Muere un hombre de 54 años mientras reparaba un coche en Tarazona de la Mancha (Albacete)

Ambulancia de emergencias del Sescam (UGT Castilla-La Mancha)

Un trabajador de 54 años ha perdido la vida esta mañana al quedar atrapado bajo un vehículo en una empresa de estructuras metálicas en Tarazona de la Mancha (Albacete). Así lo ha anunciado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha: “Trabajador fallecido tras caerle encima un vehículo que estaba reparando”.

El accidente ha ocurrido a las 12:07 horas en una nave situada en la calle Gineta de la localidad. Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero medicalizado, una ambulancia y agentes de la Guardia Civil. Según ha podido saber el cuerpo de emergencias, el hombre se encontraba realizando tareas de reparación cuando el vehículo cayó sobre él, causándole lesiones fatales.

Los servicios sanitarios, pese a la rápida respuesta, únicamente pudieron certificar el fallecimiento en el lugar, como ha podido saber Albacete Abierto. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de este accidente laboral.

*Noticia en ampliación