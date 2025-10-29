España Cultura

La nueva ‘American Psycho’ de Luca Guadagnino no tendrá a Margot Robbie ni ningún otra mujer como protagonista

A pesar de los rumores sobre una nueva versión con roles invertidos, parece que el casting continúa siendo masculino

David Pardillos

Por David Pardillos

Margot Robbie no protagonizará la
Margot Robbie no protagonizará la nueva versión de 'American Psycho'

Un hilo de especulación recorrió la conversación pública después de que tabloides británicos sugirieran que la nueva versión de American Psycho de Luca Guadagnino cambiaría el género de su protagonista, colocando a Margot Robbie al frente del proyecto. Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto han confirmado —según información difundida por medios estadounidenses— que la reinterpretación no alterará el género de Patrick Bateman, personaje central de la novela de Bret Easton Ellis y la cinta dirigida por Mary Harron en 2000.

La noticia del posible cambio de género, reportada inicialmente el fin de semana en diarios británicos, desencadenó un breve pero intenso debate en redes sociales y foros de cine. La idea de ver a una figura como Robbie en el papel que hizo célebre a Christian Bale rápidamente ocupó titulares y comentarios, hasta que fuentes ligadas a la producción calmaron las aguas este lunes. El rumor, aseguran, “es un punto de partida que no está en consideración”, publicó una fuente consultada por medios estadounidenses especializados.

La dirección del nuevo proyecto recae en Luca Guadagnino, realizador conocido por Call Me By Your Name y Challengers. El interés por la autoría y el enfoque de Guadagnino ha mantenido la expectación alta desde que se anunció la puesta en marcha de la cinta hace un año. Lionsgate será el estudio responsable, junto con Frenesy Films y la producción ejecutiva de Sam Pressman, hijo de Edward R. Pressman —productor de la película original— a través de Pressman Film. El guion corre por cuenta de Scott Z. Burns, con la delicada tarea de adaptar una obra tan polémica como influyente.

Hace 25 años 'American
Hace 25 años 'American Psycho' llegó a las salas de cine. (Escena de 'American Psycho')

La búsqueda continúa

Mientras la atención sobre el elenco permanece intacta, los nombres de Austin Butler y Jacob Elordi han sonado en diversos círculos virtuales, aunque ninguna decisión oficial ha salido a la luz hasta el momento. El proceso de casting sigue abierto, alimentando el debate sobre quién asumirá la pesada herencia de Bateman. Entre tanto, se supo que Chloë Sevigny, quien dio vida a Jean (la recepcionista con una relación ambigua con Bateman en la versión de 2000), contactó a Guadagnino para retomar su papel, aunque su propuesta no encontró eco en la visión del cineasta, como contó en una entrevista de verano.

La adaptación de Mary Harron en 2000 consolidó a Christian Bale como uno de los actores más versátiles de su generación y contó en su reparto con nombres como Reese Witherspoon, Justin Theroux, Jared Leto, Willem Dafoe y Samantha Mathis. Ahora, la producción enfrenta el desafío de proponer una mirada fresca sobre un material que, en su día, suscitó fuertes debates sociales y censura en varios países. El libro de Bret Easton Ellis fue un fenómeno literario por su retrato extremo de la superficialidad y el vacío existencial de ciertos sectores de Manhattan en la década del noventa.

La trama de American Psycho gira en torno a Patrick Bateman, un ejecutivo de banca de inversión en Nueva York cuya apariencia impecable y vida acomodada esconden una personalidad psicópata y violenta. La novela, y en menor medida la primera adaptación, han sido objeto de múltiples lecturas, análisis y controversias por su tratamiento gráfico de la violencia y el nihilismo. Por ahora, mientras Luca Guadagnino y su equipo continúan con el desarrollo del guion y la preproducción, el público y la industria aguardan la confirmación de quién asumirá el inquietante rol de Bateman en esta nueva versión. La expectativa aumenta con cada rumor que surge, pero el enfoque del director, fiel a los cimientos de la historia original, promete una relectura tan fiel como perturbadora, según las fuentes consultadas.

