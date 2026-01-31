El equipo de la última serie de Catherine O’Hara se despide de la actriz: “Nos pellizcábamos cada día por trabajar con ella”

Catherine O'Hara en 'The Studio', su última serie

La repentina muerte de Catherine O’Hara ha dejado en shock a toda la industria del cine, pero quizá a nadie más directamente que los que habían trabajado cone lla más recientemente, a saber, el equipo de su última serie, con los que iba a empezar a rodar ya la segunda temporada. Es por ello que The Studio ha despedido con profunda emoción a Catherine O’Hara tras conocerse su fallecimiento a los 71 años en Los Ángeles. La actriz, reconocida por una trayectoria que abarca la comedia y el drama, dejó una huella imborrable en la producción más reciente de Apple TV, donde su talento y humanidad marcaron a todos quienes trabajaron a su lado.

Apple TV y Lionsgate TV, responsables de The Studio, difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron su pesar por la partida de una figura fundamental para la serie. “Una leyenda innegable, un icono y un talento incomparable, Catherine elevó cada proyecto en el que participó, incluyendo el genio singular que aportó a su papel en The Studio y cada actuación trascendente que nos regaló”, señalaron las productoras. El texto recalcó el impacto de O’Hara no solo en la pantalla, sino en el día a día de la producción: “Sus logros artísticos traerán humor, luz y amor a las futuras generaciones, y su brillantez y generosidad de espíritu tocaron a todos a su alrededor. La llevaremos siempre en el corazón y enviamos nuestro apoyo y condolencias más profundas a su esposo Bo y a sus hijos, Matthew y Luke”.

El ambiente en el set de The Studio se caracterizaba por la admiración hacia la actriz, quien, según el equipo, transformaba cada jornada en una oportunidad de aprendizaje y disfrute. “Nos pellizcábamos cada día por trabajar con ella”, fue el sentimiento predominante entre los miembros del reparto y el equipo técnico, quienes resaltaron la cercanía y calidez de O’Hara más allá de su desempeño artístico. Su rol como Patty Leigh, una veterana prodcutora y maestra del personaje de Seth Rogen, era uno de los principales y más divertidos de la serie, y que estaba inspirado en gran medida en la productora real Amy Pascal, encargada de la saga de Spider-Man entre otras.

Catherine O'Hara en 'The Studio'

El emotivo mensaje de Seth Rogen

Seth Rogen, cocreador y protagonista de la serie, compartió un mensaje personal a través de redes sociales en el que describió la experiencia de colaborar con O’Hara como un privilegio. “Realmente no sé qué decir… Le dije a O’Hara cuando la conocí que era la persona más divertida que había visto en pantalla. Solo en casa fue la película que me hizo querer hacer cine. Trabajar con ella fue un verdadero honor. Era hilarante, amable, intuitiva, generosa… me motivó a hacer nuestro programa lo suficientemente bueno para que ella se sintiera a gusto. Esto es devastador. Somos afortunados de haber vivido en un mundo con ella”, escribió Rogen.

Tras la muerte de O’Hara el viernes a los 71 años, The Sun informó que una fuente cercana a la producción de The Studio dijo que O’Hara tenía previsto aparecer en las primeras escenas de la temporada 2, pero que se retiró del rodaje por “motivos personales”. “Tenía previsto rodar, pero reorganizaron el calendario para centrarse en escenas sin su personaje", declaró la fuente al tabloide. «No creo que llegara a rodar nada para la segunda temporada».

La partida de Catherine O’Hara deja un vacío en The Studio y en la industria audiovisual, según coinciden quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con ella. La serie, que ahora tendrá que preparar la segunda temporada sin ella, se convirtió en uno de los últimos proyectos en los que la actriz plasmó su talento, consolidando aún más su legado profesional. El recuerdo de su paso por el set seguirá vivo en cada episodio y en la memoria de quienes integraron la producción. Para el equipo de The Studio, la despedida de O’Hara significa mucho más que la pérdida de una colega: representa el adiós a una artista que supo convertir cada jornada de trabajo en un encuentro inspirador y memorable, dejando una marca indeleble en todos los que compartieron con ella esta etapa final de su carrera.