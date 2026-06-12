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La reflexión de H.P Lovecraft que definió el terror moderno: “El miedo más antiguo y poderoso de la humanidad es el temor a lo desconocido”

Considerado uno de los padres del terror moderno, el autor de ‘La llamada de Cthulhu’ encontró en lo desconocido la esencia del horror

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H.P. Lovecraft
H.P. Lovecraft

Howard Philips Lovecraft (Providence, Rhode Island, 1890 - 1937) y sus célebres Mitos de Cthulhu marcó un antes y un después en el mundo del terror. Sin él, series y películas como Stranger Things, de los hermanos Duffer; Hellboy, de Guillermo del Toro, o la mítica serie de los 90, Expediente X, no serían tal y como las conocemos. Y al igual que estas, muchas otras ficciones del género.

Nacido en 1890, está considerado uno de los padres del terror actual, cuyas obras a lo largo de sus dos décadas de actividad literaria-entre 1917 y el año de su muerte- estaban centradas en la obsesión con los miedos arcanos y los espacios que desafiaban la lógica. De esta forma, el autor concibió el terror como el miedo a lo desconocido, alejándose del pavor que antes se enfrascaba en figuras mucho más mundanas.

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Precisamente, esa misma idea que resume su obra la recogió el propio Lovecraft en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura (1927), considerar uno de los más valiosos estudios sobre el género. “El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido”, apuntó en la introducción del texto.

El origen de la cita... y el corazón de su obra

Mientras otros escritores apostaban por historias de vampiros, fantasmas o asesinos, él imaginó dioses ancestrales y entidades cósmicas indiferentes al destino humano. Para muestra, una de sus obras más conocidas: La llamada de Cthulhu (1928), donde la criatura Cthulhu -una gigantesca entidad cósmica con forma de pulpo, dragón y una caricatura de ser humano- duerme bajo el océano mientras la humanidad ignora su existencia.

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El cuento de H.P. Lovecraft tendrá su versión en cine de la mano de James Wan

Así, terminó dando forma a una idea que trasladó a sus relatos y que acabaría dando forma a lo que hoy se conoce como horror cósmico: la sensación de que el ser humano ocupa un lugar insignificante frente a fuerzas imposibles de comprender.

Aunque al inicio de su carrera escribió numerosos ensayos y poemas, especialmente influido por Edgar Allan Poe, acabó consagrándose al terror con la publicación de tres novelas breves y más de sesenta relatos. Títulos como La sombra sobre Innsmouth (1931), El color que cayó del cielo (1927) o En las montañas de la locura (1936) terminaron convirtiéndose en referentes de la literatura fantástica del siglo XX.

Su influencia, sin embargo, fue mucho más allá de los libros. Escritores como Stephen King, cineastas como Guillermo del Toro y numerosas producciones audiovisuales han reconocido la huella de un autor que redefinió el miedo.

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Sin embargo, el escritor nunca llegó a conocer el alcance de su legado. Falleció el 15 de marzo de 1937 en Providence a los 46 años, víctima de un cáncer intestinal. Murió sin haber alcanzado una gran popularidad, pero con el paso de las décadas su obra fue ganando lectores hasta convertirlo en una de las figuras más influyentes de la historia del terror. Casi un siglo después, aquella reflexión sobre el miedo a lo desconocido sigue siendo una de las definiciones más citadas y vigentes del género.

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