Ralph Fiennes quiere a este famoso actor para hacer de Voldemort: “Estoy totalmente a favor”

Voldemort, el gran villano de la saga de Harry Potter - crédito Antena 3

De todos es conocido que Hogwarts necesita nuevos alumnos, profesores y algún que otro villano. El anuncio de la serie de Harry Potter que está desarrollando Max ha atraído muchas miradas, pero aun falta mucho por delante para cerrar la que ya promete ser una de las producciones más ambiciosas en años. Nadie dijo que volver a la magia de J.K. Rowling fuera fácil, y si bien en otras sagas han apostado por recuperar a viejos actores o directamente rejuvenecerlos con efectos especiales, en el caso de Harry Potter han optdo por directamente buscar nuevos actores.

Hace unos meses se anunció que se había iniciado el casting oficialmente, abriendo el proceso de selección para los próximos Ron, Hermione y sobre todo Harry Potter. Sin embargo, poco o nada se comentó de los papeles más adultos, como Albus Dumbledore, los tíos de Harry o por supuesto Voldemort. El gran antagonista de la saga fue interpretado en la mayoría de las películas por el mismo actor, Ralph Fiennes, y ha sido él mismo quien ha querido sugerir otro actor para ponerse en la piel del villano en la nueva adaptación: Cillian Murphy.

“Cillian es un actor fantástico. Es una sugerencia maravillosa. Estaría totalmente a favor de Cillian. Sí”, confesaba el británico durante una reciente entrevista. Fiennes hizo su debut como Voldemort en la cuarta película de Harry Potter, Harry Potter y el cáliz de fuego en 2005, y y volvería a ponerse en la piel del mortífago en La orden del Fénix y Las reliquias de la muerte, tanto la primera como la segunda parte. Unos años antes de que la HBO anunciara el reinicio de Harry Potter como serie de televisión, el actor de El paciente inglés ya advirtió que le encantaría volver a interpretar a “El que no debe ser nombrado” y que “no había ninguna duda al respecto”. No obstante, parece claro que HBO Max tiene otros planes y quiere caras nuevas.

Cillian Murphy en Peaky Blinders

Casting en marcha

Si bien aun no se ha encontrado un sustituto para Fiennes de cara a dar vida a Voldemort, lo cierto es que el casting comienza a avanzar favorablemente. Aunque primero se insinuó la posibilidad de que Jared Harris se hiciese con el papel de Dumbledore, que ya lo había interpretado su padre Richard, en realidad el mejor posicionado ahora mismo no es otro que Mark Rylance, el actor ganador del Oscar por El puente de los espías.

Por otro lado, también ha salido información con respecto a otro personaje importante de la saga, y que estaría cerca de encontrar nuevo actor. Hablamos de Severus Snape, el estricto profesor de Hogwarts al que daba vida Alan Rickman y que se convirtió en uno de los grandes antihéroes de la saga. Tal y como informa The Hollywood Reporter, El actor Paapa Essiedu, conocido principalmente por su papel en la serie dramática I May Destroy You, sería ahora mismo el principal candidato para dar vida a Snape en la serie. Habrá que esperar a ver cómo es el casting final, pero parece clara la propuesta por dar un lavado de cara y contar con la mayor cantidad de actores nuevos posibles.