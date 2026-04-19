La tarifa de la luz en España para este lunes 20 de abril

La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

Se dieron a conocer los precios de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la mínima a lo largo de este lunes 20 de abril.

Recuerda que el costo de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día: 20 de abril

Tarifa media : 50.9 euros por megavatio hora

Tarifa más alta : 106.68 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.03 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.9 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 74.72 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.78 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 74.13 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 76.63 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 83.23 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 92.57 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.31 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 34.6 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.15 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.17 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 27.06 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 68.95 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 99.2 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.68 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.29 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.24 euros por megavatio hora.