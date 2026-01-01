Los mejores libros internacionales de 2026: las ocho grandes novelas del año, de Paul Murray a Miranda July pasando por Elizabeth Strout

De 'La picadura de la abeja' hasta 'Cuéntamelo todo' de Elizabeth Strout. Las ocho delicatessen internacionales del año

No sabemos hasta qué punto estos libros conformarán un canon en torno a la literatura contemporánea. ¿Qué frontera separa a Juan del Val, ganador del Premio Planeta del autor triunfador del Premio Pulitzer de 2025?

No es cuestión de ‘reduccionismo’ pero, en ocasiones, buena parte de la cosecha internacional literaria (al igual que puede ocurrir con la cinematográfica), se circunscribe a los galardones, los éxitos y los fracasos.

Desde Infobae recopilamos algunas de las novelas (no escritas en español) más importantes del año, diez títulos absolutamente imprescindibles para entender esta temporada literaria.

‘La picadura de la abeja’, de Paul Murray

En la línea de grandes obras como Las correcciones, de Jonathan Franzen, se sitúa esta gran novela escrita por Paul Murray finalista del Premio Booker.

En ella nos introducimos en la historia de la familia Barnes, a través de cada uno de sus miembros, que se enfrentan a diferentes modos de infelicidad y distanciamiento de forma respectiva y absoluta incomunicación los unos con los otros.

Dickie, el padre, gestiona un negocio familiar en decadencia y sufre conflictos con Imelda, la madre, por la situación económica y sus orígenes humildes. Mientras tanto, Cass, la hija adolescente, busca independencia y evasión, y PJ, el hijo menor, se refugia en los videojuegos y planea huir del hogar.

La narración está estructurada desde la perspectiva de los hijos antes de centrarse en los padres, lo que permite explorar la crisis familiar desde distintas miradas generacionales. El escritor experimenta con cada uno de los capítulos contados a través de un estilo diferente dependiendo de las diferentes voces.

Una novela casi perfecta que bascula entre la profunda tristeza y el humor, y una lectura absorbente que además de hacer un uso virtuoso del punto de vista, despliega toda una serie de temas como la crisis financiera, la amenaza tecnológica, el cambio climático que nos conducen prácticamente hacia una narración apocalíptica, al menos alrededor del concepto de familia en nuestro tiempo.

‘El lago de la creación’, de Rachel Kushner

La novela El lago de la creación, de Rachel Kushner, finalista del Premio Booker, propone una mezcla entre el thriller de espionaje y la novela de ideas, situando su acción en la Francia rural, donde el enfrentamiento entre activismo ecológico y capitalismo estructura la trama.

La protagonista, Sadie Smith, es una agente infiltrada por una organización de origen incierto en un grupo anarquista llamado “Le Moulin”, cuyo propósito es defender ideales anticapitalistas y comunitarios. La autora alterna con precisión entre los pensamientos de Sadie y la acción, empleando capítulos breves para dar ritmo al relato.

El conflicto principal gira en torno a la disputa por el agua y la confrontación de posturas: Sadie encarna una visión escéptica y pragmática, mientras que los líderes del colectivo, Bruno y Pascal, defienden un idealismo radical y rechazan la propiedad privada.

Una novela que desafía los convencionalismos, que se adentra en el género de espías, pero también en el thriller metafísico y casi existencial, constituyendo una reflexión sociológica acerca de nuestro tiempo desde la ironía, pero sin perder el foco en los conflictos de una era marcada por la ‘conspiranoia’.

‘La pregunta 7′, de Richard Flanagan

La novela del escritor tasmano Richard Flanagan teje un relato que comienza con una experiencia próxima a la muerte en su juventud y recorre una cadena de eventos que lo conectan con el genocidio de los tasmanos originarios y las complejas relaciones familiares.

La historia se apoya en una serie de coincidencias marcadas por la ironía, como el impacto del lanzamiento de Big Boy en Hiroshima, que tuvo la consecuencia de salvar la vida del padre del autor, quien era prisionero en un campo de concentración, permitiendo así que años más tarde pudiera nacer Flanagan.

El libro combina hechos históricos y reflexiones personales, entrelazando el primer beso entre H.G. Wells y Rebecca West con la participación del científico húngaro Leó Szilárd en el proyecto Manhattan, para articular una narrativa que fusiona memoria, historia y destino.

Por su capacidad de transformar al lector y la profundidad de sus planteamientos, la obra ha sido definida como “una joya” y “un libro transformador y sabio que nadie debería dejar de leer”.

‘Cuéntamelo todo’, de Elizabeth Strout

La autora Elizabeth Strout vuelve a unir a sus clásicas protagonistas, Olive Kitteridge y Lucy Barton, en una novela ambientada en un pequeño pueblo de Maine donde la investigación de un asesinato sirve de telón de fondo.

