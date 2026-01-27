El thriller italiano que triunfa en Netflix: la historia real de un pintor que terminó falsificando documentos para la mafia

'El falsificador' muestra como un artista frustrado se involucra en el crimen organizado. Créditos: YouTube/Netflix Latinoamérica

En los últimos días, Netflix ha sumado a su catálogo El falsificador (Il falsario), un largometraje italiano que se ha colocado en el número uno de lo más visto en la plataforma y que propone un viaje a la Roma de los años setenta y ochenta y explora la compleja interrelación entre arte, falsificación y crimen organizado.

Inspirada en la biografía de Antonio “Toni” Chichiarelli, la obra reconstruye, con ciertas licencias dramáticas, la vida de un pintor cuyo dominio técnico le llevó a convertirse en una figura esencial tanto en los bajos fondos de la capital italiana como en episodios clave de la historia reciente del país.

La película utiliza como punto de partida la peculiar trayectoria de Chichiarelli, cuyas actividades ilegales estuvieron ligadas a los grandes acontecimientos políticos y criminales de la época.

Un pícaro entre mafiosos

La historia de Antonio “Toni” Chichiarelli ocupa un lugar ambiguo entre la leyenda urbana y el hecho real. Su vida transcurrió en un periodo de profunda inestabilidad en Italia, marcado por tensiones ideológicas, violencia política y la presencia constante del crimen organizado.

La película retrata el ascenso de un artista que, incapaz de encontrar reconocimiento en los circuitos oficiales, canaliza su destreza para imitar estilos y replicar documentos hacia cometidos mucho más lucrativos y peligrosos fuera del ámbito cultural. Poco a poco, su labor deja de estar vinculada al arte convencional para integrarse en los engranajes de organizaciones criminales que operan en la sombra y recurren a sus talentos con fines estratégicos.

Pietro Castellitto y Giulia Michelini en 'El falsificador', de Stefano Lodovichi (Netflix)

La reconstrucción de época desempeña un papel central en El falsificador. El film destina un esfuerzo notable a recuperar la atmósfera de la Roma de los años setenta, haciendo especial hincapié en elementos como la moda, los vehículos, la música y los escenarios emblemáticos de aquellos denominados “años de plomo”.

En este marco, Toni aparece como una figura arrogante y ambiciosa, dispuesto a dejar a un lado cualquier escrúpulo siempre que ello le permita escalar posiciones en ambientes de poder y obtener el respeto de quienes le rodean. Su recorrido vital se entreteje así con las trayectorias de otros personajes de procedencias diversas, incluidas un miembro de las Brigadas Rojas y un cura en crisis, mostrando cómo las lealtades personales y políticas se ven constantemente puestas a prueba en un entorno donde las fronteras entre legalidad y delito resultan cada vez más difusas.

El proceso creativo de la falsificación, se convierte en uno de los ejes narrativos centrales del largometraje. La película detalla el método de trabajo del protagonista, así como la precisión técnica y la atención al detalle que caracteriza cada obra fraudulenta.

Lo que en un inicio puede parecer únicamente una vía de supervivencia profesional termina transformándose en una fuente permanente de tensión y, sobre todo, en un factor de influencia real sobre el devenir político y social.

Participación en episodios históricos

Uno de los aspectos más singulares de la biografía de Chichiarelli, es su presunta intervención en el episodio del secuestro de Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana y una de las figuras más relevantes de la política italiana.

Durante aquella crisis, que mantuvo al país en vilo durante meses, Chichiarelli llegó a fabricar un comunicado falso atribuido a las Brigadas Rojas, con el objetivo de manipular la información y sembrar confusión en un momento especialmente delicado para el gobierno.

Debido a su habilidad y a sus conexiones con personajes tanto del ámbito criminal como de los servicios secretos, el protagonista se convierte en una pieza codiciada por todas las partes implicadas, poniendo a disposición de cada una su pericia según convenga a sus propios intereses.

El verdadero Antonio “Toni” Chichiarelli estuvo involucrado en dos delitos históricos. (Netflix)

La actividad delictiva de Chichiarelli, no se limita al ámbito político. En 1984, estuvo vinculado con el asalto a la empresa Brink’s Securmark, en el que fue sustraída una cifra cercana a los 35.000 millones de liras.

En esa ocasión, el falsificador dejó material fraudulento en la escena del crimen como parte de una táctica para entorpecer la labor de las autoridades. No obstante, su implicación en estos hechos aceleró el final de su carrera criminal: menos de seis meses después del robo, Chichiarelli fue asesinado.

Recepción y valoración de la película

A nivel cinematográfico destaca la capacidad del director Stefano Lodovichi para ofrecer un acercamiento lateral a un universo que ha sido retratado en otras ocasiones por nombres ilustres del cine italiano, como Marco Bellocchio.

Aunque El falsificador no alcanza el nivel de complejidad emocional de obras anteriores relacionadas con el periodo, se subraya igualmente el atractivo de la narración y el carisma del actor protagonista Pietro Castellitto (hijo de Sergio Castellitto y la escritora Margaret Mazzantini), quien encarna a un personaje excéntrico, contradictorio y marcado por una ambición desenfrenada.

A pesar de las invenciones y adaptaciones propias del lenguaje audiovisual, el film mantiene un anclaje sólido en los hechos reales y se centra en las contradicciones esenciales del fenómeno de la falsificación. Las aventuras, picardías y traiciones que rodearon la vida de Chichiarelli logran integrarse de forma natural en ese contexto histórico, contribuyendo a ilustrar tanto el clima general de la época como la personalidad singular de su protagonista.