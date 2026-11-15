Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Trabajadores en un complejo de apartamentos en construcción en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez/Reuters)

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La vivienda es el principal problema del país, según coinciden los españoles en el CIS, y las causas son múltiples y, a estas alturas, sin soluciones fáciles. Un dato revelador es el desplome de la vivienda pública que España ha sufrido en las últimas décadas: hoy representa el 3,5% del parque residencial, una proporción mínima frente al 60% que registraba hace cuatro décadas, cuando, en los años 80, llegó a superar la producción de vivienda libre.

Según el Banco de España, en la actualidad, una de cada 65 viviendas del país es pública. El organismo sitúa a España entre los Estados europeos con menor presencia de este tipo de inmuebles, pese a la recuperación observada en los últimos años. El informe del Banco de España de 2025 compara la situación española con la de otros mercados europeos: Países Bajos cuenta con un 34% de vivienda pública, Austria alcanza el 23,6%, Dinamarca llega al 21,5% y Reino Unido registra el 16,4%.

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La diferencia refleja la escasa capacidad del parque social para atender a los hogares con más dificultades de acceso a una vivienda. El banco central afirma que una parte relevante de la demanda de vivienda pública procede de familias con ingresos bajos que destinan una proporción elevada de sus recursos al alquiler en el mercado privado.

La evolución histórica muestra que la situación no siempre ha sido así. En 1982, la vivienda protegida superó el 55% del total y entre 1984 y 1987 rebasó el 60%, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidas en el último Boletín Especial de Vivienda Social. El punto más alto llegó en 1985, cuando se terminaron 114.067 viviendas protegidas. Ese volumen representó el 67,2% del total de las viviendas concluidas ese año.

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A partir de 1988, comenzó una caída en la participación de la vivienda protegida. Para 2002, su peso había descendido hasta el 7,2% del total. La reducción coincidió con el fuerte incremento de la construcción residencial durante el inicio del boom inmobiliario. Al final de los años 80 se terminaron 518.273 viviendas, pero solo 37.544 correspondieron al segmento protegido. El menor número de viviendas protegidas terminadas se produjo en 2017, con 4.938 unidades. Ese resultado ocurrió después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en un período en el que también la construcción de vivienda libre alcanzó mínimos históricos.

La crisis de vivienda en España centra el debate sobre acceso, precios y propuestas políticas.

Una recuperación que no es suficiente

Desde 2019, la cifra de inmuebles protegidos finalizados volvió a crecer de forma gradual. El repunte, según los datos recogidos por EFE, no ha permitido todavía cubrir el déficit acumulado ni aproximar el parque español a los niveles medios de las economías europeas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

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En 2025 se terminaron 11.000 viviendas protegidas y se iniciaron 15.500. Ambas cifras quedaron ligeramente por encima de la media anual del período comprendido entre 2015 y 2024, que fue de 9.000 unidades. La construcción de nuevas viviendas protegidas llegó a 11.270 unidades durante el primer semestre. El volumen casi duplicó el registrado un año antes.

La necesidad de ampliar la oferta ha colocado a la vivienda entre los asuntos centrales de la campaña electoral. El Gobierno convalidó esta semana en la Diputación Permanente un decreto ley que prorroga los topes a la actualización anual de los alquileres y limita la compra de vivienda a “grandes tenedores”. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha prometido construir un millón de viviendas si llega a la presidencia.

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Con información de EFE