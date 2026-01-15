Las mejores exposiciones de Madrid para ver en enero: de Oliver Laxe a los trajes de Balenciaga

Las exposiciones más destacadas en Madrid para arrancar el año

El año apenas acaba de echar a andar, con él una serie de nuevas exposiciones y muestras llegan para amenizar el 2026. Mientras muchos museos aguardan al mes de febrero para presentar sus nuevas colecciones de cara al año, hay alguna otras exposiciones cerca de concluir u otras nuevas que han llegado durante estas últimas semanas.

Del recientemente nominado al Goya Oliver Laxe y su instalación en el Museo Reina Sofía bajo el título Oliver Laxe. Bailad como si nadie os viera a los trajes del mítico Cristóbal Balenciaga que se pudieron ver en la serie de Disney+ homónima, repasamos algunas de las mejores propuestas para arrancar el año como se merece.

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura (CaixaForum)

La exposición de Matise se encuentra en el CaixaForum de Madrid

Una de las grandes exposiciones del año pasado, la sala de exposiciones de CaixaForum acoge esta colección de lo mejor de Henri Matisse y otros pintores coetáneos e influenciados por el francés. A través de una colaboración con el Centro Pompidou, Chez Matisse repasa la carrera del ilustre pintor padre del fauvismo.

Fardo. Andrea Canepa (Palacio de Cristal)

Imagen de la carpa sobre el Palacio de Cristal de El Retiro para acoger la exposición 'Fardo' de Andrea Canepa

El icónico Palacio de Cristal del parque de El Retiro no de Madrid se viste de gala para inaugurar el año con Fardo, una instalación de Andrea Caneda, artista visual que con esta propuesta se centra en lo textil como medio como respuesta a “esa obsesión de la sociedad occidental por verlo y conocerlo todo”, en sus palabras. Para recrear las telas, Canepa las ha pintado al óleo y luego las ha fotografiado. “La pintura al óleo se construye de la misma manera que los fardos, es pintura a capas que se van superponiendo. El tiempo también se acumula en capas”.

Oliver Laxe. Bailad como si nadie os viera

Imagen de la exposición 'Oliver Laxe. Bailad como si nadie os viera'

Es el nombre en boca de todos esta semana, lo lleva siendo desde hace meses y lo seguirá siendo mientras dure la temporada de premios. Oliver Laxe ha sido uno de los nombres propios en materia de cine a raíz del estreno de Sirat. Trance en el desierto, pero su obra se traslada también al arte expositivo con esta instalación ubicada en el Museo Reina Sofía y que dialoga con la propia película, siendo un inmersivo viaje por ese desierto que ha quedado inmortalizado en la película que ahora aspira nada menos que al Oscar.

Del taller a la pantalla: el legado de Balenciaga

Imagen de la serie 'Balenciaga' (Star+.)

Probablemente muchos recuerden Balenciaga, la serie de 2024 estrenada en Disney+ con Alberto San Juan como el ilustre diseñador de moda. Pues bien, ahora buena parte de la colección de esos vestidos que desfilaron por la gran pantalla se pueden ver de cerca. En total más de 18 modelos creados para la serie se encontrarán en la Universidad Villanueva entre el 20 de enero y el 12 de febrero para deleite de todos los amantes de la moda y fieles seguidores del maestro de la alta costura.

NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo

Imagen de la exposición NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo, disponible en Filmoteca española

La Filmoteca Española acoge una exposición de lo más interesante sobre el que fue el primer gran cine de los españoles, el NO-DO. Del mítico noticiario de Franco se conserva un gran archivo, y es precisamente lo que esta muestra pretende rescatar a través de un recorrido por los eventos más importantes que los españoles, desde la Segunda Guerra Mundial a la visita de Eisenhower a España a finales de los 50.