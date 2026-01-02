Las pensiones de los nuevos jubilados se calcularán a partir de este año sin contar los dos peores meses de cotización

Dos jubilados hacen ejercicio en un parque en Barcelona (David Zorrakino / Europa Press)

Las personas que se jubilen en España podrán elegir desde el 1 de enero entre dos fórmulas para calcular la cuantía de sus pensiones contributivas, según recoge la reforma de las pensiones aprobada en marzo de 2023. Estas medidas tienen como objetivo adaptar el sistema público de pensiones a las trayectorias laborales cambiantes y mejorar la cobertura de las carreras más irregulares.

El nuevo esquema permite a los nuevos jubilados optar por el cálculo tradicional basado en los últimos 25 años cotizados o por un método alternativo que considera 29 años de cotización, descartando los dos peores años. La aplicación de esta segunda fórmula será progresiva hasta 2037. .

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Seguridad Social aplicará de oficio la opción que resulte más favorable para cada trabajador mientras ambas alternativas coexistan. Esto será así hasta 2040, cuando los nuevos jubilados seguirán pudiendo elegir entre el método tradicional y el progresivo.

Entre 2041 y 2043, el periodo de referencia del sistema actual aumentará gradualmente de 25 a 26,5 años, antes de que el método de 29 años menos los dos peores meses se convierta en el estándar único a partir de 2044.

Durante esta transición, la reforma establece que en 2026 los trabajadores podrán excluir del cálculo los dos meses con menor cotización dentro de los 304 meses inmediatamente anteriores a la jubilación. A partir de 2044, la pensión se calculará sobre 27 años efectivos de cotización (29 años menos los dos peores).

Requisitos para jubilarse con el 100% de la pensión

Otra de las principales novedades implica la edad para acceder al 100% de la pensión contributiva. Desde este año, la edad legal se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses cotizados. Aquellos que superen ese umbral de cotización podrán jubilarse con el 100% a los 65 años. Este umbral se ha incrementado respecto a 2025, cuando la edad exigida era de 66 años y 8 meses para quienes no alcanzaban los 38 años y 3 meses de cotización.

El requisito de cotización mínima para acceder a la pensión contributiva se mantiene en 15 años, de los que al menos dos deben estar comprendidos en los 15 años previos a la jubilación. Esta condición no ha experimentado cambios con la reforma.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Inclusión, el objetivo de esta reforma es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y adaptar el cálculo a las nuevas realidades laborales. “La posibilidad de elegir la fórmula más ventajosa y descartar los peores periodos mejora la equidad y protege a quienes han tenido carreras de cotización más inestables”, explicaron desde el departamento dirigido por Elma Saiz.

Durante el periodo transitorio, la coexistencia de ambos sistemas pretende facilitar una adaptación gradual tanto para los futuros pensionistas como para la Seguridad Social.

Jubilación anticipada

La reforma de las pensiones también afecta a quienes desean jubilarse anticipadamente. La edad mínima varía en función de los años cotizados y el tipo de jubilación anticipada solicitada.

Con estos cambios, el sistema español de pensiones introduce uno de los periodos de referencia más largos de Europa para el cálculo de la prestación. El ministerio defiende que esta extensión permite un cálculo más representativo de la carrera laboral, al tiempo que reduce el impacto negativo de periodos de desempleo prolongado o cotizaciones más bajas en los últimos años de vida laboral.

Las modificaciones aprobadas en 2023 forman parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales para adaptar el sistema a las previsiones demográficas y económicas de las próximas décadas. La reforma establece un calendario claro y progresivo, con el objetivo de aportar certidumbre a quienes planean su retiro en los próximos años.