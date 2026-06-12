España

Un estudio descubre cuáles son los cuatro factores de riesgo que provocan el 99% de los infartos y los ictus

Los especialistas recuerdan que los ataques cardíacos en hombres y mujeres suelen tener causas y síntomas distintos

Guardar
Google icon
Un hombre con hipertensión se mide la presión arterial (Shutterstock España)
Un hombre con hipertensión se mide la presión arterial (Shutterstock España)

Casi todos los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares que se producen podrían explicarse a partir de cuatro factores de riesgo evitables si modificamos nuestros hábitos de vida. Así lo ha demostrado un estudio internacional que ha analizado datos de más de 9 millones de personas en Corea del Sur y Estados Unidos.

La investigación, publicada en la Journal of the American College of Cardiology, ha identificado cuáles son los cuatro factores de riesgo causantes del 99 % de los infartos y los ictus: hipertensión, colesterol alto, glucosa elevada y tabaquismo. Incluso entre las mujeres menores de 60 años, el grupo con menor riesgo cardiovascular, más del 95 % de los infartos o ictus se asoció a al menos uno de ellos.

PUBLICIDAD

El factor más repetido fue la hipertensión, aclaran los investigadores. De hecho, más del 93 % de las personas encuestadas que sufrieron un infarto, un ictus o una insuficiencia cardiaca habían tenido antes presión arterial alta. En España, 46.000 muertes cardiovasculares al año se atribuyen a la hipertensión, una condición que afecta al 33% de los adultos de entre 30 y 79 años (el equivalente de 10 millones de personas), según un estudio publicado en la Revista Española de Cardiología.

El cardiólogo Philip Greenland, autor principal del estudio y especialista de Northwestern University, afirmó en declaraciones recogidas por ScienceAlert que “el estudio muestra de forma muy convincente que la exposición a uno o más factores de riesgo no óptimos antes de estos resultados cardiovasculares es de casi el 100 %”. El doctor Greenland añadió que el objetivo ahora debe ser centrar el esfuerzo en controlar esos factores modificables, en lugar de desviarlo hacia otros elementos que no son fáciles de tratar y no son causales. Controlar la presión arterial puede ser una de las vías más eficaces para prevenir enfermedad cardiovascular grave a largo plazo.

PUBLICIDAD

El peligro de automedicarse cuando tienes un resfriado y tirar de Gelocatil Gripe o Frenadol Descongestivo: “Hay riesgo de infarto”

Los infartos sí entienden de género

Los hallazgos se suman a otra investigación publicada el pasado mes de septiembre que apunta a que se está infravalorando el peso de otras causas del infarto, sobre todo en adultos jóvenes. Tras el análisis de 1.474 infartos registrados entre 2003 y 2018 en personas de 65 años o menos en Minnesota, los investigadores asignaron una causa principal a cada caso.

Tradicionalmente, la mayoría de los infartos se han atribuido a arterias obstruidas por aterotrombosis, es decir, coágulos que bloquean el flujo sanguíneo hacia el corazón. En los hombres, la aterotrombosis explicó el 75 % de los infartos. En las mujeres, esa proporción cayó al 47 %, menos de la mitad, mientras que más de la mitad de los casos femeninos tuvo causas no aterotrombóticas. Entre las mujeres, el 34 % de todos los episodios se atribuyó a infartos secundarios por desequilibrio entre aporte y demanda, definidos como una falta de equilibrio entre el oxígeno disponible y el que necesita el organismo por otros factores de estrés, como la anemia o una infección. También se identificaron como causas relevantes las disecciones coronarias espontáneas y las embolias, formadas por coágulos que viajan desde otras zonas del cuerpo.

La cardióloga Claire Raphael señaló en declaraciones recogidas por ScienceAlert cuando se publicó ese estudio que “esta investigación pone el foco sobre causas del infarto que históricamente han estado infrarreconocidas, en particular en las mujeres”. “Cuando se malinterpreta la causa de un infarto, puede dar lugar a tratamientos menos eficaces, o incluso perjudiciales. Entender por qué se produjo un infarto es tan importante como tratarlo. Puede marcar la diferencia entre la recuperación y la recaída”, concluyó.

Temas Relacionados

InfartoIctusEnfermedades CardiovascularesEnfermedades CardíacasEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

El INE revisa al alza su estimación de la inflación subyacente hasta el 3%, mientras el Gobierno estudia extender las medidas fiscales para frenar la subida de los precios de la energía por la guerra en Irán

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Muere la princesa Bajrakitiyabha a los 47 años: la heredera que pudo convertirse en reina y deja a Tailandia ante una incógnita histórica

La hija mayor del rey Rama X ha fallecido tras más de tres años hospitalizada después de sufrir un colapso en 2022. Su muerte supone un duro golpe para la monarquía tailandesa

Muere la princesa Bajrakitiyabha a los 47 años: la heredera que pudo convertirse en reina y deja a Tailandia ante una incógnita histórica

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Además del precio promedio de los combustibles en España, checa los precios más baratos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un hombre instala sin permiso una cámara que vulnera la privacidad de una familia: condenado a pagar 3.500 euros de indemnización

El responsable de la cámara defendió que el dispositivo no llegó a grabar imágenes y que su instalación respondía a una necesidad puntual. Por su parte, la familia afectada sostuvo que la colocación, sin consentimiento, supuso una invasión directa en su intimidad y alteró su vida cotidiana.

Un hombre instala sin permiso una cámara que vulnera la privacidad de una familia: condenado a pagar 3.500 euros de indemnización

Elche cancela el concierto de Beret tras ser detenido por una presunta agresión sexual

El municipio esperaba la visita del cantante para su NITS de Festa

Elche cancela el concierto de Beret tras ser detenido por una presunta agresión sexual
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre instala sin permiso una cámara que vulnera la privacidad de una familia: condenado a pagar 3.500 euros de indemnización

Un hombre instala sin permiso una cámara que vulnera la privacidad de una familia: condenado a pagar 3.500 euros de indemnización

Vox señala el único camino a Juanma Moreno para gobernar en Andalucía: tendrá que pasar por el aro y aceptar la prioridad nacional

El despido de un directivo de Acciona denunciado por acoso activa una investigación para saber si contrató a su mujer para el servicio de limpieza de Almería sin tener que ir a trabajar

La número dos de Mazón acudió a un acto institucional tras conocer avisos sobre “100 personas atrapadas en tejados” durante las horas más críticas de la DANA

La pericial judicial eleva a 1,3 millones de euros el valor de las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero y certifica que son auténticas

ECONOMÍA

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

Este será el sueldo de Mañueco como presidente de Castilla y León: cobrará 5.000 euros más que la anterior legislatura

Muere en Italia un hombre sin herederos y su patrimonio de 8 millones de euros pasa al Estado

DEPORTES

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

“Méjico-Suráfrica”: la peculiar ortografía que se ha podido ver en España durante el partido inaugural del Mundial 2026