El relato explora vidas marcadas por la adversidad, mostrando a personajes afectados por heridas profundas y cotidianeidad aparente. Con esta obra, Strout consolida su capacidad para transformar lo común en narrativa excepcional, utilizando el crimen como pretexto para profundizar en la psicología de sus protagonistas. Una novela absolutamente deliciosa de leer por su elegancia expresiva.

‘El jardinero y la muerte’, de Gueorgui Gospodínov

“Mi padre era jardinero. Ahora es jardín”. Así comienza esta magnífica reflexión en torno al fin de la existencia a cargo del autor de la magnifica Las tempestálidas en la que se aborda la relación entre un padre y un hijo a partir de la enfermedad y la muerte.

El relato, de carácter autobiográfico, presenta una reflexión sobre el duelo, la memoria y el modo en que las personas enfrentan la desaparición de quienes les dieron identidad. Gospodínov narra los últimos meses junto a su padre, describiendo el proceso de la enfermedad y la muerte sin recursos melodramáticos, destacando el lazo que persiste pese al deterioro físico.

Un libro repleto de sensibilidad en la que se examina el impacto en torno a la pérdida y los recuerdos desde la mirada de un autor mastodóntico.

‘A cuatro patas’, de Miranda July

Miranda July, la más moderna de la Generación X no ha parado de experimentar en todos los formatos posibles, desde la ‘performance’ al ámbito cinematográfico con películas como Tú, yo y todos los demás o El futuro.

Además, desde principios de los dos mil se convirtió en autora literaria y, después de muchos relatos icónicos y de obras magnificas como Te elige, se consagró gracias a este libro de lo más controvertido en la que la autora se libera de cualquier tipo de tabú para componer una historia tan auténtica como explosiva.

La protagonista, una artista de 45 años, abandona su plan original de cruzar Estados Unidos en coche y, tras una breve distancia, se instala cerca de su hogar, iniciando un proceso introspectivo. El relato expone los cambios internos de la protagonista y su ruptura con las expectativas sociales sobre el viaje y la realización personal más allá de la maternidad y el éxito profesional.

Una novela que explora el deseo femenino y la vivencia de la menopausia, mostrando la importancia de la sexualidad y la búsqueda de identidad en la madurez. Una sátira sobre el patriarcado desde una mirada femenina tan afilada como provocadora.

‘Lluvia pequeña’, de Garth Greenwell

La novela Lluvia pequeña ofrece una narración intensa sobre la estancia de un poeta en la UCI de un hospital de Iowa durante la crisis del covid-19, situando su relato en la frontera entre el dolor persistente y la lucha por sobrevivir.

El aislamiento y la fragilidad marcan la experiencia del protagonista mientras el sistema sanitario muestra signos de colapso y la incertidumbre se multiplica en un momento de extrema incertidumbre.

Garth Greenwell nos ofrece una novela profunda y arrolladora en la que se conjuga la experiencia vital, la memoria, las referencias culturales y la importancia de los cuidados en una sociedad que se desmorona. Una preciosa historia de adversidad y de esperanza.

‘Golpe de luz’, de Rita Bullwinkel

La novela Golpe de luz de Rita Bullwinkel, finalista del Premio Pulitzer y seleccionada como una de las lecturas favoritas de Barack Obama, sitúa a ocho adolescentes boxeadoras en el centro de su trama para examinar la presión social, la vulnerabilidad juvenil y las expectativas personales.

Ambientada en un torneo en Reno, Nevada, la obra se aleja del género deportivo tradicional al dar centralidad a la experiencia del cuerpo tanto física como emocional. Las protagonistas, Artemis, Andi, Kate, Rachel, Iggy, Izzy, Rose y Tanya, enfrentan desafíos internos y colectivos en un entorno cerrado, donde cada combate sirve de excusa para explorar la búsqueda de identidad y la necesidad de validación.

Bullwinkel, quien tuvo una carrera deportiva ajena al boxeo, se inspira en su propio recorrido como atleta para indagar en la motivación detrás del esfuerzo competitivo. Para Bullwinkel, el “coming-of-age” tradicional resulta insuficiente: rechaza la idea de que exista un único momento definitorio que marque el paso a la adultez, proponiendo en cambio que las experiencias no determinan de manera absoluta a las protagonistas.

La novela aborda el boxeo femenino como recurso narrativo y reflexión social, contraponiendo la violencia reglada del deporte con formas más cotidianas y sutiles de violencia que enfrentan las mujeres. Bullwinkel ve el cuadrilátero como un espacio seguro, en contraste con la inseguridad del entorno social, y utiliza el paralelismo entre juegos infantiles y el intercambio de golpes para mostrar la transición entre inocencia y agresividad.

La estructura de la obra se caracteriza por una narración coral en tercera persona, que alterna el foco entre las distintas protagonistas, asemejándose a un coro griego. El relato enlaza el presente de las jóvenes con referencias históricas y proyecciones hacia el futuro, comenzando con alusiones a deportistas de la antigua Grecia y culminando en un escenario espacial. Tan única como auténtica.