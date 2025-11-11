Los fans de ‘Homeland’ están de enhorabuena: ‘La bestia en mí’, el thriller de Netflix que reúne a su creador y su protagonista, Claire Danes

'La bestia en mí' | Tráiler oficial | Netflix

La actriz Claire Danes no suele prodigarse demasiado por el cine y la televisión, ya que elige muy bien los proyectos en los que participa.

En ese sentido, su último gran papel fue en la serie Homeland en el papel de Carrie Mathinson, una agente de la CIA con trastorno bipolar especialista en conflictos en el Medio Oriente.

Ahora, el creador de Homeland, Howard Gordon, vuelve a reunirse con Claire Danes para una nueva serie que aterriza en Netflix el día 12 de noviembre titulada La bestia en mí.

En ella, Danes encarna a Aggie Wiggs, una escritora de memorias que atraviesa un profundo duelo tras la muerte de su hijo pequeño y que, tras el colapso de su matrimonio, se enfrenta a dificultades económicas y a un aislamiento cada vez mayor en una casa que ya no puede permitirse.

Claire Danes como Aggie Wiggs en 'La bestia en mí' Cr. Courtesy of Netflix © 2025

La llegada de un nuevo vecino, Nile Jarvis (interpretado por Matthew Rhys), un magnate inmobiliario bajo sospecha de haber asesinado a su primera esposa, desencadena una relación compleja y peligrosa entre ambos personajes.

La dinámica entre Aggie y Jarvis, descrita por Netflix como un juego de “gato y ratón”, es, en palabras de Danes a The Guardian, más bien una confrontación entre “serpiente y mangosta”, donde ambos se desafían y fascinan mutuamente, sin que el sexo forme parte de la ecuación.

La serie explora el bloqueo creativo de Aggie, que intenta avanzar en un libro sobre la amistad entre los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg y Antonin Scalia. Sin embargo, la protagonista se ve atrapada en una obsesión por descubrir la verdad sobre la desaparición de la esposa de Jarvis, en un entorno hostil y marcado por sus propias limitaciones.

La relación entre los protagonistas se caracteriza por una lucha de poder y una conexión genuina, sin presencia de sexo en su dinámica. Danes ha destacado en The Guardian que “están realmente emocionados el uno con el otro, luchan por el poder, pero también disfrutan genuinamente de la compañía mutua. Son como almas gemelas y adversarios a la vez, y el sexo no está en juego. Eso fue interesante. Nunca había interpretado algo así, y no lo había visto antes”.

La actriz ha reconocido que interpretar a una mujer lesbiana no le generó nervios, aunque ha admitido que quizá debería haberlos sentido, en un momento en el que se debate sobre la idoneidad de que personas heterosexuales asuman papeles LGTBIQ+.

La experiencia de dar vida a Aggie ha resultado liberadora para Danes, quien ha explicado que, por primera vez en su carrera, no sintió la presión de resultar atractiva para un personaje masculino. “Sentí que volvía a ser mi yo de 11 años, antes de tener que presentarme de una manera determinada, y eso fue realmente agradable, bastante liberador”, ha compartido la actriz.

Paralelismos con ‘Homeland’ y compromiso político

La figura de Aggie Wiggs presenta ciertos paralelismos con Carrie Mathison, la agente de la CIA que Danes interpretó durante ocho temporadas en Homeland. Ambas son mujeres brillantes, peligrosas y profundamente aisladas, aunque, según la actriz, Carrie recurría más a sus “artes femeninas”.

Claire Danes, en una escena de 'Homeland, su gran éxito dentro del thriller político

Danes ha recordado con aprecio la etapa de Homeland, subrayando el compromiso de la serie a la hora de reflejar acontecimientos políticos contemporáneos. “No sé si otra serie estuvo tan comprometido con reflejar el momento político mientras sucedía como lo estuvo Homeland, y eso era realmente emocionante”, ha afirmado en declaraciones recogidas por The Guardian.

La actriz ha rememorado las intensas jornadas de preparación con expertos en inteligencia antes de cada temporada, una experiencia que consideró un privilegio, al permitirle analizar la actualidad política a través de la ficción. Sobre la posibilidad de que una serie como Homeland pudiera realizarse hoy, Danes ha señalado: “Si decides hacer una serie así, la harás. No creo que Homeland se hiciera porque el clima lo permitiera, sino porque Howard [Gordon] y Alex [Gansa] querían hacerla”.

El proceso creativo y el papel de Jodie Foster

El desarrollo de La bestia en mí ha supuesto el primer proyecto que Danes impulsa desde el principio como productora. Ella misma contactó a Howard Gordon para sacar adelante la serie tras años de estancamiento, después de que Jodie Foster le enviara el guion durante la pandemia y, en un primer momento, estuviera previsto que dirigiera la serie. “Es lo bueno de hacerse mayor. Hice amigos en el camino y puedo recurrir a ellos para crear algo juntos”, ha comentado Danes.

La actriz ha recordado la influencia de Jodie Foster, quien la dirigió cuando era adolescente (en la película A casa por vacaciones) y le enseñó la importancia de defender sus intereses y de relajarse en el trabajo. Danes también ha destacado el apoyo de sus padres, que siempre cuidaron de su bienestar y educación durante los rodajes, y la decisión de pausar su carrera para estudiar psicología en Yale en pleno apogeo de su fama cinematográfica.

Una carrera marcada por la ‘autoprotección’

Los primeros pasos de Danes en la industria se dieron en su infancia, en Manhattan, dentro de una familia artística. Su salto a la fama se produjo a los 14 años, al interpretar a Angela Chase en Es mi vida (1994), donde compartió escenas románticas con Jared Leto, siete años mayor.

Claire Danes y Leonardo DiCaprio en 'Romeo+Juliet'

La actriz ha evocado aquella época como un tiempo de aprendizaje y confusión, aunque ha destacado la protección que recibió por parte de adultos responsables en el rodaje. “Tuve suerte. No todos los entornos son así”. Danes ha valorado la incorporación de coordinadores de intimidad en las producciones actuales, aunque le resulte llamativo trabajar con ellos por primera vez a los cuarenta y cinco años.

El estreno de La bestia en mí supone el regreso de Claire Danes a la pantalla y la reafirmación de su pasión por la interpretación, así como su deseo de seguir explorando nuevas historias. La actriz ha expresado su esperanza de que el público conecte con su trabajo y ha manifestado su confianza en poder iniciar nuevos proyectos en el futuro.