Una de las comedias más premiadas de la televisión actual regresa a Disney+ con una nueva temporada: un cruce perfecto entre ‘The Office’ y ‘Merlí’

Quinta Brunson en 'Colegio Abbott' (Disney+)

El estreno de la quinta temporada de Colegio Abbott (Abbott Elementary) ha llegado a Disney+ con el episodio titulado Team Building, en el que la serie ha puesto de manifiesto su capacidad para renovar dinámicas y profundizar en la evolución de sus personajes. Lejos de recurrir a recursos artificiales o cameos llamativos, la serie ha optado por centrar la atención en su sólido elenco, cuya química y carisma continúan siendo uno de sus principales atractivos.

En este primer episodio, el ambiente previo al inicio del curso escolar ha servido para introducir cambios relevantes en la estructura del colegio. Janine Teagues (Quinta Brunson) se enfrenta a una nueva responsabilidad al quedar como única profesora de segundo curso, con 40 alumnos a su cargo, debido a los ajustes de personal.

Mientras tanto, Melissa Schemmenti (Lisa Ann Walter) asume el reto de impartir clase a estudiantes de sexto, y Barbara Howard (Sheryl Lee Ralph), tras una etapa en la que valoró la jubilación, ha retomado su labor docente combinándola con la asignatura de música y adoptando una actitud más optimista. Por su parte, Ava Coleman (Janelle James), la directora, sigue fiel a su estilo irreverente y presume abiertamente de su relación sentimental con O’Shon (Matthew Law), el responsable informático del distrito.

Primera toma de contacto y nuevos conflictos

Una de las novedades centrales del episodio ha sido la llegada al colegio de un nuevo profesor, Dominic Clarke (Luke Tennie), antiguo alumno de Barbara Howard, que inicia su andadura como docente y busca consejos de su antigua maestra. Para Janine, esta situación ha supuesto un golpe a su imagen de referente entre los nuevos, lo que le ha llevado a reflexionar sobre su propio papel en el centro. La trama desemboca en un momento significativo cuando Janine asume que ha dejado de ser la “novata” y está lista para convertirse en guía para las nuevas incorporaciones, siguiendo el ejemplo de su mentora, Barbara. El episodio acierta al plasmar el carácter cíclico de la vida escolar, en la que los roles evolucionan y las relaciones profesionales se transforman con el tiempo.

La sitcom protagonizada por Janelle James, Quinta Brunson y Tyler James Williams en el tráiler de su tercera temporada.

El episodio también ha puesto el acento en los problemas estructurales que afectan al colegio. El derrumbe del techo en la sala de profesores y una fuga de gas en la cocina han obligado a evacuar el edificio durante parte de la jornada de formación. Estas incidencias han servido, además, para justificar la intervención del distrito, que ha enviado a su representante Craig, interpretado por Mikey Day, con el fin de organizar ejercicios de cohesión entre los docentes. La presencia de este supervisor, motivada por las irregularidades económicas ocurridas en la cuarta temporada, implica un mayor control externo y la necesidad de recuperar la confianza de la administración. Estos desafíos anticipan una temporada marcada por la escasez de recursos y la urgencia de reparar los desperfectos del centro, ahora bajo mayor vigilancia.

El desarrollo del episodio ha incluido también subtramas de corte humorístico. La insólita dupla formada por Jacob Hill (Chris Perfetti) y Morton (Jerry Minor) se ha dedicado a advertir a Melissa sobre la dureza emocional de sus futuros alumnos de secundaria, contribuyendo así al tono divertido de la entrega. Paralelamente, Gregory Eddie (Tyler James Williams) ha aprovechado los obligatorios ejercicios de ‘team building’ para enseñar a Mr. Johnson (William Stanford Davis), el conserje, a montar en bicicleta, a pesar de las extravagantes historias pasadas de este personaje, lo que ha generado una de las secuencias cómicas más celebradas del capítulo. Así, Team Building ha colocado nuevamente a Mr. Johnson en primer plano, tras una pasada temporada en la que su presencia resultó más discreta.

Nuevas tramas y consolidación del equipo

El episodio de estreno ha destacado por su tono más cotidiano y relajado respecto a anteriores inicios de temporada. Lejos de resolver grandes arcos argumentales, el guion ha preferido poner las bases para los hilos que se desarrollarán a lo largo del curso, como la incertidumbre sobre la financiación necesaria para acometer reparaciones o la nueva etapa de Janine como mentora. Otro aspecto señalado ha sido el tratamiento sobrio de la relación entre Janine y Gregory, que ha sido integrado de forma natural, sin recurrir a giros dramáticos o fórmulas habituales en las comedias románticas televisivas.

Quinta Brunson en la serie 'Colegio Abbott', que llega a su quinta temporada (Disney+)

A nivel de estructura interna, los críticos han coincidido en que la serie conserva su habilidad para equilibrar el humor con problemáticas actuales del sistema educativo, poniendo en valor la capacidad de Quinta Brunson (creadora y protagonista) y de su equipo de guion para alternar secuencias cómicas efectivas con la exposición de dificultades reales, como la falta de recursos o el desgaste de las instalaciones. Aunque se han detectado algunas señales de desgaste en tramas secundarias, los episodios siguen generando un ambiente cálido y optimista en torno al cuerpo docente del colegio.

La aparición de Dominic como nuevo personaje recurrente se integra de forma natural en el grupo y se espera que su relación con Janine como tutora abra nuevas líneas argumentales. En paralelo, se anuncia que futuros episodios incidirán en cuestiones como la posible reaparición de la madre de Janine o las consecuencias no resueltas de los problemas de mantenimiento del edificio.

Así, la serie se encarga de proponer cambios sin perder su identidad, alternando situaciones novedosas con el humor característico y la profundidad de los temas tratados. Por el momento, Colegio Abbott mantiene su estatus como una de las comedias de referencia en la televisión estadounidense.