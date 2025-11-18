España

La doble discriminación que sufren las mujeres en el Sistema Nacional de Salud: “Se convierten en el blanco perfecto”

Las mujeres mayores podrían tener un menor cumplimiento de tratamientos y mayor incidencia de enfermedades crónicas por estas cuestiones

Guardar
La doble discriminación que sufren
La doble discriminación que sufren las mujeres en el Sistema Nacional de Salud (Pexels)

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha acertado sobre la existencia de una doble barrera que enfrenta a las pacientes mayores dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) durante un congreso en Madrid. La entidad de salud ha subrayado concretamente el edadismo y los prejuicios de géneros presentes en el sistema. El primero de estos conceptos se basa en una discriminación que se manifiesta a través de los estereotipos y acciones hacia las personas por su edad.

El hecho de que el sistema se alimente de este prejuicio puede ocasionar diversas consecuencias en los pacientes. “Se vincula con una dieta menos saludable, menor cumplimiento de tratamientos, consumo de alcohol y tabaco, depresión, deterioro cognitivo y funcional, mayor incidencia de enfermedades crónicas y más hospitalizaciones”, señala la organización. Esto incide, así, en la salud mental de las mujeres que sufren este estigma en una consulta médica, creando una menor adherencia a los tratamientos y un aislamiento social más marcado.

Este factor se junta con una realidad que se está comenzando a plantear dentro del sistema: la baja representación de mujeres mayores en estudios clínicos. Algo que no permite una adaptación de actividades comunitarias a sus necesidades similar a la de los hombres. “Ya es normal a su edad” es una de las expresiones que, según la organización, se utiliza con frecuencia y a menudo va acompañada de actitudes donde el personal sanitario se dirige preferentemente al acompañante, relegando a la paciente.

La doble discriminación que sufren
La doble discriminación que sufren las mujeres en el Sistema Nacional de Salud (Pexels)

“Cada palabra es un acto clínico”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aporta cifras que refuerzan la gravedad del problema: internalizar estereotipos negativos sobre la edad acorta la supervivencia hasta en 7,5 años. Además, a nivel sanitario, la falta de tiempo para la atención individualizada, la exclusión por edad de algunos tratamientos o revisiones, y la ausencia de recursos adaptados incrementan la vulnerabilidad. Samar Hassan Querol, vocal de residentes de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC), apunta: “Las agendas impiden dedicar el tiempo suficiente para asegurar entendimiento y avanzar en el paradigma de decisiones compartidas; hay criterios que excluyen por edad cronológica, materiales no adaptados o la realidad de canales digitales sin alternativas”.

De este modo, el cruce entre ambos tipos de discriminación define una problemática estructural. Mercedes Hernández Gómez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, recuerda en declaraciones recogidas por Info Salus: “La edad y el género son determinantes transversales que influyen en todos los demás”. Y es que, “a partir de cierta edad, ser mujer suma puntos para tener más enfermedades, más pobreza, más soledad y menos reconocimiento social”, argumenta.

Por su parte, desde el grupo de trabajo de Inequidades en Salud de la semFYC, Paula Rubio García propone mirar la realidad desde la interseccionalidad: “Los ejes de desigualdad se entrecruzan generando diferencias injustas. En el caso del edadismo, afecta especialmente a la mujer, situándola en el lado de la opresión estructural”. Por este motivo, los profesionales médicos deben liderar el cambio cultural y asistencial a las mujeres mayores.

Entre las principales demandas de este grupo social se encuentra la necesidad de una formación específica, la comunicación más empática y la adaptación organizativa. “Cada palabra es un acto clínico. Nombrar a la persona, preguntarle primero a ella, medir lo que importa -la comprensión y las decisiones compartidas- es la base de una consulta libre de prejuicios”, explica Hassan.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

La repercusión del edadismo en la salud mental

Tras hallar esta discriminación es inevitable pensar en las consecuencias que puede tener para las mujeres. La Confederación Salud Mental España, apoyada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha lanzado una campaña bajo el lema ‘#Salud MentalFeminista’ que busca visibiliza su impacto negativo en la salud mental de las pacientes. Y es que, como afirman, estos estereotipos “dañan su salud mental”.

“A lo largo de sus vidas, las mujeres reciben infinidad de mandatos de género y se convierten en el blanco perfecto de estereotipos y prejuicios sobre su aspecto físico, capacidad laboral, maternidad, sexualidad, autonomía personal y económica, salud, inteligencia o el rol de cuidados que se espera que desempeñen, entre otros”, afirma la entidad. Esto hace también que el envejecimiento femenino muchas veces resulte menos aceptado socialmente: “Las canas lucen interesantes en ellos, pero han de ocultarse en ellas; los hombres maduran y las mujeres se deterioran”, señala.

Todo ello se suma a las disparidades en el acceso de las mujeres mayores a la atención preventiva y el tratamiento que ha detectado la OMS. Un hecho que se agrava para quienes presentan problemas de salud mental y para mujeres con discapacidad, migrantes o racializadas. Algunas declaran no ser creídas en las consultas o no recibir pruebas médicas necesarias para dolencias ajenas a su situación psicosocial, “constituyendo todo ello vulneraciones de sus derechos”.

Temas Relacionados

EdadismoEstereotipos De GenerodepresiónMujeresEdadTercera EdadSalud FemeninaMujeres y SaludSalud de la MujerEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los Cuatro Fantásticos encabezan la lista de las películas más vistas Disney+ España

La plataforma de streaming de la empresa del ratón cuenta con una variada oferta para todos los gustos

Los Cuatro Fantásticos encabezan la

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex

Acciona aparta de sus funciones a los dos empleados investigados y niega el pago de comisiones irregulares en el ‘caso Koldo’

La constructora defiende la legalidad de sus operaciones, aparta a los investigados de sus funciones y reafirma su compromiso con la ética empresarial

Acciona aparta de sus funciones

Santoral: cuál es el santo de este 19 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuál es el santo

Efemérides del 19 de noviembre: cuáles son las celebraciones más importantes del miércoles

Hazañas, tragedias, cumpleaños y fallecimientos son los sucesos más relevantes que pasaron en esta fecha

Efemérides del 19 de noviembre:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fuencarral 94, el ‘piso franco’

Fuencarral 94, el ‘piso franco’ que la trama alquiló en el centro de Madrid para que Santos Cerdán negociara amaños de contratos con Acciona

Pedro Sánchez reacciona al último informe de la UCO sobre Santos Cerdán: “Es tiempo de Justicia”

La UCO afirma que Santos Cerdán intentó influir en Marruecos y Gabón para adjudicar obras a Acciona a cambio de mordidas

España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

Santos Cerdán negoció con el PNV tres puestos para apoyar la moción de censura de 2018 y con Acciona otros enchufes en Transportes

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Acciona aparta de sus funciones a los dos empleados investigados y niega el pago de comisiones irregulares en el ‘caso Koldo’

El Gobierno licitará la gestión de las 40.000 viviendas que pertenecían a Sareb con un contrato de 55,3 millones de euros

Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad 2025: fechas de pago de cada entidad bancaria

El Gobierno blinda al inquilino: pacta con los socios prohibir el cobro del IBI y poner techo a los alquileres de temporada y habitaciones

DEPORTES

España - Turquía, en directo:

España - Turquía, en directo: el partido de clasificación para el Mundial 2026 en vivo

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”

A qué hora y dónde ver el partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026

El periodista Carlos de Andrés (TVE) anuncia su retirada: “Un par de temporadas y lo dejo. Yo nunca he tenido veranos”