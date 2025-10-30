La nueva temporada de ‘The White Lotus’ se traslada a Francia: estos serán los lujosos lugares en los que se rodará la serie de HBO Max

Te irás siendo una persona completamente diferente. La serie original de HBO, #TheWhiteLotus, regresa el 16 de febrero a Max.(Crédito: Max)

A la espera de la confirmación oficial por parte de HBO, la serie The White Lotus ultima los preparativos para su cuarta temporada, que se rodaría en París y la Riviera Francesa durante el próximo año, según publicó Variety. La franquicia creada por Mike White dejará atrás su emblemática relación con los resorts Four Seasons, iniciando una búsqueda por hoteles cinco estrellas de histórico prestigio en Francia. Esta decisión marca la primera vez que la producción lleva su trama a Europa continental, tras ubicaciones anteriores en Hawái, Sicilia y Tailandia, la que albergó la última entrega de la aclamada serie.

El fin de la sociedad comercial entre HBO y la cadena Four Seasons ha motivado a los productores a explorar nuevas alternativas en ciudades clave, con París y el sur de Francia como principales candidatas. Entre los hoteles visitados por el equipo de scouting se encuentran dos palacios emblemáticos: Le Lutetia, situado en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, y el Ritz París, en la plaza Vendôme. Ambos establecimientos, con categoría de cinco estrellas y más de un siglo de historia, han albergado figuras como Charlie Chaplin, Coco Chanel o Pablo Picasso. Le Lutetia, inaugurado en 1910 y hoy bajo la marca Mandarin Oriental, tiene fama de haber sido segunda casa para escritores, artistas y músicos de renombre, mientras el Ritz se acredita como refugio de literatos y diseñadores emblemáticos desde 1898.

Con la producción aún en fase de desarrollo, Variety señala que ningún hotel ha sido seleccionado de forma definitiva y el inicio de la filmación está previsto para el próximo año. La nueva temporada mantendría el sello característico de la serie: narrar los encuentros y tensiones entre estadounidenses adinerados y culturas locales en ambientes exclusivos. “Para la cuarta temporada, quiero salir un poco del mundo de las olas rompiendo contra las rocas”, adelantó Mike White en un clip emitido por HBO después del final de la tercera entrega, dejando en claro que el elemento de suspense y el aura de misterio continuarán presentes: “Siempre hay espacio para más muertes en los hoteles White Lotus”, agregó, según Variety.

Un escenario de ensueño

El sur de Francia aparece como el principal escenario de la acción, sin descartar una subtrama en París. Zonas icónicas de la Riviera Francesa como Niza o Mónaco, conocidas por sus playas pedregosas y paisajes escarpados, han sido señaladas entre las posibles locaciones exteriores. Este cambio responde tanto a la búsqueda de nuevos escenarios visuales como a la necesidad de desvincularse de acuerdos de marca anteriores. El silencio sobre la elección final de los hoteles refuerza la estrategia de Mike White de mantener la expectativa y el misterio hasta último momento, una constante en la promoción de la serie según Variety.

A diferencia de temporadas anteriores, el elenco no está cerrado y se espera la incorporación de actores franceses junto a estadounidenses, siguiendo la tradición de fusionar talentos locales y figuras internacionales. La antología ha contado con personajes recurrentes como Tanya (Jennifer Coolidge) o Greg (Jon Gries), aunque la renovación actoral en cada ciclo es una de sus señas de identidad. La posible participación de Charlotte LeBon, actriz franco-canadiense conocida por su papel de Chloé, ha generado especulación entre los seguidores y medios.

Las primeras tres temporadas de The White Lotus establecieron un formato en el que contextos paradisiacos alojan dramas internos y sociales, con el hotel como epicentro de tensiones culturales y personales. Si bien la estructura narrativa se mantiene, la elección de Francia —con su legado cultural y hotelero— promete añadir nuevos matices a la saga. A la espera de anuncios oficiales sobre las locaciones definitivas, la producción de The White Lotus en Francia mantiene la expectativa sobre los escenarios concretos y el reparto final que compondrán este nuevo capítulo de la multipremiada serie.