España

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

Desde 2019, la cifra de inmuebles protegidos finalizados ha vuelto a crecer de forma gradual, pero muy lenta

Trabajadores en un complejo de apartamentos en construcción en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez/Reuters)
Trabajadores en un complejo de apartamentos en construcción en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez/Reuters)
Guardar

La vivienda es el principal problema del país, según coinciden los españoles en el CIS, y las causas son múltiples y, a estas alturas, sin soluciones fáciles. Un dato revelador es el desplome de la vivienda pública que España ha sufrido en las últimas décadas: hoy representa el 3,5% del parque residencial, una proporción mínima frente al 60% que registraba hace cuatro décadas, cuando, en los años 80, llegó a superar la producción de vivienda libre.

Según el Banco de España, en la actualidad, una de cada 65 viviendas del país es pública. El organismo sitúa a España entre los Estados europeos con menor presencia de este tipo de inmuebles, pese a la recuperación observada en los últimos años. El informe del Banco de España de 2025 compara la situación española con la de otros mercados europeos: Países Bajos cuenta con un 34% de vivienda pública, Austria alcanza el 23,6%, Dinamarca llega al 21,5% y Reino Unido registra el 16,4%.

PUBLICIDAD

La diferencia refleja la escasa capacidad del parque social para atender a los hogares con más dificultades de acceso a una vivienda. El banco central afirma que una parte relevante de la demanda de vivienda pública procede de familias con ingresos bajos que destinan una proporción elevada de sus recursos al alquiler en el mercado privado.

La evolución histórica muestra que la situación no siempre ha sido así. En 1982, la vivienda protegida superó el 55% del total y entre 1984 y 1987 rebasó el 60%, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidas en el último Boletín Especial de Vivienda Social. El punto más alto llegó en 1985, cuando se terminaron 114.067 viviendas protegidas. Ese volumen representó el 67,2% del total de las viviendas concluidas ese año.

PUBLICIDAD

A partir de 1988, comenzó una caída en la participación de la vivienda protegida. Para 2002, su peso había descendido hasta el 7,2% del total. La reducción coincidió con el fuerte incremento de la construcción residencial durante el inicio del boom inmobiliario. Al final de los años 80 se terminaron 518.273 viviendas, pero solo 37.544 correspondieron al segmento protegido. El menor número de viviendas protegidas terminadas se produjo en 2017, con 4.938 unidades. Ese resultado ocurrió después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en un período en el que también la construcción de vivienda libre alcanzó mínimos históricos.

La crisis de vivienda en España centra el debate sobre acceso, precios y propuestas políticas.

Una recuperación que no es suficiente

Desde 2019, la cifra de inmuebles protegidos finalizados volvió a crecer de forma gradual. El repunte, según los datos recogidos por EFE, no ha permitido todavía cubrir el déficit acumulado ni aproximar el parque español a los niveles medios de las economías europeas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En 2025 se terminaron 11.000 viviendas protegidas y se iniciaron 15.500. Ambas cifras quedaron ligeramente por encima de la media anual del período comprendido entre 2015 y 2024, que fue de 9.000 unidades. La construcción de nuevas viviendas protegidas llegó a 11.270 unidades durante el primer semestre. El volumen casi duplicó el registrado un año antes.

La necesidad de ampliar la oferta ha colocado a la vivienda entre los asuntos centrales de la campaña electoral. El Gobierno convalidó esta semana en la Diputación Permanente un decreto ley que prorroga los topes a la actualización anual de los alquileres y limita la compra de vivienda a “grandes tenedores”. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha prometido construir un millón de viviendas si llega a la presidencia.

Con información de EFE

Temas Relacionados

Vivienda PúblicaViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioAlquileresCompra de ViviendaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

La Aemet prevé un domingo con nubes, lluvias y viento en la mayor parte del país: estas son las regiones con mayores precipitaciones

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en la mayor parte de la península

La Aemet prevé un domingo con nubes, lluvias y viento en la mayor parte del país: estas son las regiones con mayores precipitaciones

Embalses de agua: la reserva bajó este domingo 15 de noviembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses de agua: la reserva bajó este domingo 15 de noviembre

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

El Gobierno adjudicará tras las elecciones este servicio para “las comparecencias y actos públicos organizados por la Secretaría de Estado de Comunicación en territorio español”

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: los principales candidatos continúan con sus mítines por toda España

La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

ECONOMÍA

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Ser soltero sale caro: comprar una vivienda sin pareja supone un 67% más de ahorro y 4.000 euros más de intereses

Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

DEPORTES

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”