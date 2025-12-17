España Cultura

Primer vistazo a ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar, que ya tiene póster y fecha de estreno

La película está protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, y cuenta la historia de una mujer afrontando el duelo tras la muerte de su madre

Guardar
Pedro Sánchez y Begoña Gómez arropan a Pedro Almodóvar en su día grande en San Sebastián.

La Navidad está a la vuelta de la esquina, aunque para la Amarga Navidad de Pedro Almodóvar parece que habrá que esperar algo más. La nueva película del director manchego ya tiene su primer póster y su fecha de estreno confirmada, dejando claro que llegará el próximo 2026 y que será una de las grandes películas del inicio del nuevo curso. Tras una aventura internacional como fue La habitación de al lado con Julianne Moore y Tilda Swinton, el cineasta regresa con un filme mucho más español aunque con cierto acento argentino.

“El 20 de marzo, vuelve Pedro Almodóvar. Y no lo hace solo…Primer cartel de #AmargaNavidad. Y MAÑANA llega el primer adelanto de esta esperada película, que llegará a Movistar Plus+ en exclusiva tras su paso por salas de cine“, anunciaba la propia plataforma a través de sus redes sociales, confirmando la fecha de estreno de la que es sin duda una de las películas más esperadas de cara al año que viene, al menos en lo que a cine español se refiere. Y no es para menos, ya que Almodóvar siempre es sinónimo de drama, grandes historias y mejores interpretaciones. Porque en esta película se ha vuelto a rodear de un espectacular reparto lleno de grandes rostros de nuestro cine.

Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Quim Gutiérrez, Patrick Criado, Aitana Sánchez-Gijón o Milena Smit son algunas de las personas que encabezan la película, con la inclusión del argentino Leonardo Sbaraglia en uno de los roles principales y el regreso de una actriz recurrente en su cine como Rossy de Palma. Pocos títulos de Almodóvar han contado con un reparto tan coral como este, aunque no todos ellos contarán con el mismo protagonismo, que recae principalmente en la figura de Lennie.

Póster de 'Amarga Navidad' de
Póster de 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar

Vuelve a casa por Navidad

La sinopsis del filme es la siguiente: Elsa (Bárbara Lennie) es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad. La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad.

Habrá que esperar hasta marzo para poder ver en acción a todo su reparto y volver a a sufrir los dramas y romances a los que nos somete el autor, pero de momento ya tenemos un primer vistazo a esta nueva película, cuyo avance en forma de tráiler saldrá esta misma semana. Tras su estreno, la película pasará por Movistar+, como ya sucediera con su última película.

Temas Relacionados

Pedro AlmodóvarNavidadCine EspañolCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La película española más vista en Netflix y que pasó desapercibida en cines hace 6 años: un thriller protagonizado por Maribel Verdú

Se trata de un policiaco dirigido por Gerardo Herrero al estilo de ‘Seven’, en el que un asesino reproduce los grabados de Goya en sus crímenes

La película española más vista

La mejor novela de 2025 para los lectores de la plataforma Goodreads que todavía no se ha editado en España: una preciosa oda a la amistad

El Choice Award ha ido a parar a un libro de un autor noruego muy conocido en nuestro país

La mejor novela de 2025

Los 10 mejores libros en español para regalar esta Navidad: de Javier Cercas a Cristina Fernández Cubas

Repasamos algunos de los títulos ideales para recuperar durante estas fiestas y sorprender a nuestros seres queridos con un toque de distinción

Los 10 mejores libros en

Un exagente de la CIA recomienda las mejores películas y series sobre espías: “La mayoría no tienen nada que ver con la realidad, pero hay un par de excepciones”

John Kiriakou fue uno de los primeros en revelar el sistema de torturas, y ahora hace lo propio con las obras de ficción que los retratan

Un exagente de la CIA

James Cameron revela por qué escogió a Oona Chaplin antes que tres estrellas de Hollywood para la villana de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’: “Fue instinto”

La actriz de origen español y nieta del mítico Charlie Chaplin interpreta a la líder del pueblo de la ceniza en esta nueva entrega

James Cameron revela por qué
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno acuerda implantar la

El Gobierno acuerda implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración Pública a partir de febrero

España apoya la lucha contra el narcotráfico, pero insiste en la legalidad internacional ante la escalada de la “guerra contra el narcoterrorismo” de los Estados Unidos

Feijóo dice que los andaluces “no saben contar”, él tampoco: Canarias es la región con más costa, por delante de Galicia y Andalucía

El subdirector general de Emergencias afirma que el día de la DANA hubo debates largos y retrasos en las decisiones: “Nunca antes se había parado un Cecopi para reflexionar”

Sánchez se compromete con Pérez Llorca a reunir al Gobierno y a la Generalitat para tratar la reconstrucción tras la DANA: “Tendría que haberse hecho desde el principio”

ECONOMÍA

El Gobierno acuerda implantar la

El Gobierno acuerda implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración Pública a partir de febrero

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

España, a la cola de Europa en vacantes de empleo: solo en tres países hay menos puestos de trabajo

El precio de la luz en España para este jueves

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Carlos Alcaraz anuncia que Ferrero

Carlos Alcaraz anuncia que Ferrero deja de ser su entrenador: “Si nuestros caminos deportivos tenían que separarse debía ser desde la cima”

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla