Sorpresa en el MCU: Jon Bernthal se une al cast de ‘Spider-man 4’ con Tom Holland y Zendaya

Jon Bernthal, a la izquierda, y Tom Holland y Zendaya a la derecha.

Hace ya casi cuatro años que supimos por última vez de las aventuras de Peter Parker en Nueva York. Era diciembre de 2021 y aun en plena pandemia, no impidió que en las salas de cine se viviera toda una experiencia cinematográfica. Spider-Man: No Way Home fue el fin de la primera trilogía de Tom Holland como su protagonista, pero los indicios apuntaban que no sería su final. Y no lo es, pero no fue hasta el pasado septiembre, tres años después, cuando por fin se supo algo más de detalle de lo que será la nueva etapa de Spider-Man. La cuarta cinta no estará dirigida por Jon Watts, como si lo hizo en las tres películas previas, sino por Destin Daniel Cretton, conocido por haber dirigido Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Además de su protagonista, Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon retomarán sus respectivos papeles como MJ y su mejor amigo Ned.

Pero eso no es todo. Esta madrugada se ha conocido que el universo cinematográfico de Marvel (MCU) sigue ampliando su -nunca mejor dicho- red. Según ha adelantado en exclusiva el medio The Hollywood Reporter, el actor Jon Bernthal, conocido por interpretar al implacable justiciero The Punisher, se unirá al reparto de la próxima entrega de Spider-Man. A esta lista se añade también Sadie Sink, reconocida por su papel en Stranger Things, y cuya participación en el filme fue confirmada por Deadline el pasado mes de marzo. En su caso, todavía no tiene un papel confirmado, pero las teorías apuntan que será introducida en la cinta como Jean Grey, personaje de la saga X-Men.

La primera vez que se vio a Bernthal en la piel del justiciero Frank Castle, alias Punisher, fue en la segunda temporada de Daredevil en 2016. Un mes más tarde, Netflix ordenó un spin-off centrada en el personaje de Bernthal, The Punisher.

Spider-Man: Un nuevo universo

La incorporación del actor llega además en un momento de relanzamiento del personaje dentro del MCU. Está prevista su reaparición en la segunda temporada de Daredevil: Born Again, así como en una película independiente centrada en su personaje para Disney+, en la que el propio actor participa como coguionista. De hecho, según la información publicada por The Hollywood Reporter, Bernthal ha dejado claro que una de sus condiciones para volver a encarnar al personaje en Daredevil es conservar el tono violento, tanto que la calificación de la serie es para mayores de 18 años.

El rodaje empieza este verano

El fichaje también tiene un valor simbólico, ya que Bernthal y Holland comparten una historia común dentro del universo Marvel. Ambos coincidieron en el rodaje de la película Pilgrimage en 2017, justo cuando preparaban sus audiciones para sus respectivos papeles de la franquicia. Ambos han comentado en diferentes entrevistas cómo se ayudaron mutuamente con los diferentes castings.

La película, cuyo título provisional es Spider-Man: Brand New Day, comenzará su rodaje este verano en Inglaterra con un año vista, aunque por ahora Marvel y Sony mantienen en secreto gran parte del argumento. Su estreno está previsto para el 31 de julio de 2026.