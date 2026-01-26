Amber Heard casi cuatro años después sobre el juicio con Johnny Depp: “ya no quiero usar mi voz”

Johnny Depp y Amber Heard durante el duro juicio que se alargó durante años (AP Foto)

Amber Heard ha abordado de manera excepcionalmente infrecuente sus experiencias judiciales junto a Johnny Depp en el contexto de Silenced, un documental estrenado en el Festival de Cine de Sundance de 2026.

La pieza, dirigida por Selina Miles, examina cómo las leyes de difamación pueden convertirse en herramientas de ‘silenciamiento’, sobre todo contra quienes denuncian abusos. Desde la perspectiva de Heard, el relato trasciende la esfera personal y aborda el impacto colectivo de estos procesos legales sobre quienes se atreven a dar un paso al frente.

En sus intervenciones dentro del filme, Amber Heard ha subrayado la pérdida de voluntad para relatar sus vivencias. Citándose en el documental, la actriz ha declarado: “Esto no va sobre mí. He perdido mi capacidad para hablar. No estoy aquí para contar mi historia. No quiero contar mi historia. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema”.

La cinta incluye también algunos de los episodios vividos tras el litigio judicial en el Reino Unido, en el que la abogada internacional de derechos humanos Jennifer Robinson acompañó a Heard cuando Depp interpuso una demanda contra el periódico británico The Sun.

La persecución judicial y sus consecuencias

Al reflexionar acerca del proceso contra The Sun, Heard ha explicado que al término del juicio surgió la posibilidad de hacer declaraciones ante la prensa. Jennifer Robinson le preguntó si realmente deseaba hacerlo y, según recuerda Heard en el filme, pensó: “Si me lanzan cosas, esto hará que la situación sea aún más evidente. No comprendía que para mí, por ser mujer y usar mi voz, esto podría empeorar muchísimo”.

Amber Heard tras conocer el veredicto de su juicio contra Johnny Depp REUTERS/Tom Brenner/File Photo

La narrativa de Silenced, según la sinopsis ofrecida por el propio Festival de Sundance, se expande a otros casos, como el de la periodista colombiana Catalina Ruiz-Navarro y la activista australiana Brittany Higgins, ambas figuras centrales en luchas por la libertad de prensa y la denuncia del abuso de poder en sus respectivos países.

El documental afirma que “Cuando las mujeres alzan la voz, poderosos sistemas se activan para desacreditarlas y castigarlas”.

La repercusión familiar y el final del litigio

A lo largo del documental, Heard ha destacado que la determinación de otras mujeres que desafían el desequilibrio de poder le produce una sensación de fortaleza y esperanza. Según sus propias palabras, “Me da fuerzas ver cómo otros afrontan la lucha. Mujeres que tienen el valor de abordar el desequilibrio de poder. Al contemplar la cara de mi hija, cuando comienza a dar sus primeros pasos en el mundo… creo que es posible un futuro mejor".

La actriz Amber Heard saliendo del Museo Sorolla, el 11 de mayo de 2023, en Madrid. (Europa Press)

Heard tiene tres hijos: los mellizos Ocean y Agnes, y la niña Oonagh Paige. La relación entre Heard y Depp llegó a su fin en 2016, cuando la actriz solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables y presentó una orden de alejamiento temporal, acusando a Depp de violencia doméstica.

Después de alcanzar un acuerdo de divorcio por valor de 7 millones de dólares estadounidenses (unos 6,4 millones de euros al cambio actual), Depp demandó a su exesposa en marzo de 2019 por difamación tras la publicación de un artículo de opinión firmado por la actriz en The Washington Post.

Años marcados por el escrutinio público

El proceso judicial contra The Sun concluyó en noviembre de 2020, con la justicia británica dictaminando que la descripción de Depp como “maltratador” estaba “sustancialmente acreditada”, fallo respaldado por el testimonio de Heard.

El intento de Depp de recurrir la sentencia en marzo de 2021 resultó fallido. En abril de 2022, se abrió un nuevo capítulo legal cuando comenzaron las sesiones del juicio por difamación en Estados Unidos. Ambas partes (tanto Depp como Heard) denunciaron mutuamente episodios de abusos físicos, emocionales y psicológicos.

"Depp v Heard", un documental de Netflix que recogió las claves del juicio.

Tras seis semanas de procedimientos y una amplia repercusión mediática, el veredicto del jurado declaró responsable a Heard de los tres cargos de difamación vinculados al artículo de 2018, condenándola al pago de 10,35 millones de dólares estadounidenses (unos 9,5 millones de euros en la actualidad).

Por su parte, el tribunal dictaminó que Depp debía abonar dos millones de dólares estadounidenses (alrededor de 1,8 millones de euros), pues Heard había prevalecido en una de las tres cuestiones de su contra-denuncia.

Aunque ambos presentaron recursos, culminaron el procedimiento con un acuerdo según el cual Heard se comprometía a abonar un millón de dólares estadounidenses (cerca de 900.000 euros) que Depp donaría a diferentes entidades benéficas.