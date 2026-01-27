España Cultura

El thriller italiano que triunfa en Netflix: la historia real de un pintor que terminó falsificando documentos para la mafia

La película ‘El falsificador’ se basa en la vida de Antonio “Toni” Chichiarelli, que llegó a estar involucrado en actividades delictivas como el secuestro de Aldo Moro

Guardar
'El falsificador' muestra como un artista frustrado se involucra en el crimen organizado. Créditos: YouTube/Netflix Latinoamérica

En los últimos días, Netflix ha sumado a su catálogo El falsificador (Il falsario), un largometraje italiano que se ha colocado en el número uno de lo más visto en la plataforma y que propone un viaje a la Roma de los años setenta y ochenta y explora la compleja interrelación entre arte, falsificación y crimen organizado.

Inspirada en la biografía de Antonio “Toni” Chichiarelli, la obra reconstruye, con ciertas licencias dramáticas, la vida de un pintor cuyo dominio técnico le llevó a convertirse en una figura esencial tanto en los bajos fondos de la capital italiana como en episodios clave de la historia reciente del país.

La película utiliza como punto de partida la peculiar trayectoria de Chichiarelli, cuyas actividades ilegales estuvieron ligadas a los grandes acontecimientos políticos y criminales de la época.

Un pícaro entre mafiosos

La historia de Antonio “Toni” Chichiarelli ocupa un lugar ambiguo entre la leyenda urbana y el hecho real. Su vida transcurrió en un periodo de profunda inestabilidad en Italia, marcado por tensiones ideológicas, violencia política y la presencia constante del crimen organizado.

La película retrata el ascenso de un artista que, incapaz de encontrar reconocimiento en los circuitos oficiales, canaliza su destreza para imitar estilos y replicar documentos hacia cometidos mucho más lucrativos y peligrosos fuera del ámbito cultural. Poco a poco, su labor deja de estar vinculada al arte convencional para integrarse en los engranajes de organizaciones criminales que operan en la sombra y recurren a sus talentos con fines estratégicos.

Pietro Castellitto y Giulia Michelini
Pietro Castellitto y Giulia Michelini en 'El falsificador', de Stefano Lodovichi (Netflix)

La reconstrucción de época desempeña un papel central en El falsificador. El film destina un esfuerzo notable a recuperar la atmósfera de la Roma de los años setenta, haciendo especial hincapié en elementos como la moda, los vehículos, la música y los escenarios emblemáticos de aquellos denominados “años de plomo”.

En este marco, Toni aparece como una figura arrogante y ambiciosa, dispuesto a dejar a un lado cualquier escrúpulo siempre que ello le permita escalar posiciones en ambientes de poder y obtener el respeto de quienes le rodean. Su recorrido vital se entreteje así con las trayectorias de otros personajes de procedencias diversas, incluidas un miembro de las Brigadas Rojas y un cura en crisis, mostrando cómo las lealtades personales y políticas se ven constantemente puestas a prueba en un entorno donde las fronteras entre legalidad y delito resultan cada vez más difusas.

El proceso creativo de la falsificación, se convierte en uno de los ejes narrativos centrales del largometraje. La película detalla el método de trabajo del protagonista, así como la precisión técnica y la atención al detalle que caracteriza cada obra fraudulenta.

Lo que en un inicio puede parecer únicamente una vía de supervivencia profesional termina transformándose en una fuente permanente de tensión y, sobre todo, en un factor de influencia real sobre el devenir político y social.

Participación en episodios históricos

Uno de los aspectos más singulares de la biografía de Chichiarelli, es su presunta intervención en el episodio del secuestro de Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana y una de las figuras más relevantes de la política italiana.

Durante aquella crisis, que mantuvo al país en vilo durante meses, Chichiarelli llegó a fabricar un comunicado falso atribuido a las Brigadas Rojas, con el objetivo de manipular la información y sembrar confusión en un momento especialmente delicado para el gobierno.

Debido a su habilidad y a sus conexiones con personajes tanto del ámbito criminal como de los servicios secretos, el protagonista se convierte en una pieza codiciada por todas las partes implicadas, poniendo a disposición de cada una su pericia según convenga a sus propios intereses.

