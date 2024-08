El documental que puedes ver en Netflix y es perfecto para entender lo que está pasando en Cataluña

'Dos Cataluñas', el documental de 2018 que explica el 'procés' (Netflix)

Casi siete años después de su huida a Waterloo, Carles Puigdemont reapareció el pasado jueves en Barcelona. Su presencia fue casi tan exprés como la preparación de un económico menú en una cadena de comida rápida. Llegó, saludó a sus ya escasos feligreses, enunció un breve discurso y volvió a desaparecer en un acto de magia que ha reavivado las escuchas de Houdini, la canción de Dua Lipa. Catch me or I go (atrápame o me voy).

Su huida se produjo cuando habían pasado tres días de la fallida declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre de 2017, y de su destitución como presidente catalán en virtud del artículo 155 de la Constitución. Puigdemont presidió el Govern de enero de 2016 a octubre de 2017, periodo durante el cual el Parlament aprobó las leyes de desconexión del Estado y se celebró, el 1 de octubre, un referéndum unilateral de independencia, prohibido por el Tribunal Constitucional.

La cúpula de los Mossos d’Esquadra ha cargado contra él por su “comportamiento impropio” que, según sus explicaciones, impidió su detención el pasado jueves. El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha subrayado que “nadie esperaba” que el expresident se diera a la fuga tras pronunciar su breve discurso ante miles de fieles en el Arc de Triomf de Barcelona.

Así fue la breve reaparición de Carles Puigdemont.

Quien se haya perdido en este complejo encaje de bolillos está de enhorabuena. Netflix mantiene un documental original que explica qué ocurrió en 2017 y qué consecuencias ha tenido la Diada del 11 de septiembre en el imaginario político y social catalán. Dos Cataluñas, dirigido por Álvaro Longoria y Gerardo Olivares, profundiza en la línea temporal que propició esa declaración unilateral de independencia, así como las consecuencias que dicha decisión (y posterior represión policial) generó en la población catalana.

Estrenado en 2018, Dos Cataluñas fue un proyecto que nació para “mostrar al mundo lo que está ocurriendo” y “permitir que las distintas voces puedan ser escuchadas”, según los directores de la cinta, que realizaron más de 85 entrevistas para el documental. “La intención del documental es que tengas la posibilidad de escuchar las razones del otro, que estén explicados todos los puntos de vista”, explicó entonces Rafael Portela, productor del largometraje.

“’Dos Cataluñas’ nació para permitir que las distintas voces puedan ser escuchadas” | Rafael Portela, productor del documental

“En los medios internacionales no se estaba explicando bien, lo simplificaban todo. Así que llamamos a Netflix y les propusimos contarlo meticulosamente para todo el mundo”, explicó entonces Gerardo en una entrevista con Eldiario.es. El documental aborda la neutralidad y la pluralidad de opiniones por medio de dos horas que recorren infinidad de declaraciones de los principales líderes políticos catalanes, politólogos y periodistas de diversas ideologías e inclinaciones.

El premio de la neutralidad

Un tema tan peliagudo como el que sucedió en Cataluña en 2017 (y que sigue coleando años después, aunque con menos fuerza) no iba a venir exento de polémica. Aunque la premisa del documental de Netflix era brindar una mayor comprensión y otorgarle un enfoque internacional desde la neutralidad, la controversia se produjo cuando, en 2019, Álvaro Longoria y Gerardo Olivares recibieron el premio Cinema For Peace en Berlín. La entrega del galardón en la categoría Justicia se hizo en el marco de la Berlinale y el premio fue entregado a los directores de Dos Cataluñas de la mano del propio Puigdemont.

Ambos directores decidieron, días después, renunciar al premio. El motivo fue, precisamente, esa entrega del galardón que, según ellos, no se les había comunicado de antemano y comprometió la neutralidad de su obra. En rueda de prensa, el propio Puigdemont se defendió, rechazando la idea de que hubiese politizado el acto. Tanto Netflix como las dos productoras, Morena Films y Sentido Films, se desmarcaron del premio.