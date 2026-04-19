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Una huelga de personal de seguridad en un aeropuerto de Francia deja a 190 pasajeros en tierra: la aerolínea rechaza indemnizarles porque es “ajeno” a la empresa

La empresa rechaza compensarles y les ofrece comprar nuevos billetes, pero con un recargo extra de 45 euros

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Imagen de archivo de un avión de Ryanair. (Europa Press)
Imagen de archivo de un avión de Ryanair. (Europa Press)

Cerca de 190 pasajeros del aeropuerto francés de XCR Airport, en el departamento de Marne, han permanecido en tierra después de que el vuelo con destino a Marrakech que operaba la compañía irlandesa Ryanair fuese cancelado tras horas de espera y confusión. El incidente ha provocado el malestar de los afectados, quienes, según una información del medio francés L’Union, exigen a la aerolínea un reembolso y opciones de reacondicionamiento.

Una de las parejas involucradas, Pauline y Mohamed, comentó a este medio que había pagado 1.200 euros por dos billetes ida y vuelta, una suma que consideran elevada en comparación con el coste habitual de estos trayectos. Dos veces por semana, los martes y los sábados, Ryanair realiza la ruta entre Marrakech y XCR Airport, habitualmente desembarcando pasajeros antes de cargar nuevos viajeros para el trayecto de vuelta.

En la mañana del martes, la aerolínea envió un SMS informando de un retraso de cuarenta y cinco minutos. La mujer detalló que al llegar al aeropuerto se topó con la imposibilidad de facturar el equipaje y aseguró que apenas había personal de seguridad. Solo estaban presentes, aseguró, dos empleados de la empresa Securus, cuando el mínimo requerido es de ocho para garantizar los controles.

A medida que avanzaba la mañana, los pasajeros fueron informados de que la salida se reprogramaría para las dieciséis horas. La situación se complicó cuando el comandante rechazó el embarque. El vuelo no apareció como “cancelado”, sino “operado”, a pesar de que partió sin pasajeros a bordo.

Los afectados recuerdan que el reglamento europeo exige un reembolso

La aerolínea ha ofrecido a los pasajeros adquirir nuevos billetes, exigiendo además un suplemento de cuarenta y cinco euros por persona, una propuesta que ha sido recibida con indignación por las personas perjudicadas, quienes han intentado encontrar alternativas desde otros aeropuertos cercanos como el de Beauvais.

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España

Frente al clima de tensión, la Gendarmería ha acudido al aeropuerto para asegurar el orden, mientras los viajeros han intentado obtener soluciones. En este sentido, los afectados se han organizado a través de un grupo de WhatsApp, donde han compartido información y estrategias legales ante la falta de comunicación por parte de la compañía. Según ha relatado L’Union, la mujer entrevistada remitió una notificación formal a Ryanair recordando que el Reglamento CE 261/2004 exige a las compañías aéreas que ofrezcan reembolso o reacondicionamiento en caso de incidencias como la vivida.

El departamento de Marne señala a una huelga de la compañía de seguridad Securus

Consultado por este medio, el Consejo Departamental de Marne, como propietario y gestor del aeropuerto, atribuyó la responsabilidad logística a Ryanair y el problema de seguridad a la empresa Securus. Y en este sentido, el departamento de Marne precisó que el incidente habría tenido su origen en una huelga de los agentes de seguridad, motivo por el cual instó a los viajeros a dirigir sus reclamaciones de reembolso directamente a Ryanair. En lo que respecta a la aerolínea, fuentes de Ryanair han argumentado que el retraso y la no realización del embarque se han producido como consecuencia de una huelga aeroportuaria ajena a su control.

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