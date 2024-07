Qué autores y qué libros han ganado los premios literarios más prestigiosos del año: del Nobel al Cervantes pasando por el Pulitzer

Algunos de los protagonistas de esta temporada de premios literarios

La temporada de galardones literarios nos ha dejado un buen puñado de protagonistas y los meses de verano son un excelente momento para rescatar sus obras y adentrarnos en ellas. A lo largo de estos meses, hemos celebrado la concesión tanto nacional como internacional de diferentes reconocimientos, del Premio Nobel al Princesa de Asturias, del Cervantes al Pulitzer, así como los que convocan las diferentes editoriales que sirven para poner en valor la obra de los autores de sus respectivos catálogos.

Estos han sido algunos de los protagonistas literarios de 2024.

Premio Nobel: Jon Fosse

El escritor noruego Jon Fosse

En nuestro país no conocíamos demasiado la obra del dramaturgo, poeta y escritor nórdico, a pesar de que algunas editoriales independientes, como DeConatus y Nórdica, habían publicado parte de su obra, que se caracteriza por las miniaturas literarias reflexivas que hablan sobre las contradicciones del ser humano y su relación con la sociedad.

Sin embargo, durante estos meses, el interés por seguir descubriendo a este autor se ha materializado en el rescate de algunos de sus trabajos, como ha ocurrido con Ales junto a la hoguera (Random House), una meditación en torno a instituciones como la familia o el matrimonio, así como un acercamiento a los sentimientos de amor y de pérdida.

De igual manera, también se ha publicado su obra más reciente, Blancura (Random House), definida por su carácter hipnótico, en la que un hombre se pierde en un bosque helado hasta que vislumbra un extraño resplandor en medio de la oscuridad.

Premio Princesa de Asturias de las Letras: Ana Blandiana

Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras

Si el año pasado este galardón fue a parar al escritor más mediático y conocido internacionalmente, Haruki Murakami, en esta ocasión se optó por reivindicar la figura de esta poeta rumana anticomunista y de carácter rebelde y disidente contra el sistema y la política de su país. Es también ensayista, autora de relatos fantásticos y de dos novelas.

Su obra poética se puede encontrar en nuestro país gracias a le editorial Visor, como es el caso de volúmenes como Variaciones sobre un tema dado, El ojo del grillo, El sueño dentro del sueño y otros poemas o Primera persona del plural / El talón vulnerable. En la editorial Periférica podemos encontrar la colección de relatos Proyectos de pasado y Las cuatro estaciones, prohibido durante la dictadura de Ceaucescu por su carácter contrario al régimen.

Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: Marjane Satrapi

La artista franco-iraní Marjane Satrapi. (Benoit Tessier/Reuters)

La polifacética artista de origen iraní, pero afincada en Francia, Marjane Satrapi, siempre se ha caracterizado, en cualquier de sus facetas, por poner de manifiesto las injusticias a las que se enfrentan las mujeres. Es una creadora activista, feminista y comprometida que siempre ha luchado en sus trabajos contra la intolerancia y el fanatismo desde una imaginación absolutamente deslumbrante.

En el año 2000 publicó la que se convertiría en su obra más emblemática, Persépolis, considerada un cómic de culto y que suponía un retrato autobiográfico sobre su infancia y adolescencia en Irán. Más tarde, ella misma la adaptaría al cine a través de una película de animación que consiguió numerosos galardones.

Alterna la escritura, el dibujo y el cine (en películas como Pollo con ciruelas, The Voices o un ‘biopic’ sobre Marie Curie). El pasado año, la editorial Reservoir Books publicaba el volumen colectivo de no ficción titulado Mujer Vida Libertad, que conmemoraba el inicio de la revolución del velo tras el asesinato de una mujer kurda por no usar hiyab.

Premio Cervantes: Luis Mateo Díez

Imagen de archivo del escritor y académico Luis Mateo Díez. (Emilio Naranjo/EFE)

El veterano escritor alcanzó el máximo reconocimiento de la literatura castellana gracias a toda una carrera caracterizada por la fantasía y la creación de mundos propios imaginarios. El jurado de esta edición remarcó su prosa singular, su dominio del lenguaje, su humor expresionista y su espíritu cervantino.

El autor de obras como El reino de Celama, La fuente de la edad o La ruina del cielo, ha publicado además una novedad editorial este año, El amo de la pista (Alfaguara), en la que regresa a su universo fabulador para contar la historia de un joven desorientado que se verá sometido a la autoridad tiránica de un hombre que lo convertirá en su marioneta. Una metáfora en torno a la manipulación del mundo en el que vivimos.

Premio Pulitzer Ficción: ‘Night Watch’, de Jayne Anne Phillips

‘Night Watch’, de Jayne Anne Phillips

Todavía no está editada en nuestro país, como tampoco lo está la mayor parte de su obra. Solo podemos encontrar Leche materna en la editorial Edhasa y Alondra y termita en la editorial Duomo. Sin embargo, esta novelista y cuentista de 71 años ha obtenido numerosos galardones a lo largo de su carrera.

