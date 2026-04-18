Dani Fernández se cae durante su concierto en València y regresa al escenario con un cabestrillo y una brecha en la cabeza: “No quería pensar que os he dejado con el show a medias”

El cantante Dani Fernández ha continuado el conicerto previsto en el Roig Arena tras 25 minutos atendido por el servicio médico. / Imagen de archivo

La actuación de Dani Fernández en el Roig Arena de València ha estado marcada por un incidente que ha obligado a interrumpir el concierto durante 25 minutos. El cantante, que se encontraba presentando su gira La Insurrección Tour, ha sufrido una caída durante la interpretación de la canción Plan fatal, viéndose forzado a retirarse temporalmente del escenario antes de retomar la actuación con diversas lesiones, según han recogido medios locales. “No quería irme a mi casa y pensar que os he dejado con el show a medias”, ha afirmado a su regreso.

La caída de Dani Fernández en el escenario del Roig Arena, ocurrida sobre las 21:45 horas, ha provocado la suspensión del concierto durante más de 25 minutos. Cuando el exmiembro de Auryn ha regresado ante el público, presentaba el brazo en cabestrillo por una luxación de hombro y una brecha en la cabeza, además de portar una vía venosa en el brazo con un vendaje visible. El cantante ha manifestado su intención de completar el espectáculo pese a las heridas sufridas.

El accidente ha ocurrido mientras ejecutaba la citada canción, cuando Dani Fernández se ha aproximado al borde del escenario y ha caído al vacío. Un miembro de su equipo ha intervenido de inmediato y, acto seguido, el propio artista ha comunicado a los asistentes que la velada continuaría, aunque la organización se ha visto obligada a pausar el evento mientras los equipos sanitarios atendían las heridas del músico.

Qué se sabe del accidente de Dani Fernández en València y cuántos minutos quedó suspendido el concierto

Según relatan Levante y El Periódico, el impacto ha sido de tal magnitud que durante veinticinco minutos, Fernández ha recibido atención médica en el propio recinto. A su retorno sobre el escenario, el cantante ha reaparecido sin camiseta y con las lesiones visibles. Ha dirigido unas palabras al público en las que ha rechazado la idea de interrumpir el concierto de forma definitiva: “No quería irme a mi casa y pensar que os he dejado con el show a medias, así que vamos a seguir, ¿vale? Vamos a hacer que sea una fiesta”, palabras que recoge Las Provincias. Según señala el otro diairo, Levante, Fernández ha explicado su estado emocional y físico al público, llegando incluso a emocionarse al reconocer: “No estoy actuando como quisiera”.

La intervención del equipo médico ha sido inmediata, ya que las lesiones sufridas incluían una luxación de hombro y una herida sangrante en la cabeza. Además, se ha podido observar al artista con una vía en el brazo protegida por un vendaje tras su reaparición. La organización del evento ha tranquilizado al público con un mensaje proyectado en el escenario durante la pausa obligada.

El cantante y compositor Dani Fernández revela en la alfombra roja de los Premios Goya cómo canaliza sus emociones y experiencias personales en su música. Para él, componer es una necesidad de contar historias y empatizar con el público a través de los problemas y sentimientos comunes a todos.

Concluida la pausa, el concierto ha continuado hasta su finalización en torno a las 23:00 horas. La respuesta de los asistentes ha sido de apoyo y ovación, destacando la disposición de Dani Fernández para proseguir el evento pese a la adversidad física. En la primera parte del mes anterior, este mismo artista había conseguido llenar el recinto valenciano, superando la barrera de los 13.000 espectadores y consolidando su puesto entre los referentes del pop rock nacional.