Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de noviembre

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más altas y más bajas del servicio para este lunes 16 de noviembre.

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Precio de la luz

Día: 16 de noviembre

Precio medio: 132.17 euros por megavatio hora

Precio más alto: 204.3 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 56.91 euros por megavatio hora

El precio de la luz por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (EFE)

A lo largo de este lunes 16 de noviembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 145.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 113.63 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.3 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 57.66 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 56.91 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 67.28 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 129.93 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 150.38 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 192.09 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 185.53 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 140.09 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 105.57 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.58 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.3 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.3 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 110.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 156.33 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 201.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 201.03 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 204.3 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 202.5 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 196.99 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 169.28 euros por megavatio hora.