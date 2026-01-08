México

Cuál será la clasificación en salas de cine de México de ‘Primate’, película de terror que abrirá la cartelera del género este 2026

La cinta ya tuvo un preestreno en el país el pasado lunes 5 de enero, pero oficialmente su estreno es este jueves 8

La cinta 'Primate' es uno
La cinta 'Primate' es uno de los primeros estrenos del género de terror de este 2026 en México. Foto: X/@Cinepolis.

La película de terror ‘Primate’ será una de las primeras cintas que inauguran la cartelera de este género, además de mezclar el suspenso y drama en México este 2026.

La historia sigue a un chimpancé que se vuelve violento y ataca a una familia, lo que llevó a las autoridades a determinar su clasificación restrictiva.

‘Primate’ adelantó su fecha de estreno en diversas salas del país tras el preestreno realizado el lunes 5 de enero.

El lanzamiento oficial ocurrirá este próximo jueves 8 de enero, estableciendo así el inicio de la temporada de terror en la pantalla grande.

La película de terror originalmente llegaría a las salas de cine el jueves 8 de enero. Crédito: Facebook/@Cinépolis.

Luego de darse a conocer los primeros avances de esta cinta de terror y para los amantes de este género, se ha dado a conocer cuál será la clasificación oficial con la que ‘Primate’ llegará a las salas de cine en México.

Esta es la clasificación con la que llegará ‘Primate’ a las salas de cine en México

Una vez que este jueves 8 de enero ‘Primate’ llegue a las salas de cine en México, habrá una restricción para algún público, ya que no todos podrán adquirir sus boletos para verla en la pantalla grande.

‘Primate’ llegará a las salas de cine con clasificación C, es decir, adultos mayores de 18 años podrán verla en pantalla grande en México.

La película llega con una
La película llega con una clasificación 'C' a las salas de cine en México. Foto: X/@Cinemex.

¿Cómo está dividida las clasificaciones de películas en México?

Las clasificaciones de películas en México están reguladas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El sistema establece categorías que orientan sobre la edad recomendada para el público y las restricciones de acceso. Las principales clasificaciones son:

  • AA: Películas dirigidas a niños menores de 7 años. Contenido apto para todo público infantil y sin violencia ni lenguaje inapropiado.
  • A: Películas para todo público. No contienen escenas de violencia, lenguaje ofensivo ni situaciones que puedan afectar a menores.
  • B: Películas para adolescentes y adultos. Se recomienda para mayores de 12 años. Puede tener situaciones de tensión, lenguaje moderado o insinuaciones, pero sin contenido explícito.
  • B15: Para mayores de 15 años. Incluye violencia moderada, lenguaje fuerte o temas más complejos, pero no tan explícitos como en la clasificación C.
  • C: Exclusiva para mayores de 18 años. Contiene escenas de violencia explícita, lenguaje fuerte, sexualidad o situaciones que pueden afectar a menores.
  • D: Solo para adultos. Incluye material sexual explícito, violencia extrema o contenido considerado solo apto para mayores de edad.

¿De qué trata ‘Primate’, película de terror que abrirá la cartelera del género en este 2026?

La cinta de terror de 2026, Primate, narra la historia de un chimpancé doméstico llamado Ben que, después de ser atacado por un animal infectado, desarrolla un comportamiento agresivo y siembra el pánico durante una reunión familiar en Hawái.

Por ello, lo que fue en un viaje soñado ahora se transformará en una lucha desesperada por sobrevivir, mientras los familiares se refugian intentando huir del brutal ataque del primate fuera de control.

'Primate' tuvo un preestreno en
'Primate' tuvo un preestreno en México; su estreno oficial era el jueves 8 de enero. Foto: X/@Cinepolis.