El verdadero Antonio “Toni” Chichiarelli
El verdadero Antonio “Toni” Chichiarelli estuvo involucrado en dos delitos históricos. (Netflix)

La actividad delictiva de Chichiarelli, no se limita al ámbito político. En 1984, estuvo vinculado con el asalto a la empresa Brink’s Securmark, en el que fue sustraída una cifra cercana a los 35.000 millones de liras.

En esa ocasión, el falsificador dejó material fraudulento en la escena del crimen como parte de una táctica para entorpecer la labor de las autoridades. No obstante, su implicación en estos hechos aceleró el final de su carrera criminal: menos de seis meses después del robo, Chichiarelli fue asesinado.

Recepción y valoración de la película

A nivel cinematográfico destaca la capacidad del director Stefano Lodovichi para ofrecer un acercamiento lateral a un universo que ha sido retratado en otras ocasiones por nombres ilustres del cine italiano, como Marco Bellocchio.

Aunque El falsificador no alcanza el nivel de complejidad emocional de obras anteriores relacionadas con el periodo, se subraya igualmente el atractivo de la narración y el carisma del actor protagonista Pietro Castellitto (hijo de Sergio Castellitto y la escritora Margaret Mazzantini), quien encarna a un personaje excéntrico, contradictorio y marcado por una ambición desenfrenada.

A pesar de las invenciones y adaptaciones propias del lenguaje audiovisual, el film mantiene un anclaje sólido en los hechos reales y se centra en las contradicciones esenciales del fenómeno de la falsificación. Las aventuras, picardías y traiciones que rodearon la vida de Chichiarelli logran integrarse de forma natural en ese contexto histórico, contribuyendo a ilustrar tanto el clima general de la época como la personalidad singular de su protagonista.

Temas Relacionados

NetflixPelículasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El pingüino nihilista que da la vuelta a internet tiene su origen en un documental de este conocido director de cine

Aunque la imagen se ha hecho viral, el vídeo original tiene casi veinte años

El pingüino nihilista que da

Chris Pratt revela que la gente se sigue burlando de él por esta escena de ‘Los Vengadores’: “Me paran por la calle y me preguntan por qué lo hice”

El actor estrena esta semana ‘Sin piedad’, un thriller judicial sobre Inteligencia Artificial, aunque muchos se empeñen en seguir recordándole sus errores como Star-Lord

Chris Pratt revela que la

El motivo detrás de la ruptura entre los hermanos Josh y Benny Safdie, directores de ‘Marty Supreme’ y ‘The Smashing Machine’: una escena de sexo con una menor

Durante años fueron una pareja creativa inseparable, pero fue el rodaje de ‘Good Time’ lo que cambió todo

El motivo detrás de la

Zerocalcare, el joven genio del cómic italiano que plasma el cabreo de su generación: “Con todo lo que pasa en el mundo, estoy bastante desorientado”

El historietista Michele Rech acaba de publicar en España la edición integral de su obra ‘Más allá de los escombros’

Zerocalcare, el joven genio del

El cuento sobre el diablo y los deseos que se convirtió en uno de los favoritos de Jorge Luis Borges: “No hay una sola página descuidada”

Nórdica Libros reedita este clásico de Robert Louis Stevenson, autor de ‘La isla del tesoro’ y ‘El doctor Jekill y Mr. Hyde’, con ilustraciones de Emilio Urberuaga

El cuento sobre el diablo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ni Sánchez ni Puente: Montero

Ni Sánchez ni Puente: Montero representará al Gobierno en la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano cubano al considerar que el acoso laboral alegado no constituye una persecución personal

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La caída de Rodalies del lunes se debió a un “fallo de software”

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

ECONOMÍA

La pensión media sube un

La pensión media sube un 4,5% en un año y alcanza los 1.363 euros mensuales

Qué pasa si faltas al trabajo sin justificación: la ley permite que acabe en despido

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 27 enero

Yolanda Díaz aclara que la propuesta a la CEOE “no va de bonificaciones fiscales” sino de “incentivos” para “sacar del SMI a la gente trabajadora”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”