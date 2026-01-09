España Cultura

“Audaz, imprevisible, adictiva y con un final que deja en shock”: así es la nueva miniserie de Netflix de la que todo el mundo habla

Acaba de aterrizar en la plataforma este thriller que se ha colocado en el número 1 de las ficciones más vistas en nuestro país

Jon Bernthal y Tessa Thompson
Jon Bernthal y Tessa Thompson en 'Él y ella' (Netflix)

Se estrenó el 8 de enero y un día después ya ocupa el primer puesto en lista de las series más vistas de Netflix. Se trata de Él y ella y es un thriller criminal y psicológico que rebosa singularidad y que está protagonizado por Tessa Thompson (nominada este año al Globo de Oro por Hedda) y Jon Bernthal (que forma parte del reparto de la esperada La Odisea).

Basada en la novela homónima de Alice Feeney y adaptada para la televisión por William Oldroyd (fantástico director británico responsable de Lady Macbeth), la producción ha sorprendido incluso a los espectadores más veteranos del género gracias a su original planteamiento narrativo y a una trama que desmantela los tópicos tradicionales de los relatos de misterio.

Así, medios como Variety subrayan cómo, a pesar de la apariencia inicial de ser un thriller clásico repleto de secretos y mentiras, la serie pronto revela su auténtica naturaleza: un relato hipnótico sobre la venganza, la rabia contenida y las múltiples capas del engaño humano.

Tessa Thompson es reportera en
Tessa Thompson es reportera en 'Él y ella' y cubre un caso escabroso de homicidio (Netflix)

El arranque de la miniserie establece rápidamente el tono poco convencional de la historia. En los bosques próximos a Dahlonega, Georgia, una mujer llamada Rachel (interpretada por Jamie Tisdale) aparece muerta sobre el capó de un coche deportivo mientras la lluvia borra las pruebas, lo que marca el inicio de una investigación que pronto dejará pequeño cualquier atisbo de normalidad.

El foco se desplaza a Atlanta, donde Anna (interpretada por Tessa Thompson), una periodista relegada a un segundo plano, regresa a su piso de lujo visiblemente afectada y con la vida vuelta del revés. Tras meses entregada a la autocompasión, Anna decide retomar su carrera y acude a su jefe con la propuesta de cubrir el mediático caso de asesinato como reportera de campo, acompañada de su cámara Richard (Pablo Schreiber), que, además, es el esposo de la presentadora que le arrebató el puesto en la cadena.

La serie también pone el acento en la figura de Jack, el detective local de Dahlonega, encarnado por Jon Bernthal. Su papel en la investigación se complica a medida que aumentan las sospechas sobre Anna, pero también cuando su propia conducta empieza a levantar desconfianza entre sus compañeros, especialmente en su colega Priya (Sunita Mani).

Un rompecabezas de personajes y sospechosos

Las relaciones entre los protagonistas no tardan en revelarse como un entramado mucho más complejo de lo que parecía a simple vista. La conexión entre Jack y Anna va más allá de la profesional, dado que ambos son ex cónyuges, circunstancia que añade una tensión constante al desarrollo de la investigación.

Jon Bernthal y Tessa Thompson
Jon Bernthal y Tessa Thompson en 'Él y ella' (Netflix)

Anna no tarda en envolver en su mundo al cámara Richard, el marido de su antigua rival, a quien utiliza tanto en lo profesional como en su ámbito privado. Este triángulo se entrelaza con la figura de Rachel Hopkins, la víctima del caso, descrita desde su juventud como una “chica cruel” según el propio testimonio de Anna, lo que amplía considerablemente la nómina de posibles sospechosos.

Entre ellos figuran el propio Jack, reacio a entregar una muestra de ADN para ser descartado tras el hallazgo del cadáver, y el marido de Rachel, Clyde (Chris Bauer). La serie presenta, además, un coro de personajes secundarios de peso, como la hermana alcohólica de Jack, Zoe (Marin Ireland), el grupo de amigas de la infancia de Anna y la madre de la protagonista, aquejada de demencia.

Una reinvención constante del thriller televisivo

Más allá de la trama policial, Él y ella profundiza en los resortes emocionales de la pérdida, la necesidad de redención y el papel devastador que puede ejercer la ira. Así, la serie se convierte en un estudio sobre las heridas difíciles de olvidar, la lucha por superar el daño causado y cómo la furia puede convertirse en un motor vital. El relato plantea una reflexión sobre la presión social respecto a superar las experiencias traumáticas y las diferentes formas en que las personas eligen enfrentarse a su propio sufrimiento.

En esta adaptación de la atemporal novela de misterio de la Reina del Crimen, la joven e intrépida aristócrata lady Eileen Bundle» Brent investiga el asesinato de su pretendiente. (Netflix)

En el terreno formal destaca el ritmo ágil de la serie y su capacidad para atrapar al espectador. Los seis episodios consiguen mantener la atención a través de constantes giros argumentales, situaciones rocambolescas y una cuidada ambientación, recursos que refuerzan el atractivo de la miniserie en un escenario de abundante oferta de series limitadas.

El desenlace es tan sorprendente sorprendente que deja en shock al espectador gracias a su capacidad para cuestionar los prejuicios sociales. Una propuesta de carácter adictivo, imprevisible y audaz, con una gran eficacia de los diálogos y que no se detiene ni se regodea en el sufrimiento, sino que lo utiliza como mecanismo de avance.

