Pintadas contra Filmin en sus oficinas por el polémico documental sobre las manifestaciones del ‘Procés’: “Colaboracionistas con la represión española”

Pintadas en la oficina de Filmin en Barcelona por la polémica de 'Ícaro: la semana en llamas'. (Filmin / X)

La polémica generada por el lanzamiento en Filmin de Ícaro: la semana en llamas, un documental que narra las vivencias de los diferentes grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en las manifestaciones de Barcelona tras las sentencias a los 12 políticos independentistas del Procés, parece continuar. A la campaña de boicot y las bajas masivas que sufrió la plataforma en Cataluña, se le une ahora la pintada que el cofundador y director de la plataforma, Jaume Ripoll, se ha encontrado en la sede.

“Qué triste llegar a la oficina y encontrarnos esto”, ha escrito Jaume Ripoll, en un post en el que ha adjuntado la fotografía dela pintada. “Bastante hecho polvo, la verdad”. En la imagen, puede verse cómo sobre unas puertas negras alguien ha escrito con letras blancas el siguiente mensaje: “Filmin: colaboracionistas con la represión Española”.

Tráiler de 'Ícaro: la semana en llamas'. (Sindicato de la Policía Nacional/Instagram)

La polémica ‘Operación Ícaro’

El acto bandálico es una muestra más del rechazo que ha provocado el documental Ícaro: la semana en llamas, disponible en Filmin desde el pasado 9 de enero. Centrado exclusivamente en la percepción de los policías de la llamada batalla de Urquinaona (protestas ocurridas en esta zona de la ciudad condal entre el 14 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, las cuales se saldaron con un total de 593 heridos, según las estimaciones), esta producción se convirtió en objeto de polémica cuando la exsecretaria general de Vox, Macarena Olona, lo promocionó en sus redes sociales.

“Operación Ícaro, la historia de la semana que Barcelona ardió en llamas tras la sentencia del Procés, contada por los agentes de la UIP desplegados. Debería ser obligatorio que se exhibiera en todos los colegios y Academias policiales de España”, aseguraba la política en un post en redes sociales justo después de ver el documental dirigido por Elena García Cedillo y Susana Alonso. “Lágrimas de orgullo, respeto y mucha impotencia”.

Sin embargo, muchos críticos señalaron el tratamiento heroico de las labores de la UIP como una forma de blanquear la brutalidad policial que se vivió durante aquellos días en la ciudad condal. Así, Ícaro: la semana en llamas no cuenta con testimonios de manifestantes ni de otros miembros de los cuerpos del orden que también vivieron las protestas, como los Mossos d’Esquadra. Por ello, muchos han señalado directamente a Filmin por dar espacio a una producción que, pese a estar hecha desde 2022, hasta ahora no se había podido ver en plataformas.

Imágenes del documental 'Ícaro: la semana en llamas'. (Filmin)

La respuesta de Filmin

“Pensad bien el malestar generado a partir de vuestra decisión y como os está perjudicando a vosotros mismos. Era tan fácil como prescindir de esta mierda”, ha respondido a la publicación de Ripoll un usuario. A día de hoy, todavía pueden verse publicaciones de usuarios que muestran cómo se dan de baja de Filmin y de FilminCAT, el servicio en streaming que la plataforma ofrece para contenido exclusivamente en catalán.

Por su parte, Ripoll ya había compartido el día anterior un comunicado oficial en el que aseguraba que, como empresa fundada en Barcelona en 2007, en Filmin eran conscientes de la “herida abierta” que suponían los hechos de octubre de 2019. “Programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque”, destacaba el director editorial, que también subrayó el hecho de que la plataforma “no censura películas por su orientación ideológica”.

Ripoll insistía en que, de hecho, Filmin cuenta con un gran número de obras vinculadas al debate político y cultural catalán “con miradas diferentes sobre el Procés y su contexto”. “El cine no ha de servir para confirmar lo que ya pensamos, sino también para ayudarnos a mirar de cara lo que nos incomoda con espíritu crítico”.