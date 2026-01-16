Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘El mal’ a ’28 años después: El templo de los huesos’

Trailer de 28 Años Después: El Templo de los Huesos

El 2026 cinematográfico ha empezado por todo lo alto: ya se encuentran en cartelera títulos como Nouvelle Vague, Canción para dos, La asistenta o Rondalias. Pequeños y grandes fenómenos que están llevando a miles de espectadores a los cines y que seguirán haciéndolo tras la tanda de estrenos que aterriza ahora en cartelera para acompañar a los mencionados.

Con la vuelta de la saga apocalíptica 28 años después o la del cineasta Juanma Bajo Ulloa, autor de Airbag, esta semana se antoja como una de las más variadas en cuanto a apuestas. Terrores fantásticos, dramas maternales y viajes por Grecia o Chile para encarar la cuesta de enero como se merece.

El mal

Imagen de 'El mal'

Ha sido uno de los directores españoles más importantes de los últimos treinta años, y ahora regresa con El mal, protagonizada por Natalia Tena (Juego de tronos), Fernando Gil o Tony Dalton. En ella, una ambiciosa periodista es contactada por un inquietante personaje que le propone obtener el ansiado éxito escribiendo el libro sobre su talento: el del mayor asesino de la historia.

Si pudiera, te daría una patada

Rose Byrne en 'Si pudiera, te daría una patada'

La actriz Rose Byrne ya ha demostrado tener algún que otro problema como madre en papeles como los de Malditos vecinos o más recientemente la serie Platónico, ambas junto a Seth Rogen. En esta deja de lado al creador de The Studio y el tono de comedia para embarcarse en una aventura que podría llevarle a competir por el Oscar. En Si pudiera, te daría una patada Byrne interpreta a una madre desbordada con problemas en casa, en el trabajo y hasta en el psicólogo.

La misteriosa mirada del flamenco

'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes

El director chileno Diego Céspedes debuta en el largometraje con La misteriosa mirada del flamenco. A principios de los 80, en el desierto chileno, Lidia, de 11 años, crece en el seno de una amorosa familia queer empujada al borde de un desagradable y polvoriento pueblo minero. Se les culpa de una misteriosa enfermedad que está empezando a propagarse, que se dice que se transmite a través de una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro. En este western moderno, Lidia lidera una búsqueda de venganza, enfrentándose a la violencia, el miedo y el odio, donde la familia es su único refugio y el amor podría ser el verdadero peligro.

Fuck the polis

Imagen de 'Fuck the polis'

La directora portuguesa Rita Azevedo se ha convertido en una habitual dentro del circuito de festivales de cine y se ha ganado el corazón de no pocos cinéfilos. Ahora llega a los cines con Fuck the polis, una película de lo más poética sobre dos viajes a Grecia: el que realizó Irma siendo joven y creyéndose condenada, y el que emprende de nuevo más de 20 años después y acompañada por tres jóvenes.

28 años después: El templo de los huesos

Ralph Fiennes en '28 años después. El templo de los huesos'

Como ha sucedido con la saga Avatar, ha habido que esperar bastante menos entre 28 años después y esta que llega ahora a cines que entre la entrega original y su secuela. El templo de los huesos retoma lo visto el año pasado. La historia ahora se centra por completo en el personaje del Dr. Kelson (Ralph Fiennes), quien se adentra en el mundo del Templo de los huesos en el que los infectados por el virus ya no son ni siquiera el principal problema para la supervivencia de la raza humana.