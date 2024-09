El crimen que sacude a Italia: un joven mata a sus padres y a su hermano tras una celebración de cumpleaños

Policías de Italia en la ciudad de Milán (Europa Press/Alessandro Bremec)

Paderno Dugdano es una localidad que se encuentra en la provincia de Milán, al norte de Italia, con una población que no alcanza las 50.000 personas. Un lugar relativamente desconocido, pero sobre el cual se ha puesto el foco estas últimas semanas debido a un triple asesinato que ha ocurrido en una de sus viviendas.

El domingo 1 de agosto, el servicio del 112 recibió una llamada de un joven en el que simplemente dijo. “He matada a mi padre”. Rápidamente los agentes se acercaron al lugar indicado, donde encontraron a un joven de 17 años sentado en la puerta y tres cuerpos sin vida en una de las habitaciones, todos con heridas de cuchillo. Estos eran el padre, la madre y el hermano de 12 años del presunto autor, según ha informado el periódico italiano Il Messaggero.

El joven fue interrogado por los investigadores y ofreció una primera versión de lo ocurrido. En ella relató que tras la celebración ese día del cumpleaños de su padre, entró en la habitación de su hermano pequeño, en el segundo piso de la vivienda, y allí encontró a su padre sentado en una silla con el cuchillo al lado y los cuerpos del resto de la familia en el suelo. Entonces cogió el cuchillo y apuñaló a su padre. La historia coincidía con el lugar en los que se encontraron los cadáveres, pero lo que despertó las sospechas de los agentes fue que el chico no presentará ningún signo de lucha ni heridas.

El segundo interrogatorio

Solo tuvieron que pasar unas horas para que el detenido diera una nueva versión, en la que confesaba el triple crimen. Esta vez aseguró que primera mató a su hermano sin tener un motivo aparente ni ningún tipo de animadversión contra él. Esto hizo que se despertaran los padres y una vez entraron en la habitación, atacó primero a la madre. El padre intentó socorrer a su hijo y fue también apuñalado por la espalda.

Ante los investigadores, el presunto autor mostró todo su arrepentimiento, llorando y desahogándose durante todo el interrogatorio. Nunca tuvo, según se informó, actitudes de alguna manera arrogantes, sino que siempre pareció muy frágil. Parece que nunca había mostrado en el pasado problemas psicológicos particulares, según el diario anteriormente citado.

Dijo sentirse como “un cuerpo extraño en casa” y que había estado pensando en ese triple homicidio “desde hace un tiempo”. “No pasó nada en particular el sábado por la noche. Pero lo había estado pensando desde hace un tiempo, era algo que estaba incubando”, confesó.

“El chico ha entendido que ha hecho algo irreversible”

La fiscal de la Procuraduría de Menores, Sabrina Ditaranto, durante la conferencia de prensa en el Comando provincial de Milán de los Carabineros aseguró que “el chico ha entendido que ha hecho algo irreversible, ha expresado su malestar, no relacionado con la familia. Desde el punto de vista judicial no tenemos un motivo técnicamente válido. Desde el punto de vista sociológico y psicológico obviamente las investigaciones están abiertas. Incluso el joven de 17 años no se da una explicación.

“Ha entendido que no puede retroceder, es muy consciente de esto, sabe que lo que ha hecho es irreversible - continúa -. Habló de su malestar, no relacionado con la familia, era un pensamiento que tenía desde hace unos días, no relacionado con un impulso”, añadió.