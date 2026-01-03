12 detenidos en España por crear y vender recetas médicas falsas a través de internet

Coche Policía Nacional. (Europa Press)

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la creación y comercialización de recetas médicas falsas para la adquisición de medicamentos sujetos a prescripción.

La operación se ha saldado con la detención de 12 personas en varias provincias españolas, además de un investigado no detenido, a quienes se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad.

Entre los arrestados se encuentran los dos líderes de la organización, que han ingresado en prisión provisional por orden judicial. La investigación ha permitido esclarecer el funcionamiento de este entramado, que operaba principalmente a través de Internet y aplicaciones de mensajería instantánea para distribuir recetas falsificadas y facilitar la obtención ilegal de fármacos.

En el marco de la operación se llevaron a cabo ocho registros simultáneos en Madrid, Torrelavega, Orense, Córdoba, Alicante, Toledo, Alcobendas y Ponferrada, donde los agentes intervinieron más de 1.000 pastillas de distintos medicamentos, teléfonos móviles, material informático, armas blancas y réplicas de armas de fuego.

Aplicaciones de mensajería

La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando los agentes detectaron la existencia de perfiles y grupos en aplicaciones de mensajería instantánea dedicados a la venta de recetas falsificadas. Estas recetas permitían la obtención de medicamentos que requieren prescripción médica, especialmente analgésicos y sustancias anestésicas.

Según las pesquisas, la organización utilizaba estos canales digitales para contactar con los compradores y facilitarles el acceso a las recetas fraudulentas, lo que permitía la adquisición ilegal de medicamentos cuyo consumo sin control médico supone un riesgo para la salud pública.

Un teléfono inteligente moderno muestra una notificación de mensaje nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modus operandi consistía en la obtención ilícita de credenciales de médicos colegiados, que posteriormente eran usurpadas para la elaboración de las recetas falsas. Una vez creadas, estas eran comercializadas a través de plataformas de mensajería instantánea para la compra de distintos medicamentos cuya dispensación sin receta es ilegal.

Además de la venta directa, los investigados desarrollaron programas informáticos que permitían a los propios usuarios elaborar las recetas falsas, con el objetivo de automatizar la actividad delictiva y aumentar los beneficios económicos.

Estructura jerarquizada

Avanzadas las investigaciones, los agentes lograron identificar la estructura del entramado criminal, que operaba de forma jerarquizada y piramidal. En la cúspide se encontraban dos varones que dirigían la organización y coordinaban las distintas ramas de la actividad delictiva.

Bajo su mando se situaban los responsables de la creación de los programas informáticos y del hackeo de las credenciales de los profesionales sanitarios. En un escalón inferior se encontraban los encargados del mantenimiento del software y del soporte informático, mientras que la base de la estructura estaba formada por los distribuidores de los medicamentos.

La foto ilustrativa muestra varias pastillas medicinales en su embalaje original. (REUTERS)

Finalmente, el pasado mes de noviembre se llevó a cabo un dispositivo policial que culminó con la realización de ocho registros y la detención de 12 personas en distintas provincias. En total, se intervinieron más de 1.000 pastillas de medicamentos, 14 teléfonos móviles, más de 44.000 euros en efectivo, dispositivos de almacenamiento masivo, tarjetas bancarias, armas blancas y réplicas de armas de fuego.

Las detenciones se produjeron en Madrid, Toledo, Cantabria, Orense, Córdoba, Alicante, León, Palencia, Zamora y Baleares, además de un investigado no detenido en la provincia de Ávila. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de los dos líderes de la organización. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.