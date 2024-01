Filmin ultima para 2024 producir dos series propias, una de ficción y otra documental

Jose Oliva

Barcelona, 1 ene (EFE).- La plataforma televisiva Filmin ultima la producción de dos nuevas series propias, una de ficción y otra documental de no ficción, que tiene previsto estrenar durante 2024, según ha anunciado su director editorial, Jaume Ripoll.

Sin la capacidad de otras plataformas para armar sus proyectos, Filmin necesita, reconoce Ripoll, "compañeros de viaje que pueden ser televisiones públicas, instituciones" y ahora están en ese proceso para acabar de cerrarlo.

En cuanto a la exhibición, Filmin acaba de firmar "el estreno de la que ha sido la gran serie del año en Francia, 'Sangre y dinero', dirigida por Xavier Giannoli y protagonizada por Vincent Lindon, que es la producción más cara que ha habido en Francia, sobre el fraude multimillonario del impuesto sobre las emisiones de carbono que fue bautizado como 'el fraude del siglo' por los medios de comunicación franceses".

En febrero, será el turno de "la serie británica del año", "El sexto mandamiento", protagonizado por Timothy Spall, el actor de "La experiencia de Mike Lee".

Filmin estrenará en el primer cuatrimestre de 2024 "Such Brave Girls" y "Dreaming Whilst Black", dos series coproducidas y distribuidas por A24, una de las empresas audiovisuales más prestigiosas del mundo, que está detrás de series como "Euphoria" y de películas como la última ganadora del Óscar a la Mejor Película, "Todo a la vez en todas partes".

En 2024 también llegarán películas firmadas durante este año, como "Anatomía de una caída", de Justine Triet, que Filmin distribuye de cara al cine con Elástica, y casi todas las películas que están nominadas para los premios Gaudí.

Ripoll atribuye el crecimiento espectacular de Filmin a "la singularidad de la plataforma, pues las grandes plataformas tienden a parecerse en una tendencia de mimesis, y eso hace que el público lo celebre y genere fidelidad" y otro de los factores clave es "la diversidad de la propuesta".

Y precisa: "Muchas plataformas se centran en dos o tres elementos muy concretos, mientras que Filmin hace un ciclo de gastronomía o de música clásica, colabora con festivales y puede estrenar la serie más importante de Francia, lo que te permite llegar a diferentes segmentos de público".

El crecimiento de la plataforma ha ido en paralelo al del festival propio del Filmin, el Atlàntida Mallorca Film Fest, y eso les ha permitido estrenar en la pasada edición "Creatura", "Las chicas están bien", "Passangers" o el documental sobre Terenci Moix de Álvaro Augusto, han sido referentes en las salas de cine y después en la plataforma.

"Ese espacio lo estamos conquistando, entendiendo, y esa es la clave, que muchas veces el primer paso es una sala de cine, y de ese modo el crecimiento del Atlàntida nos permite ganar visibilidad y llegar a una audiencia a la que quizá no llegaríamos de otra manera", añade.

Ripoll descarta crear nuevos festivales, porque "hay tanta variedad en España que no se necesitan nuevos festivales, sino que lo que hace falta es colaborar más con los ya existentes" y, en cambio, prefiere crear ciclos temáticos o monográficos dentro de Filmin, que no tienen ni jurado ni premios.

Después de "sembrar" a lo largo de 2023, el primer semestre de 2024 será "el momento de la cosecha" con títulos como "La zona de interés", "Anatomía de una caída", "La memoria infinita", "21 días en Mariupol", que optará posiblemente al Óscar al mejor documental, "Dance First", que clausuró el Festival de San Sebastián, "El sueño de la sultana", que está nominada a los Goya.

Sin querer precisar el número de suscriptores, "porque ninguna plataforma facilita sus datos por países", Ripoll asegura que Filmin ha experimentado "un crecimiento espectacular después de la pandemia al contrario de lo que muchos vaticinaban en cuanto al comportamiento de los espectadores y 2023 será un año de récord".

En cuanto a los gustos, "aunque Filmin es conocida por su oferta cinematográfica, muchos suscriptores acaban descubriendo la calidad de las series del catálogo, que quizá no son tan conocidas porque no cuentan con un actor famoso de Hollywood, no hay un 'Juego de tronos' o 'Elite', por poner dos ejemplos muy conocidos, pero al final el público las celebra".

En cuanto a los géneros, "la preferencia la define la calidad de la película o la serie, pero en general, por supuesto, el thriller es el género dominante en Filmin", aunque hay excepciones como la serie británica costumbrista "Todas las criaturas grandes y pequeñas", de la que mañana día 2 se estrena el episodio extra de Navidad de la cuarta temporada. EFE.

