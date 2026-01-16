España Cultura

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘El mal’ a ’28 años después: El templo de los huesos’

El regreso del director Juanma Bajo Ulloa (’Airbag’) o la nueva entrega de la terrorífica saga apocalíptica son los grandes protagonistas

Guardar
Trailer de 28 Años Después: El Templo de los Huesos

El 2026 cinematográfico ha empezado por todo lo alto: ya se encuentran en cartelera títulos como Nouvelle Vague, Canción para dos, La asistenta o Rondalias. Pequeños y grandes fenómenos que están llevando a miles de espectadores a los cines y que seguirán haciéndolo tras la tanda de estrenos que aterriza ahora en cartelera para acompañar a los mencionados.

Con la vuelta de la saga apocalíptica 28 años después o la del cineasta Juanma Bajo Ulloa, autor de Airbag, esta semana se antoja como una de las más variadas en cuanto a apuestas. Terrores fantásticos, dramas maternales y viajes por Grecia o Chile para encarar la cuesta de enero como se merece.

El mal

Imagen de 'El mal'
Imagen de 'El mal'

Ha sido uno de los directores españoles más importantes de los últimos treinta años, y ahora regresa con El mal, protagonizada por Natalia Tena (Juego de tronos), Fernando Gil o Tony Dalton. En ella, una ambiciosa periodista es contactada por un inquietante personaje que le propone obtener el ansiado éxito escribiendo el libro sobre su talento: el del mayor asesino de la historia.

Si pudiera, te daría una patada

Rose Byrne en 'Si pudiera,
Rose Byrne en 'Si pudiera, te daría una patada'

La actriz Rose Byrne ya ha demostrado tener algún que otro problema como madre en papeles como los de Malditos vecinos o más recientemente la serie Platónico, ambas junto a Seth Rogen. En esta deja de lado al creador de The Studio y el tono de comedia para embarcarse en una aventura que podría llevarle a competir por el Oscar. En Si pudiera, te daría una patada Byrne interpreta a una madre desbordada con problemas en casa, en el trabajo y hasta en el psicólogo.

La misteriosa mirada del flamenco

'La misteriosa mirada del flamenco',
'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes

El director chileno Diego Céspedes debuta en el largometraje con La misteriosa mirada del flamenco. A principios de los 80, en el desierto chileno, Lidia, de 11 años, crece en el seno de una amorosa familia queer empujada al borde de un desagradable y polvoriento pueblo minero. Se les culpa de una misteriosa enfermedad que está empezando a propagarse, que se dice que se transmite a través de una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro. En este western moderno, Lidia lidera una búsqueda de venganza, enfrentándose a la violencia, el miedo y el odio, donde la familia es su único refugio y el amor podría ser el verdadero peligro.

Fuck the polis

Imagen de 'Fuck the polis'
Imagen de 'Fuck the polis'

La directora portuguesa Rita Azevedo se ha convertido en una habitual dentro del circuito de festivales de cine y se ha ganado el corazón de no pocos cinéfilos. Ahora llega a los cines con Fuck the polis, una película de lo más poética sobre dos viajes a Grecia: el que realizó Irma siendo joven y creyéndose condenada, y el que emprende de nuevo más de 20 años después y acompañada por tres jóvenes.

28 años después: El templo de los huesos

Ralph Fiennes en '28 años
Ralph Fiennes en '28 años después. El templo de los huesos'

Como ha sucedido con la saga Avatar, ha habido que esperar bastante menos entre 28 años después y esta que llega ahora a cines que entre la entrega original y su secuela. El templo de los huesos retoma lo visto el año pasado. La historia ahora se centra por completo en el personaje del Dr. Kelson (Ralph Fiennes), quien se adentra en el mundo del Templo de los huesos en el que los infectados por el virus ya no son ni siquiera el principal problema para la supervivencia de la raza humana.

Temas Relacionados

Estrenos de cine28 años despuésPelículasCine EspañaCine españolEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Descifrando a C. Tangana: cómo el artista “excéntrico” del ‘underground’ madrileño logró llegar a las alfombras rojas de todo el mundo

Libros del Kultrum publica la primera monografía centrada en el artista, consagrado como estrella global con una carrera “poliédrica” en la que “ha sabido siempre adelantarse a su contexto”

Descifrando a C. Tangana: cómo

Si te gustó ‘Mindhunter’ o ‘True detective’, no te pierdas la miniserie de suspense basada en la novela de la creadora de ‘Perdida’: “Instantáneamente adictiva”

Amy Adams protagoniza este ‘thriller’ psicológico en el que una periodista regresa a su ciudad natal para cubrir el asesinato de dos adolescentes

Si te gustó ‘Mindhunter’ o

Colocado el cuarto brazo de la cruz de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia: ¿cuánto queda para que esté terminada?

Después de más de 140 años desde la colocación de la primera piedra, la Basílica de Barcelona ha entrado en la fase final de construcción

Colocado el cuarto brazo de

Muere la Macaria, del trío Lalalá, que acompañó a Massiel en la primera victoria de España en Eurovisión

Ganadora del Premio Nacional de la Sociedad de Artistas, Interpretes o Ejecutantes de España, la artista ha fallecido en El Puerto de Santa María, su pueblo natal

Muere la Macaria, del trío

El paralelismo que ha llevado a Mario Casas y José Ramón Soroiz a conseguir la nominación al Goya: “Hablan de problemáticas que no están superadas”

Ambos, de 39 y 75 años, compiten por el Goya a mejor actor protagonista: Casas por ‘Muy lejos’ y Soroiz por ‘Maspalomas’, dos historia sobre ser LGTB. ‘Infobae España’ conversa con Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi

El paralelismo que ha llevado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP prepara una ofensiva

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

ECONOMÍA

España se convierte en uno

España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula