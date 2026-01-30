Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Aída y vuelta’ a la nominada al Oscar ‘Marty Supreme’

Tráiler de 'Aída y vuelta'. (Mediaset)

Carmen Machi o Timothée Chalamet. Ping pong o lucha canaria. Islas paradisíacas o islas mortales. Lo bueno del cine es que no hay que elegir, que siempre puedes quedarte con ambas partes, y con los estrenos de esta semana hay opciones de sobra para pasar un buen rato frente a la gran pantalla disfrutando de una nueva gran aventura, sea cual sea la opción escogida.

Si la semana pasada fue el turno de Hamnet, Ídolos o la sorpresa animada de Arco, en esta hay varios protagonistas destacados. El regreso de una de las series más míticas de la televisión española en forma de película, la gran favorita para los próximos Oscar o un emocionante relato sobre un deporte desconocido pero de gran arraigo en nuestro país.

Aída y vuelta

Ha pasado más tiempo del que seguramente le hubiera gustado a cualquier fan, pero no se puede decir que no hayan estado acompañados por las infinitas reposiciones en canales como FDF. Aun con todo, se echaba de menos a Aída y sobre todo cerrar con un nuevo capítulo, y por ello nada mejor que una película para poner el broche de oro a la que es una de las grandes comedias televisivas de la historia de España.

La chica zurda

Avalada por grandes festivales como Valladolid o Roma y bendecida por el mismísimo ganador del Oscar Sean Baker, La chica zurda es la joya asiática a descubrir esta semana. En ella, una madre soltera y sus dos hijas regresan a Taipei tras varios años viviendo en el campo para abrir un puesto en un bullicioso mercado nocturno. Cada una a su manera, tendrán que adaptarse a este nuevo entorno para llegar a fin de mes y conseguir mantener la unidad familiar. Tres generaciones de secretos familiares empiezan a desvelarse después de que su abuelo tradicional le diga a la hija menor, que es zurda, que nunca use su “mano del diablo”.

Send help (Enviad ayuda)

Que Sam Raimi se vuelva a poner en la silla de director es siempre una gran noticia, aunque no sea necesariamente a los mandos de una película de superhéroes. En esta ocasión el director de la trilogía original de Spider-Man o de Doctor Strange en el multiverso de la locura regresa al género con el que se hizo un nombre, el terror. En Send Help un joven jefe y su empleada más inteligente se quedan atrapados en una isla después de un accidente. Incapaces de salir de allí, comienzan a diseñar un plan de supervivencia, o más bien por parte de ella.

La lucha

Pocos deportes tan desconocidos e infravalorados en nuestro país como la lucha canaria, una disciplina que se remonta a los tiempos de los guanches, anteriores a la invasión castellana. En La lucha no solo se pretende dar visibilidad a este noble deporte, sino también hacerlo a través de la tierna y emocionante historia de padre e hija, ambos luchadores sobre el terrero y fuera de él, donde cada uno lleva como puede la pérdida de un ser querido.

Marty Supreme

La película más comentada por los Oscar, y desde este viernes también en cines españoles. Timothée Chalamet se pasó años aprendiendo a jugar al ping pong y su momento ha llegado con Marty Supreme, en la que da vida a un jugador de humilde origen que busca conseguir algo de dinero para viajar a Japón y competir por el mundial. Entre medias tendrá que vérselas con maleantes y mafiosos, perros agresivos, novias despechadas y una veterana actriz sobre la que pondrá el ojo con casi tanta fuerza como la bola sobre la mesa.