Alauda Ruiz de Azúa lidera los Goya con 13 nominaciones por ‘Los domingos’: “Celebro que la gente no solo haya ido al cine, sino que se haya visto tocada y movida por algo”

La trayectoria de Los domingos desde su presentación el pasado mes de septiembre en el Festival de San Sebastián ha sido meteórica. Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por la debutante Blanca Soroa, la película se alzó con la Concha de Oro, el máximo galardón del certamen, y hace unas semanas sumó dos premios de los tres a los que aspiraba en los Forqué. La apuesta de la temporada, junto con Sirat, de Oliver Laxe, estaba clara. Ambos partían como favoritos y ambos lo son: Los domingos ha conseguido 13 nominaciones en la 40ª edición de los premios Goya; Laxe, en cambio, ha conseguido 11.

“Los domingos es una película que no para regalarnos cosas”, ha declarado a Infobae la cineasta en la Academia de Cine, que ha llegado al centro de Madrid tras estar en un local con el equipo, cuyo filme aspira, entre otras categorías, Mejor película y Mejor dirección. “Empezó con la Concha de Oro, ha seguido con un montón de espectadores en las salas de cine y ahora con estas nominaciones, que nos han regalado los compañeros y compañeras de la Academia”.

Pese a su triunfo inaugural, la cineasta que ya en 2022 se alzó con el premio a Mejor dirección novel por Cinco lobitos asegura que “nunca” ha dado “nada por sentado. Ni malo ni bueno”.

Además de liderar el número total de candidaturas, Los domingos ha logrado una presencia transversal en las principales categorías de los Goya. Además de optar a las ya mencionadas, también opta a mejor guion original, y suma nominaciones interpretativas para Patricia López Arnaiz y Miguel Garcés como protagonistas, Nagore Aranburu y Juan Minujín como intérpretes de reparto, y Blanca Soroa como actriz revelación. A ello se añaden candidaturas en varios apartados técnicos clave, como dirección de producción, montaje, diseño de vestuario, dirección de fotografía y sonido.

Alauda Ruiz de Azúa tras conocer que 'Los domingos' está nominada a 13 premios Goya, este martes, 13 de enero de 2025. (Infobae España)

La historia, protagonizada por Soroa en el papel de una adolescente de 17 años que quiere ser monja de clausura, ha generado un gran debate y reflexión sobre la religión, donde su tía, interpretada por López Arnaiz, encarna la posición más agnóstica del relato. “Ha despertado muchas conversaciones y muchas emociones. Quiero celebrar que la gente no solo haya ido al cine, sino que además haya ido al cine y se haya visto tocada, movida por algo y le haya apetecido luego hablarlo y compartirlo", ha finalizado Ruiz de Azúa.

‘Los domingos’ y ‘Sirat’, las claras favoritas

En la lectura de las candidaturas, que ha contado con Toni Acosta y Arturo Valls como presentadores, Los domingos y Sirat han acaparado buena parte de las menciones, situándose como las grandes favoritas no solo por el número de nominaciones, sino también por el eco que han generado tanto entre el público como en distintos certámenes del último año. El liderazgo de ambas producciones ha quedado patente en las categorías más relevantes, así como en varias áreas técnicas.

A la lista de nominadas a mejor película se suman Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con nueve candidaturas; La cena, de Manuel Gómez Pereira, con ocho; y Sorda, dirigida por Eva Libertad, que ha obtenido siete nominaciones.

Para saber quién ganará todavía habrá que esperar al próximo 28 de febrero, cuya gala tendrá lugar en Barcelona por primera vez desde el año 2000.