de La fiera. En el aeródromo de La Villa de Don Fadrique (Toledo), Suárez, con 52 años y una carrera consagrada como alpinista, falleció tras un salto desde un globo aerostático en el que el paracaídas no funcionó. En ese mismo salto participó Del Rey, quien resultó ileso.

La presencia de Armando del Rey como único superviviente de la cuadrilla es un recordatorio permanente del coste del riesgo. Del Rey ha asesorado a los guionistas de la película, aportando su experiencia directa y ayudando a dotar de realismo a la historia. En declaraciones a El País, Del Rey afirmó: “Cuando vi la peli me sobrecogió… no era casi consciente de todas las vivencias que he pasado, de ese cúmulo de desgracias a mi alrededor”. El propio Del Rey confesó que, tras el accidente de Suárez, no ha vuelto a saltar y duda que lo haga alguna vez más. La pérdida de todos sus amigos lo llevó a replantearse la exposición al peligro: “No me creo que todos los de mi grupo se hayan matado, y mucho menos Carlos… lo cual me hace pensar que no estamos exentos de sufrir un accidente repentino y sin sentido”.

El director Salvador Calvo, ganador del Goya a la mejor dirección en 2021, explica que La fiera es mucho más que una película de acción o aventura: “Es una historia de amistad. Es una historia vitalicia. Con sus luces y sus sombras”. Para Calvo, el film explora la libertad personal y plantea preguntas sobre los límites y el precio de esa libertad. Los actores Carlos Cuevas, David Marcé, Miguel Ángel Silvestre, José Manuel Poga y Miguel Bernardeau encarnan en la gran pantalla a los cinco pioneros, trasladando al público el vértigo, la euforia y la tristeza acumulada en la historia real de este grupo.

El salto BASE, aceptado como deporte aéreo en España y practicado en escuelas especializadas, sigue siendo considerado uno de los deportes más peligrosos del mundo. Requiere un solo paracaídas especial y los saltos se realizan desde alturas inferiores a 600 metros. La película aprovecha esta realidad para reflexionar sobre el sentido de la vida, la fragilidad humana y la fuerza de la amistad, mientras rinde homenaje a quienes se atrevieron a desafiar los límites.