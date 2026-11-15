España

Centenares de policías, registros sin éxito y falsas alarmas: así continúa la búsqueda de ‘El Ruso’ tras la muerte de un agente en Oviedo

Tras seis días de búsqueda, los agentes continúan rastreando diferentes pistas para tratar de averiguar dónde se encuentra y proceder a su detención

Agentes de policía en uniforme de gala portan una corona de hojas verdes frente a una formación de agentes alineados en un patio exterior
Homenaje funerario al policía Juan José Rodríguez celebrado en Oviedo. (Policía Nacional)
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La Policía Nacional mantiene desplegado un amplio dispositivo para localizar a Manuel Ferrero Álvarez, conocido como El Ruso, el hombre al que se atribuye el tiroteo y la colocación de una mochila bomba en un edificio del barrio de Villafría, en Oviedo, el pasado martes 10 de noviembre. Durante el ataque murieron el subinspector Juan José Rodríguez y su perro policía, Deny, mientras que otro agente especializado en desactivación de explosivos resultó gravemente herido. Desde entonces, el sospechoso permanece en paradero desconocido y las autoridades han movilizado a más de 300 efectivos para intentar detenerlo. Cinco días después de los hechos, los registros realizados, los controles en las carreteras y las pistas seguidas no han permitido localizarlo.

Los agentes han inspeccionado viviendas, instalaciones industriales y distintas zonas de Oviedo y sus alrededores, pero ninguna de las intervenciones ha dado resultado. A esto se suman las numerosas falsas alarmas que se han producido durante los últimos días, algunas de ellas provocadas por ciudadanos que han confundido a otros hombres con el fugitivo. Mientras tanto, la Policía continúa investigando su entorno más cercano y no descarta que haya podido recibir ayuda para esconderse o abandonar Asturias.

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Seis días de búsqueda y registros sin éxito en Oviedo

Así, loas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan rastreando diferentes pistas para tratar de averiguar dónde se encuentra Manuel Ferrero y proceder a su detención. El operativo, que lleva activo seis días, se ha extendido por distintos puntos de la capital asturiana y sus alrededores, aunque hasta el momento nada ha permitido dar con el presunto autor del ataque.

Juan José, el subinspector de la unidad de Guías Caninos, y el perro Deny, fallecidos en la explosión de Oviedo. (Redes Sociales)
Juan José, el subinspector de la unidad de Guías Caninos, y el perro Deny, fallecidos en la explosión de Oviedo. (Redes Sociales)

Los agentes han llevado a cabo varios registros en lugares que podrían guardar relación con el paradero del fugitivo. Entre ellos figuran una finca próxima al edificio donde se produjo la explosión, un inmueble del barrio de Pumarín y varias naves situadas en el polígono industrial Espíritu Santo. Todas estas intervenciones han terminado sin resultados.

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El dispositivo cuenta con más de 300 efectivos y la participación de unidades especializadas, como el Grupo Especial de Operaciones (GEO), desplazado desde Guadalajara, y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que ha llegado desde A Coruña, según la información publicada por El Español. Estos equipos colaboran en las inspecciones y en las labores de búsqueda, dada la peligrosidad que se atribuye al sospechoso. Además, los investigadores trabajan con la hipótesis de que Ferrero podría estar armado. El hombre, de unos 60 años, cuenta con varios antecedentes por delincuencia común.

Defensa descarta que el fugitivo haya pertenecido al Ejército

Una de las cuestiones también estaba en si el sujeto podría tener un pasado militar, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, se encargó de desmentir estas informaciones. Durante un acto celebrado en Oviedo este sábado, Robles aseguró que el sospechoso no ha pertenecido al Ejército ni a la Legión, calificándolo de “asesino sin matices”.

La ministra también trasladó el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conseguir localizarlo y detenerlo, al igual que expresó su confianza en el trabajo de los agentes que participan en el dispositivo.

Búsqueda más allá del barrio de Villafría

Desde el comienzo de la investigación, uno de los principales objetivos policiales ha sido evitar que el sospechoso pueda salir de Oviedo o desplazarse a otra provincia sin ser localizado. Para ello, se ha desplegado una operación jaula con controles en los principales accesos a la ciudad y vigilancia en diferentes infraestructuras de transporte.

La Policía Nacional mantiene plenamente abierta la operación policial en Oviedo y ha confirmado que tiene plenamente identificado al presunto autor del tiroteo a una mujer de 17 años y de colocar un artefacto explosivo que ha provocado la muerte de un subinspector de Guías Caninos y de un perro detector. Así lo ha asegurado el inspector Pedro Aguado, jefe de Protocolo y de Prensa y Gabinete de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Asturias, Pedro Aguado.

Los agentes han reforzado la presencia policial en carreteras, estaciones de tren y autobuses, además de revisar vehículos y comprobar posibles avistamientos. Entre las hipótesis sobre su huida figura que podría haber abandonado el inmueble después del ataque en un Mercedes, aunque los investigadores no han confirmado que ese vehículo permita establecer su paradero actual.

En este caso, la búsqueda se ha extendido más allá del barrio de Villafría y no se limita a los lugares en los que se han realizado registros. Los investigadores siguen recopilando información sobre sus movimientos y las personas con las que pudo contactar antes y después de los hechos. Tampoco se descarta que haya recibido ayuda para permanecer escondido o abandonar la región.

Las falsas alarmas complican la investigación

A las dificultades para localizar al sospechoso se suma la sucesión de avisos ciudadanos que han resultado ser falsas alarmas. Desde que se difundieron sus características físicas, la Policía ha recibido numerosas llamadas de personas que creían haberlo reconocido en distintos puntos de Asturias.

Manuel Ferrero es un hombre de unos 60 años, calvo y de complexión delgada. Esta descripción ha provocado varias confusiones que han obligado a los agentes a comprobar diferentes identificaciones. Hasta seis hombres han llegado a ser detenidos por error al presentar características físicas similares a las del fugitivo. Ninguno de ellos era el buscado.

También se han producido avisos por la presencia de objetos sospechosos en la vía pública. El jueves 12 de noviembre, por ejemplo, la Policía recibió dos alertas por posibles artefactos explosivos en las calles Uría, en Oviedo, y Niño Jesús, en Gijón. Una de las intervenciones obligó a desalojar un establecimiento mientras los especialistas comprobaban el objeto.

Un policía nacional ha muerto y otro ha resultado herido de extrema gravedad tras la explosión de una mochila en el barrio de Villafría, en Oviedo, durante una intervención policial que comenzó con el aviso de un tiroteo en el que una joven de 17 años recibió un disparo. (CEP)

La mujer del sospechoso, en libertad pero vinculada a la causa

Otra de las líneas de investigación se centra en el entorno más cercano de Manuel Ferrero. Los agentes tratan de reconstruir sus movimientos y averiguar si alguien pudo ayudarle a escapar o si dispone de algún lugar en el que permanecer oculto.

Una de las personas investigadas durante las primeras pesquisas fue su mujer, de nacionalidad rusa, conocida como Tatiana. La mujer fue detenida de forma preventiva tras el ataque y trasladada para prestar declaración. Sin embargo, quedó en libertad el jueves 12 de noviembre por decisión judicial, sin medidas cautelares. Tal y como recoge EFE, aunque ya no permanece detenida, seguirá vinculada a la causa judicial.

Los agentes también han interrogado a personas de su círculo familiar y de amistades para conocer si tenía previsto abandonar Oviedo, si había preparado su huida o si alguien podría estar facilitándole refugio. Por el momento, estas actuaciones tampoco han permitido localizarlo.

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