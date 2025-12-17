Primer vistazo a ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar, que ya tiene póster y fecha de estreno

Pedro Sánchez y Begoña Gómez arropan a Pedro Almodóvar en su día grande en San Sebastián.

La Navidad está a la vuelta de la esquina, aunque para la Amarga Navidad de Pedro Almodóvar parece que habrá que esperar algo más. La nueva película del director manchego ya tiene su primer póster y su fecha de estreno confirmada, dejando claro que llegará el próximo 2026 y que será una de las grandes películas del inicio del nuevo curso. Tras una aventura internacional como fue La habitación de al lado con Julianne Moore y Tilda Swinton, el cineasta regresa con un filme mucho más español aunque con cierto acento argentino.

“El 20 de marzo, vuelve Pedro Almodóvar. Y no lo hace solo…Primer cartel de #AmargaNavidad. Y MAÑANA llega el primer adelanto de esta esperada película, que llegará a Movistar Plus+ en exclusiva tras su paso por salas de cine“, anunciaba la propia plataforma a través de sus redes sociales, confirmando la fecha de estreno de la que es sin duda una de las películas más esperadas de cara al año que viene, al menos en lo que a cine español se refiere. Y no es para menos, ya que Almodóvar siempre es sinónimo de drama, grandes historias y mejores interpretaciones. Porque en esta película se ha vuelto a rodear de un espectacular reparto lleno de grandes rostros de nuestro cine.

Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Quim Gutiérrez, Patrick Criado, Aitana Sánchez-Gijón o Milena Smit son algunas de las personas que encabezan la película, con la inclusión del argentino Leonardo Sbaraglia en uno de los roles principales y el regreso de una actriz recurrente en su cine como Rossy de Palma. Pocos títulos de Almodóvar han contado con un reparto tan coral como este, aunque no todos ellos contarán con el mismo protagonismo, que recae principalmente en la figura de Lennie.

Póster de 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar

Vuelve a casa por Navidad

La sinopsis del filme es la siguiente: Elsa (Bárbara Lennie) es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad. La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad.

Habrá que esperar hasta marzo para poder ver en acción a todo su reparto y volver a a sufrir los dramas y romances a los que nos somete el autor, pero de momento ya tenemos un primer vistazo a esta nueva película, cuyo avance en forma de tráiler saldrá esta misma semana. Tras su estreno, la película pasará por Movistar+, como ya sucediera con su última película.