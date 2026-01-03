España

12 detenidos en España por crear y vender recetas médicas falsas a través de internet

La investigación ha permitido esclarecer el funcionamiento de este entramado, que operaba principalmente con aplicaciones de mensajería

Guardar
Coche Policía Nacional. (Europa Press)
Coche Policía Nacional. (Europa Press)

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la creación y comercialización de recetas médicas falsas para la adquisición de medicamentos sujetos a prescripción.

La operación se ha saldado con la detención de 12 personas en varias provincias españolas, además de un investigado no detenido, a quienes se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad.

Entre los arrestados se encuentran los dos líderes de la organización, que han ingresado en prisión provisional por orden judicial. La investigación ha permitido esclarecer el funcionamiento de este entramado, que operaba principalmente a través de Internet y aplicaciones de mensajería instantánea para distribuir recetas falsificadas y facilitar la obtención ilegal de fármacos.

En el marco de la operación se llevaron a cabo ocho registros simultáneos en Madrid, Torrelavega, Orense, Córdoba, Alicante, Toledo, Alcobendas y Ponferrada, donde los agentes intervinieron más de 1.000 pastillas de distintos medicamentos, teléfonos móviles, material informático, armas blancas y réplicas de armas de fuego.

Aplicaciones de mensajería

La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando los agentes detectaron la existencia de perfiles y grupos en aplicaciones de mensajería instantánea dedicados a la venta de recetas falsificadas. Estas recetas permitían la obtención de medicamentos que requieren prescripción médica, especialmente analgésicos y sustancias anestésicas.

Según las pesquisas, la organización utilizaba estos canales digitales para contactar con los compradores y facilitarles el acceso a las recetas fraudulentas, lo que permitía la adquisición ilegal de medicamentos cuyo consumo sin control médico supone un riesgo para la salud pública.

Un teléfono inteligente moderno muestra
Un teléfono inteligente moderno muestra una notificación de mensaje nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modus operandi consistía en la obtención ilícita de credenciales de médicos colegiados, que posteriormente eran usurpadas para la elaboración de las recetas falsas. Una vez creadas, estas eran comercializadas a través de plataformas de mensajería instantánea para la compra de distintos medicamentos cuya dispensación sin receta es ilegal.

Además de la venta directa, los investigados desarrollaron programas informáticos que permitían a los propios usuarios elaborar las recetas falsas, con el objetivo de automatizar la actividad delictiva y aumentar los beneficios económicos.

Estructura jerarquizada

Avanzadas las investigaciones, los agentes lograron identificar la estructura del entramado criminal, que operaba de forma jerarquizada y piramidal. En la cúspide se encontraban dos varones que dirigían la organización y coordinaban las distintas ramas de la actividad delictiva.

Bajo su mando se situaban los responsables de la creación de los programas informáticos y del hackeo de las credenciales de los profesionales sanitarios. En un escalón inferior se encontraban los encargados del mantenimiento del software y del soporte informático, mientras que la base de la estructura estaba formada por los distribuidores de los medicamentos.

La foto ilustrativa muestra varias
La foto ilustrativa muestra varias pastillas medicinales en su embalaje original. (REUTERS)

Finalmente, el pasado mes de noviembre se llevó a cabo un dispositivo policial que culminó con la realización de ocho registros y la detención de 12 personas en distintas provincias. En total, se intervinieron más de 1.000 pastillas de medicamentos, 14 teléfonos móviles, más de 44.000 euros en efectivo, dispositivos de almacenamiento masivo, tarjetas bancarias, armas blancas y réplicas de armas de fuego.

Las detenciones se produjeron en Madrid, Toledo, Cantabria, Orense, Córdoba, Alicante, León, Palencia, Zamora y Baleares, además de un investigado no detenido en la provincia de Ávila. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de los dos líderes de la organización. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Temas Relacionados

Policía NacionalDrogasNarcotráficoFármacosEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosAdiccionesEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los números ganadores

‘Equipo de investigación’ pone fecha a su reportaje sobre ‘La casa de los gemelos’ para exponer el negocio de Zona Gemelos: “El show acabó”

El espacio de Glòria Serra comenzará el año con la emisión de un episodio sobre el ‘reality’ de Daniel y Carlos Ramos

‘Equipo de investigación’ pone fecha

Un juez ordena subastar una vivienda familiar por 64.000 euros tras la negativa de los herederos a llegar a un acuerdo sobre su adjudicación directa o el pago de compensaciones

La sentencia resuelve la disputa entre los hermanos y sentencia la venta pública de la casa dejada en herencia y que el dinero se reparta según los porcentajes fijados

Un juez ordena subastar una

La derecha española aplaude la captura de Maduro y la izquierda condena la intervención militar estadounidense en Venezuela

Los últimos acontecimientos en tierra venezolana han desatado una oleada de reacciones políticas enfrentadas desde ambos lados del hemiciclo

La derecha española aplaude la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La derecha española aplaude la

La derecha española aplaude la captura de Maduro y la izquierda condena la intervención militar estadounidense en Venezuela

Albares conversa con Edmundo González, líder de la oposición venezolana, sobre la situación en el país tras el ataque de EEUU y la captura de Nicolás Maduro

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”

Pedro Sánchez hace un “llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad” en Venezuela y ofrece a España para buscar una “solución pacífica”

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Pedro Sánchez hace “un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Un juez ordena subastar una vivienda familiar por 64.000 euros tras la negativa de los herederos a llegar a un acuerdo sobre su adjudicación directa o el pago de compensaciones

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 3 enero

DEPORTES

Del Mundial de fútbol al

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla