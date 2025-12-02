España Cultura

Ni ‘Frankenstein’ ni ‘Hamnet’: esta es la película sorpresa que han arrasado en los primeros premios de la temporada en Estados Unidos

Los Gotham son los encargados de abrir la temporada de galardones y, en esta edición, estaba nominado Oliver Laxe con ‘Sirat’

Una escena de la película
Una escena de la película más premiada en los Gotham

La ceremonia de los Premios Gotham 2025, celebrada en Nueva York, ha marcado el inicio de la temporada de galardones cinematográficos en Estados Unidos, situando en el centro de la atención tanto a figuras consagradas como a nuevas voces del cine independiente. En esta edición había 10 películas nominadas en la principal categoría y entre ellas se encontraban Bugonia, de Yorgos Lanthimos o Hamnet, basada en la novela de Maggie O’Farrell sobre la muerte del hijo de William Shakespeare.

Ninguna de ellas se hizo con el premio, que fue a parar a Una batalla tras otra, la última película de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio y que se ha convertido en el trabajo más visto y reconocido de su director probablemente desde Magnolia (1999).

Todavía queda mucho para los Premios Oscar, pero empiezan a perfilarse los favoritos y, si hubo un verdadero ganador en esta entrega de galardones, ese fue Jafar Panahi, que recibió tres estatuillas por Un simple accidente, que empezó su recorrido con la Palma de Oro del Festival de Cannes y que comienza a ser una de las grandes favoritas del año.

Un director que lucha por su libertad

El reconocimiento a Jafar Panahi ha llegado en un momento especialmente significativo, ya que el director afronta una condena en Irán de un año de prisión y dos años de libertad condicional. Por eso, la gala de los Gotham se convirtió en un homenaje a su trayectoria y a su resistencia creativa. Jafar Panahi subió al escenario en tres ocasiones para recoger los premios a Mejor Película internacional, Mejor Guion original y Mejor Director. Todo un síntoma de que, prácticamente seguro, estará nominado en estas tres categorías en los próximos premios de la Academia de Hollywood.

Jafar Panahi con su Palma
Jafar Panahi con su Palma de Oro por 'Un simple accidente' (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, File)

Durante uno de sus discursos, el cineasta declaró: “Este premio pertenece a todos los que trabajaron conmigo en esta película. Quiero dedicárselo a los cineastas independientes de todo el mundo... Espero que esta dedicatoria se considere un pequeño homenaje a todos los cineastas que, privados del derecho a ver y ser vistos, siguen creando y existiendo”.

Sin suerte para Oliver Laxe

La única representación española en la gala era la nominación de Oliver Laxe en la categoría de Mejor Director por Sirat. Sin embargo, la candidatura no se ha traducido en galardón, (la película no figuraba entre las nominadas a Mejor Película internacional donde sí estaban presentes las películas de Park Chan-wook o de Richard Linklater) y Laxe no ha conseguido finalmente la estatuilla.

Tráiler de 'Sirat', la película de Oliver Laxe

La gala también ha servido para rendir homenaje a diversas personalidades del cine. Entre los homenajeados han figurado Luca Guadagnino y Julia Roberts por Caza de brujas, Noah Baumbach por Jay Kelly, el reparto de Los pecadores, Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi por Frankenstein, Tessa Thompson por Hedda, Kate Hudson y Hugh Jackman por Song Sung Blue, así como Jeremy Allen White y Scott Cooper por Springsteen: Deliver me from Nowhere. En el caso de Guillermo del Toro, el tributo ha estado marcado por un mensaje contundente en defensa de la creatividad humana frente a la inteligencia artificial.