En esta ocasión, en Night Watch, se centra en la Guerra Civil de los Estados Unidos para abordar una ficción histórica ambiciosa vista desde los ojos de una adolescente de Virginia Occidental (de donde es también la autora) y cuyo padre, que luchó por la Unión, nunca regresó. La protagonista se llama ConaLee, tiene solo 12 años y acompañará a su madre (que no ha hablado desde hace un año) a una institución mental para intentar curarse de los traumas de la guerra. Conoceremos su historia antes y durante su estancia en ese lugar, todo narrado desde la perspectiva de la crónica épica.

Premio Pulitzer de Memorias: ‘El invencible verano de Liliana’, de Cristina Rivera Garza

‘El invencible verano de Liliana’, de Cristina Rivera Garza. (Random House)

La escritora mexicana afincada en Estados Unidos y autora de obras tan notables como Nadie me verá llorar, consiguió el Pulitzer en la categoría de Biografía o Memorias gracias a esta historia muy personal que aborda el feminicidio en su país a través del caso de su propia hermana, que fue asesinada por su pareja cuando tenía 20 años. Una deslumbrante investigación feminista, que al mismo tiempo es una biografía poética y una mezcla de memorias y reflexiones en torno a su país con un asombroso aliento reivindicativo que parte del dolor y la ausencia.

Man Book Prize: ‘Kairós’, de Jenny Erpenbeck

‘Kairós’, de Jenny Erpenbeck. (Anagrama)

La escritora alemana se impuso en estos galardones a la mejor novela traducida al inglés en un año en el quedó como finalista Selva Almada por No es un río. La historia de Kairós (que en la mitología griega es el Dios de la Oportunidad), transcurre en Berlín Este durante 1986. Una joven conocerá en un autobús a un hombre mayor casado y con un hijo casi de su edad e iniciarán una relación amorosa marcada por la toxicidad y por la caída del bloque comunista. Un libro poderoso que traza una crónica sobre un momento crucial en la historia de Europa.

Premio Goncourt: ‘Cuidar de ella’, de Jean-Baptiste Andrea

‘Cuidar de ella’, de Jean-Baptiste Andrea. (AdN)

Uno de los galardones más representativos de las letras francesas fue a parar al cineasta, guionista y escritor Jean-Baptiste Andrea por su cuarta novela, Cuidar de ella (Editorial AdN). En ella, un joven talentoso, Mimo, trabaja como aprendiz de un escultor, mientras que la heredera de una prestigiosa familia, Viola, no quiere convertirse en la esposa del hombre con el que la prometieron desde el momento en el que nació. Los dos se conocerán y se enamorarán en el marco de la Italia fascista.

Premio Alfaguara: ‘Los alemanes’, de Sergio del Molino

Portada de "Los alemanes", de Sergio del Molino, novela ganadora del Premio Alfaguara 2024

El periodista y célebre autor de La España vacía, en la que radiografió la despoblación de los espacios rurales, ganó el Premio Alfaguara con esta novela que nos retrotrae a la Primera Guerra Mundial para recuperar un capítulo poco conocido en nuestro país, la historia de una comunidad de alemanes que escapó del auge y la caída del nazismo al instalarse en Zaragoza. Dos de sus descendientes en la actualidad se encargarán de buscar sus raíces y recuperar una identidad de la que no eran conscientes.

Premio Biblioteca Breve: ‘Elogio de las manos’, de Jesús Carrasco

'Elogio de las manos', de Jesús Carrasco. (Seix Barral)

El escritor, que se dio a conocer gracias a la novela Intemperie, recupera el mundo rural, pero desde una perspectiva diferente, a través de un trabajo muy personal en el que cuenta cómo su familia se instaló provisionalmente en una casa destartalada y la terminó convirtiendo en un hogar. En ella, se reivindica el trabajo artesanal en la era de las nuevas tecnologías, la importancia del cuidado, de los detalles, de la construcción, en contraposición a la destrucción a la que está acostumbrada el mundo contemporáneo, donde todo se consume de forma rápida y no deja huella. Una prosa delicadísima repleta de poesía cotidiana.

Premio Nadal: ‘Bajo tierra seca’, de César Pérez Gellida

'Bajo tierra seca', de César Pérez Gellida. (Crédito: @Argicomunicación)

El especialista en novela negra y autor de la saga Memento Mori (adaptada en la serie para Amazon Prime) se alzó con el Premio Nadal con un libro ambientado en la Extremadura de 1917. En ella se cuenta la historia de una mujer a la que apodan ‘la Viuda’, Antonia Monterroso, y que es propietaria de una de las mayores haciendas de la región. Descubriremos su pasado, su capacidad para seducir a los hombres como una ‘femme fatale’ en tiempos de hambruna hasta que desaparece sin dejar rastro. A partir de ese momento, una pareja de policías se encargará de investigar lo ocurrido. Un ‘rural noir’ inspirado en hechos reales.