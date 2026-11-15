Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, presenta el programa electoral del PSOE para las elecciones del 29-N. (Sergio Pérez / EFE)

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE al 29N, Pedro Sánchez, ha revelado el programa electoral con el que su partido concurrirá a las elecciones generales. En un acto de campaña en la localidad madrileña de Alcorcón, el líder socialista ha presentado la cita a las urnas como un referéndum en favor de la buena política frente a la mala educación. “La buena política es proponer soluciones y la mala educación es proferir insultos y reírse en la cara de la gente”, ha afirmado el líder socialista.

Sánchez ha avanzado varias de las medidas del programa. La primera de ellas es una vieja reivindicación de la pasada legislatura, que es la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto y la revalorización de las pensiones conforme al IPC. El líder del PSOE también ha propuesto blindar la amistad. No será a través de la Constitución, sino a través de una reforma del Código Civil para crear una nueva unión de convivencia, que él ha apodado “unión de amistad” y servirá para reconocer derechos como el permiso retribuido por cuidados.

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“Hay personas a las que queremos que no tienen por qué ser nuestra pareja, que deciden cuidarnos y que merecen tener derechos y reconocimientos en nuestro código civil“, ha expresado Sánchez. Esta medida también ha sido planteada en el programa de la coalición del Frente Amplio, que anunció su propuesta minutos antes en un vídeo en Instagram.

En materia fiscal, Sánchez ha propuesto una nueva prestación para el cuidado de los hijos de menos de 8 años, en el que se retribuirá el 100% de la base reguladora durante 4 semanas a los progenitores. Sánchez también ha prometido aumentar los impuestos a las grandes fortunas. “Que me oigan los de arriba, les vamos a poner más impuestos”, ha sostenido.

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Sánchez reivindica la bandera de España: “Es nuestra bandera, la de la fuerza de la gente”

El líder socialista ha llegado pasadas las 12:30 horas al Polideportivo Los Cantos, ha saludado a decenas de militantes y se ha dirigido al escenario para tomar el micrófono y dar la bienvenida al acto. Allí, el líder socialista ha tomado una bandera española que le ha ofrecido un militante y la ha reivindicado como una insignia también de los socialistas.

“Esta es nuestra bandera, la de la Constitución española, de la democracia, de los derechos, de la igualdad de las mujeres, de la diversidad territorial, de nuestros abuelos, abuelas, padres y madres que lucharon por la democracia en nuestro país, la bandera de la fuerza de la gente. Bienvenidos al mitin del PSOE”, ha exclamado.

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Última semana de encuestas

Quedan dos semanas de campaña. Esta será la última en la que podremos seguir lo que nos dicen las principales encuestas electorales. La elaborada por 40dB para El País y Cadena SER indicó que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha recortado 1,3 puntos la ventaja del Partido Popular (PP) tras el primer día de campaña.

Según la encuesta, el partido de Alberto Núñez Feijóo obtendría entre 128 y 134 escaños, mientras que el de Pedro Sánchez se movería entre los 116 y 133 asientos. Vox, que se movería en torno a los 64 y 67 diputados, inclinaría la balanza a favor de la derecha: sumarían cerca de 190 escaños, mientras que el bloque de la izquierda, en cambio, apenas alcanzaría los 136.

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Sánchez fía la remontada en la movilización masiva, que fue clave en la victoria de Lula en Brasil o del Partido Demócrata en EEUU. “Necesitamos un 75% para llegar a los 176 escaños progresistas”, ha explicado el candidato socialista. De momento, 40db estima la participación en el 69,5%, 3,5 puntos más que el estudio elaborado una semana antes. Tirando de hemeroteca, es una cifra que supera la participación registrada en 2023, que fue del 66,59% sin incluir los votos emitidos desde el exterior.