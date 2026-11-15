El Día Mundial contra el crimen organizado conmemora la figura del juez Falcone: “Sigan el rastro del dinero”

La foto más celebre de los jueces italianos GIovanni Falcone (izquierda) y Paolo Borsellino.

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El dinero sumergido, el lavado de activos y las redes que operan más allá de las fronteras están en el centro de la conmemoración de este domingo 15 de noviembre, cuando se celebrará el Día Internacional para la Prevención y la Lucha contra Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró la fecha en 2024, a través de la resolución 78/267, para advertir sobre el impacto de estas estructuras en la seguridad, la estabilidad, el Estado de derecho y el desarrollo sostenible.

La fecha conmemora la adopción, en el año 2000, de la histórica Convención de Palermo, el principal tratado internacional diseñado para perseguir que atraviesan fronteras. Además, rinde homenaje al juez italiano Giovanni Falcone, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la mafia, junto a su compañero, Paolo Borsellino. La resolución aprobada por la Asamblea General menciona de forma expresa a Falcone y a las víctimas de la delincuencia organizada. Naciones Unidas sostuvo que su trabajo y su sacrificio contribuyeron al camino que llevó a la aprobación de la Convención.

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Detención de los involucrados en la mafia serbia (Policía Nacional)

Falcone convirtió el dinero en pista contra la mafia

El lema elegido por Naciones Unidas para la conmemoración de 2026, “Sigue el dinero, detén el fraude organizado”, recupera una idea asociada al juez italiano Giovanni Falcone, asesinado por Cosa Nostra el 23 de mayo de 1992. Falcone centró gran parte de sus investigaciones en los circuitos financieros de la mafia siciliana. Su método apuntaba a reconstruir el recorrido de los fondos obtenidos mediante delitos para identificar a los responsables de las organizaciones, sus intermediarios y las estructuras que facilitaban el lavado de dinero.

La fórmula, resumida en la expresión “sigue el dinero”, es en la actualidad un pilar en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, el tráfico de armas y las estafas transnacionales. Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), rastrear ganancias ilícitas y desarticular redes de blanqueo resulta clave para debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales.

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La Guardia Civil, en colaboración con los Carabinieri de Italia, ha detenido a un peligroso fugitivo de la justicia italiana, prófugo desde 2023 y con varias causas penales pendientes.

Su legado impulsó la cooperación internacional

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue aprobada en Palermo el 15 de noviembre de 2000, ocho años después del asesinato de Falcone. El acuerdo estableció mecanismos para reforzar la extradición, la asistencia judicial recíproca y la cooperación entre policías, fiscales y tribunales de distintos países. La resolución de 2024 que instauró la jornada internacional reafirma que los Estados tienen la responsabilidad principal de prevenir y combatir este tipo de delitos. También indica que las respuestas deben ajustarse al Estado de derecho, el respeto a la soberanía y la protección de los derechos humanos.

El texto reconoce, además, la importancia de la asistencia técnica, el desarrollo económico, la sociedad civil, las empresas y el ámbito académico. En 2025, precisamente el 15 de noviembre, Eugenio Zoffili, vicepresidente y representante especial para la lucha contra la delincuencia organizada de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), retomó el planteamiento de Falcone al reclamar que se siga “el rastro del dinero” para actuar contra los flujos financieros ilícitos, el lavado de activos y las operaciones con criptomonedas vinculadas a redes criminales.

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